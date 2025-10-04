Qualificazioni WTA 1000 Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre (LIVE)

04/10/2025 02:13 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTER – ore 10:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (13) Polina Kudermetova RUS
Il match deve ancora iniziare

(5) Alexandra Eala PHI vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
Yafan Wang CHN vs (16) Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Fangran Tian CHN vs (11) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) Katie Boulter GBR vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

Xiyu Wang CHN vs (9) Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(8) Yulia Putintseva KAZ vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Bianca Andreescu CAN vs (12) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Suzan Lamens NED vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Emiliana Arango COL vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

(1) Iva Jovic USA vs Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Caroline Dolehide USA vs (10) Anna Blinkova RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova CZE vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Alycia Parks USA vs Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs (15) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (14) Varvara Gracheva FRA

Il match deve ancora iniziare

