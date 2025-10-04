Lorenzo Musetti torna a brillare: 6-4 6-0 a Comesana e pass per il terzo turno a Shanghai

Prestazione solida e in costante crescita per Lorenzo Musetti, che archivia in meno di un’ora e mezza (1h27’) la pratica Francisco Comesana con un netto 6-4 6-0. Il toscano ha mostrato un tennis pulito e incisivo, chiudendo con numeri eloquenti: 63% di prime in campo e 81% di punti vinti con la prima, contro un modestissimo 27% di punti conquistati con la seconda da parte dell’argentino.

Un successo che non lascia spazio a interpretazioni: Musetti ha dominato, trovando ritmo e fiducia con il passare dei minuti, fino a chiudere con un secondo set da manuale. Al prossimo turno, il carrarino sfiderà Luciano Darderi.

Primo set: Buona partenza per Lorenzo Musetti, che si aggiudica il primo set per 6-4 contro l’argentino Francisco Comesaña nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il carrarino ha mostrato solidità e pazienza nei momenti chiave, riuscendo a piazzare il break decisivo nel nono game e chiudendo poi il parziale con una splendida demi-volée di dritto in allungo.

Il set è stato piuttosto equilibrato nella fase iniziale, con entrambi i giocatori molto precisi al servizio. Musetti ha cercato di variare il gioco, alternando rovesci tagliati e improvvise accelerazioni, mentre Comesaña ha fatto leva sulle smorzate per togliere ritmo all’azzurro. Il break decisivo è arrivato sul 4-4, quando l’argentino ha sbagliato una volée elementare, regalando il vantaggio al toscano.

Nel decimo game, Musetti ha gestito alla perfezione la pressione: un dritto incisivo e una prima solida gli hanno consegnato due set point, e al secondo tentativo ha chiuso in bellezza con una demi-volée di dritto da applausi.

Secondo set: Il parziale si è aperto con un’immediata spallata di Musetti, che ha letto perfettamente le intenzioni dell’avversario, conquistando subito il break e mostrando grande lucidità anche nelle fasi di rete. Da lì in poi, il match ha avuto un solo padrone: Lorenzo ha unito solidità e creatività, alternando colpi spettacolari a scelte tattiche impeccabili.

Il toscano ha piazzato un secondo break nel terzo game, portandosi rapidamente sul 3-0, e ha continuato a comandare il gioco con il suo dritto in spinta e un rovescio vario e imprevedibile. Nel quarto gioco, il carrarino ha messo in mostra anche un’ottima gestione al servizio, confermando il momento positivo e allungando sul 4-0.

A quel punto, Comesana — reduce da un lungo toilet break — ha iniziato a pagare la fatica, accusando anche un leggero malessere fisico nel finale. Musetti, invece, è rimasto concentrato, trovando un terzo break e chiudendo il match con un ace e un rovescio in allungo.

ATP Shanghai Francisco Comesana Francisco Comesana 4 0 Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Comesana vs Musetti

< !DOCTYPE html>





Statistica Comesana 🇦🇷 Musetti 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 201 306 Ace 2 1 Doppi falli 2 0 Prima di servizio 26/48 (54%) 26/43 (60%) Punti vinti sulla prima 18/26 (69%) 21/26 (81%) Punti vinti sulla seconda 6/22 (27%) 11/17 (65%) Palle break salvate 5/9 (56%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 8 8 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213km/h (132 mph) 216km/h (134 mph) Velocità media prima 197km/h (122 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 159km/h (98 mph) 159km/h (98 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 55 198 Punti vinti su prima di servizio 5/26 (19%) 8/26 (31%) Punti vinti su seconda di servizio 6/17 (35%) 16/22 (73%) Palle break convertite 0/0 (0%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 8 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 24/48 (50%) 32/43 (74%) Punti vinti in risposta 11/43 (26%) 24/48 (50%) Totale punti vinti 35/91 (38%) 56/91 (62%)









Marco Rossi