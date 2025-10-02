Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Ben Shelton vs David Goffin
Sebastian Baez vs Holger Rune
Marin Cilic vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
Taylor Fritz vs Fabian Marozsan
Grandstand 2 – ore 06:30
Frances Tiafoe vs Yannick Hanfmann
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic
Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Corentin Moutet / Alexandre Muller
Zizou Bergs vs Casper Ruud
Show Court 3 – ore 06:30
Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo
Francisco Cerundolo vs Adrian Mannarino
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Ray Ho
Alexander Bublik vs Valentin Vacherot
Court 4 – ore 06:30
Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Felix Auger-Aliassime / Robin Haase
Adam Pavlasek / Fernando Romboli vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Luca Nardi vs Giovanni Mpetshi Perricard
Jaume Munar vs Flavio Cobolli
Court 7 – ore 06:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Daniel Altmaier / Camilo Ugo Carabelli
Ugo Humbert vs Jordan Thompson
Mattia Bellucci vs Tomas Machac
Tallon Griekspoor vs Jenson Brooksby
Court 6 – ore 06:30
Andre Goransson / Alex Michelsen vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Santiago Gonzalez / David Pel
Gabriel Diallo / Brandon Nakashima vs Christian Harrison / Evan King
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
1 commento
Forza ragazzi.
Ce la potete fare ! 🙂