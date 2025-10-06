ITF Edmond e Heraklion: I Main Draw
ITF EDMOND(Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua vs TBD
Kayla Day vs TBD
Ayana Akli vs Hanna Chang
Gabriela Lee vs [5] Iryna Shymanovich
[3] Marina Stakusic vs Anna Rogers
Mary Stoiana vs TBD
Kayla Cross vs TBD
Madison Brengle vs [7] Anastasia Gasanova
[6] Cadence Brace vs Zoe Hammond
TBD VS TBD
Katherine Sebov vs TBD
Malaika Rapolu vs [4] Louisa Chirico
[8] Viktoria Hruncakova vs Elvina Kalieva
Tessah Andrianjafitrimo vs TBD
Elizabeth Mandlik vs Fiona Crawley
[2] Petra Marcinko vs TBD
ITF HERAKLION(Gre 50k terra)
[1] Justina Mikulskyte vs TBD
Eva Maria Ionescu vs Antonia Stoyanov
Iveta Dapkute vs Marianna Argyrokastriti
[15] Julia Adams vs TBD
[9] Lisa Pigato vs TBD
Tilwith Di girolami vs Chelsea Fontenel
Julia Stamatova vs Michaela Bayerlova
[8] Elena Ruxandra Bertea vs TBD
[3] Selena Janicijevic vs TBD
Petra Sedlackova vs Franziska Sziedat
Simona Ogescu vs Maia Ilinca Burcescu
[14] Nina Vargova vs TBD
[10] Martha Matoula vs TBD
Laura Boehner vs Eva Marie Voracek
Arina Gabriela Vasilescu vs Anastasiya Kuparev
[7] Sapfo Sakellaridi vs TBD
[5] Laura Samson vs TBD
Brenda Fruhvirtova vs Fabienne Gettwart
Romane Longueville vs Paula Cembranos
[12] Natalija Senic vs TBD
[13] Daria Lodikova vs TBD
Laura Mair vs Marie Vogt
Beatris Spasova vs Marcelina Podlinska
(LL) Nicole Gadient vs TBD
[6] Denislava Glushkova vs TBD
Ksenia Zaytseva vs Elena Jamshidi
Maribella Zamarripa vs Elina Nepliy
[11] Valentini Grammatikopoulou vs TBD
[16] Jessica Bertoldo vs TBD
Charlotte Pikkaart vs Elena Korokozidi
Agustina Chlpac vs Hibah Shaikh
[2] Raluca Georgiana Serban vs TBD
Forza pigato.