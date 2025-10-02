Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

02/10/2025 23:11 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Ben Shelton USA vs David Goffin BEL
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Holger Rune DEN

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:30
Frances Tiafoe USA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN / Zhizhen Zhang CHN vs Corentin Moutet FRA / Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Benjamin Bonzi FRA vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Yunchaokete Bu CHN / Ray Ho TPE

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:30
Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Felix Auger-Aliassime CAN / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / Fernando Romboli BRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 06:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Daniel Altmaier GER / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Jordan Thompson AUS

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 06:30
Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN / Brandon Nakashima USA vs Christian Harrison USA / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

