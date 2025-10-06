Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Edmond e Heraklion: I Main Draw

06/10/2025 19:32 1 commento
Jessica Bertoldo nella foto
Jessica Bertoldo nella foto

ITF EDMOND(Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua MEX vs TBD
Kayla Day USA vs TBD
Ayana Akli USA vs Hanna Chang USA
Gabriela Lee ROU vs [5] Iryna Shymanovich BLR

[3] Marina Stakusic CAN vs Anna Rogers USA
Mary Stoiana USA vs TBD
Kayla Cross CAN vs TBD
Madison Brengle USA vs [7] Anastasia Gasanova RUS

[6] Cadence Brace CAN vs Zoe Hammond USA
TBD VS TBD
Katherine Sebov CAN vs TBD
Malaika Rapolu USA vs [4] Louisa Chirico USA

[8] Viktoria Hruncakova SVK vs Elvina Kalieva USA
Tessah Andrianjafitrimo FRA vs TBD
Elizabeth Mandlik USA vs Fiona Crawley USA
[2] Petra Marcinko CRO vs TBD

ITF HERAKLION(Gre 50k terra)
[1] Justina Mikulskyte LTU vs TBD
Eva Maria Ionescu ROU vs Antonia Stoyanov NED
Iveta Dapkute LTU vs Marianna Argyrokastriti GRE
[15] Julia Adams USA vs TBD

[9] Lisa Pigato ITA vs TBD
Tilwith Di girolami BEL vs Chelsea Fontenel SUI
Julia Stamatova BUL vs Michaela Bayerlova CZE
[8] Elena Ruxandra Bertea ROU vs TBD

[3] Selena Janicijevic FRA vs TBD
Petra Sedlackova CZE vs Franziska Sziedat GER
Simona Ogescu ROU vs Maia Ilinca Burcescu ROU
[14] Nina Vargova SVK vs TBD

[10] Martha Matoula GRE vs TBD
Laura Boehner GER vs Eva Marie Voracek GER
Arina Gabriela Vasilescu ROU vs Anastasiya Kuparev GER
[7] Sapfo Sakellaridi GRE vs TBD

[5] Laura Samson CZE vs TBD
Brenda Fruhvirtova CZE vs Fabienne Gettwart GER
Romane Longueville BEL vs Paula Cembranos SUI
[12] Natalija Senic SRB vs TBD

[13] Daria Lodikova RUS vs TBD
Laura Mair ITA vs Marie Vogt GER
Beatris Spasova BUL vs Marcelina Podlinska POL
(LL) Nicole Gadient SUI vs TBD

[6] Denislava Glushkova BUL vs TBD
Ksenia Zaytseva RUS vs Elena Jamshidi DEN
Maribella Zamarripa USA vs Elina Nepliy RUS
[11] Valentini Grammatikopoulou GRE vs TBD

[16] Jessica Bertoldo ITA vs TBD
Charlotte Pikkaart NED vs Elena Korokozidi GRE
Agustina Chlpac ARG vs Hibah Shaikh USA
[2] Raluca Georgiana Serban CYP vs TBD

TAG:

1 commento

mattia saracino 06-10-2025 20:13

Forza pigato.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!