Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Ben Sheltonvs David Goffin

Sebastian Baez vs Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz vs Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 2 – ore 06:30

Frances Tiafoe vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Learner Tien vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Corentin Moutet / Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 06:30

Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo vs Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Ray Ho



Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik vs Valentin Vacherot



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 06:30

Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Felix Auger-Aliassime / Robin Haase



Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek / Fernando Romboli vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi vs Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 06:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Daniel Altmaier / Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert vs Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci vs Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor vs Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 06:30

Andre Goransson / Alex Michelsen vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Santiago Gonzalez / David Pel



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo / Brandon Nakashima vs Christian Harrison / Evan King



Il match deve ancora iniziare