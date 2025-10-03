Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Djokovic doma a Cilic nel “duello veterano” di Shanghai. Out Ben Shelton

Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
Due campioni senza tempo, con 75 anni complessivi in campo. Novak Djokovic e Marin Cilic hanno scritto un piccolo record al Masters 1000 di Shanghai 2025, diventando la coppia più “anziana” di sempre a fronteggiarsi in un match di questa categoria. Ma se l’età avanza per entrambi, il talento e l’esperienza del serbo restano intatti: vittoria per 7-6(2) 6-4, e cammino inaugurato nel torneo cinese.
Al terzo turno Novak sfiderà Yannick Hanfmann attualmente al n.150 ATP.
Una rivalità lunga vent’anni
Il ritorno sul circuito di Djokovic, a un mese dalla sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz, coincideva con una sfida dal sapore particolare: la 22ª contro Cilic. Il bilancio raccontava già una storia chiara (19-2 prima di oggi in favore di Nole), ma l’ultimo precedente risaliva addirittura al 2022, nella finale dell’ATP di Tel Aviv.
Cilic arrivava al match dopo un lungo periodo buio: da Wimbledon in poi non aveva più vinto una partita fino all’esordio vittorioso su Basilashvili a Shanghai. Djokovic, invece, doveva ritrovare ritmo e sensazioni dopo lo stop.
Primo set: equilibrio e un tie-break senza storia
Come prevedibile, i due veterani si sono aggrappati al servizio. La pesante umidità di Shanghai ha rallentato gli scambi, trasformando la partita in una battaglia di resistenza più che di accelerazioni. Fino al 5-5 nessuna palla break, con Cilic che nel momento più delicato ha provato a pungere procurandosi due palle break. Djokovic, però, si è difeso con mestiere, costringendo il croato a faticare in ogni scambio.
Il tie-break ha rispecchiato la differenza di livello nei momenti chiave: Nole ha alzato i giri, gestito la tensione e chiuso rapidamente 7-2.
La firma dell’esperienza
Il secondo set ha confermato la narrativa: Cilic solido con la prima, ma Djokovic pronto a sfruttare ogni spiraglio. È bastato un break al serbo per indirizzare la sfida. Con il consueto controllo mentale e il rovescio usato anche in versione slice per spezzare il ritmo, Djokovic ha accompagnato il match fino al 6-4 finale annullando nell’ultimo game le uniche due palle break concesse nel parziale e salutando il pubblico di Shanghai con il suo sorriso da “missione compiuta”.
Per il serbo, questa vittoria è un ulteriore tassello nella corsa verso un finale di stagione che potrebbe ancora regalargli tanto. Cilic, dal canto suo, ha mostrato sprazzi del suo tennis migliore, ma la differenza nei momenti decisivi resta quella che da oltre vent’anni accompagna questa rivalità: la capacità unica di Djokovic di trasformare l’equilibrio in vittoria.
Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.
Un vantaggio legato al ponte sullo stretto e che quando partirà il cantiere finalmente potrai passare le giornate a dare le indicazioni agli ingegneri e alle maestranze e così ci lascerai in pace con le tue trollate.
Ecco, mi garberebbe sapere il perché…..tifoso del monegasco??
Mai quanti ne avrebbero tutte le altre nazioni
L’Italia è in testa, insieme alla Spagna nella classifica di tornei vinti (8) quest’anno; seguono Canada (5) USA e Kazakistan-Bublik (4) con Francia a 3
L’Italia è in testa da sola in questa classifica se inseriamo anche le vittorie nei doppi e doppi misti (15); seguono Spagna (12) USA e GBR (11)
Se togliamo i 2 mostri Sinner e Alcaraz l’Italia è in testa nella classifica delle vittorie dei singolari maschili: ITA 5 insieme a Canada con Spagna a ZERO
Cambia disco
Contentissimo per la vittoria del monegasco che manda a casa Bublik!!!
Il punto non è soltanto il numero di partite, ma i tempi di riposo e di fermo fra un torneo e l’altro. Dopo W non si è fermato una settimana, volando di qui e di la. Ed alla fine si paga il prezzo. Guadagnare un po’ di dolleri e poi trovarsi in una posizione di classifica “scomoda” non so se sia una buona scelta.
Al di là delle sciocchezzuole scritte, ma i punti erano proprio.necessari?
Speravo meglio da parte di Cobolli. Nardi ho visto qualche game, non era favorito, per quello che ho visto ci ha provato ma è stato più bravo il francese. Bellucci ho visto pochissimo, non posso giudicare la prestazione, comunque non era favorito nemmeno lui.
Poi ho visto il buon Nole arrabbiarsi con la panchina al momento di chiudere il match, così praticamente dal nulla. Intanto Andy Murray, suo ex coach, sta giocando a golf in Scozia: meglio prendersi freddo, vento e pioggia che le sfuriate di Djokovic
Vacherot ……mai visto prima giocare, ha un gioco molto lineare e preciso…
Peccato per Flavio.
Il suo errore piú grande di questa seconda parte di stagione è l’ Hopmam Cup a Bari, un paio di giorni dopo Wimbledon che ha di certo inficiato sulle sue prestazioni in America.
Tanti fusi diversi, viaggi etc in tempi ristrettissimi.
Un conto è se ti chiami Carlos. Un altro Flavio.
Tornerà a far bene. Tennis e voglia di esserci non mancano. E questo basta.
Ecco una buona notizia. Se è vero, lo sostengono in tanti, che le sconfitte aiutano a crescere, a breve in Italia avremo un bel pò di campioni enzo
A supporto di quanto ho detto, nel 2025 Cobolli su duro ha fatto meno punti non solo di Sinner e Musetti, ma anche di Bellucci, Sonego, Berrettini ed Arnaldi, nell’ordine. Ma viene spesso indicato come possibile miglior secondo per la Davis.
Ha senso subire queste.umiliazioni??? Che faccia.come altri. Chiuda qui.la stagione e vada in vacanza che ne ha tanto bisogno. Deve staccare la spina. Possibile che suo.padre.non.se.ne renda conto??
Un Cobolli sottotono come il fine stagione dell’anno scorso… non concordo su chi ritiene abbia giocato troppo, dovrebbe essere al cinquantesimo match dell’anno, in 9 mesi non mi sembra un impegno fisico eccessivo
Effettivamente sembra un periodo di scarsa forma fisica, molto affaticato.
Probabilmente la programmazione non è stata l’ideale, ma va capito, è la prima stagione a questi livelli e forse ha voluto monetizzare.
Cobolli probabilmente perderà questo match. Un pó é colpa della programmazione, ma secondo me é anche che il suo livello é questo: puó battere il Rublev e puó perdere col Munar. In troppi qui lo vedono come possibile top 10 a breve-medio , ma al momento la differenza con i vari De Minaur, Musetti, Khachanov, Rune e Aliassime é netta.
Oh no Flavio sottotono e raffreddato non ci voleva
United, poi Laver
Magari ha fatto soldi e si vuole divertire.
Si, a tornare a casa subito. Sigh
Cobolli è cotto, lo scrissi un mese fa che stava facendo delle cavolate, ed oggi ne abbiamo la conferma.
Non è giornata e comunque tutti incontri Duri sulla carta, pazienza
Ci voleva pure un Cobolli raffreddato. Butta male oggi
In realtà ti ho risposto come avrei risposto a Markux 😀
Quindi, nel ritirare il tono di voce del commento, che non era adeguato a te e mi scuso, ci tengo lo stesso a ribadire la mia opinione che articolo brevemente: non è giusto denigrare un ragazzo di indubbio talento per una brutta prestazione.
Questo dimostra (non a te ma ai troll) che non reagisco solo alle denigrazioni di italiani ma anche stranieri.
Scusa lo sbaglio di persona, ribadisco! Il tono non era pensato per te ma per quell’altro
Ma resta il profondo disaccordo sul commento
Ma lo sai almeno che rientrava oggi da una sosta x infortunio alla spalla?
Gli americani fuori dal cemento americano, non valgono la top 20, al di fuori di fritz e (a pelo) de paul.
E oggi con il 37% in risposta ha fatto l’ottava performance in risposta. Per capirci, Sinner in 390 partite solo una volta nel 61 62 con Aliassime ha fatto peggio…
Grazie 🙂
Partite lottate per Mattia e Nardi.
Pochi dettagli a decidere gli incontri.
Almeno Nardi stavolta ha lottato e non si è lasciato piallare come suo solito.
Se ha voglia ed è furbo (come un anno fa) ci sono bei punti in palio nei challenger di fine stagione. Quelli con giocatori a caccia di punti per garantirsi ke qualificazioni a Melbourne, quindi fuori dai 200 e si puó far bene, cone accaduto in precedenza.
Forza!
@ piper (#4492459)
Nel senso che speravo di vederne almeno 2 vincenti. Ma purtroppo non è andata così.
La sconfitta di Tiafoe può essere considerata una sorpresa?
Non credo…
4- 2 Luca nel tie, ace di seconda del bruto e fine della partita
Sempre, sempre, sempre la stessa storia.
quello che non mi piace di Perricard è il body language.
camminata al rallentatore, sguardo da pesce lesso.. fa sembrare un fighter persino nardi!
Lo hai scritto: “le persone ragionevoli”
Solo che qua di ragionevoli ce ne sono, ma anche e in abbondanza denigratori senza una ragione specifica.
Shelton oggi avrebbe potuto anche vincere, ma sicuramente non avrebbe fatto molta strada essendo al rientro, però se vado a rileggermi i commenti del tempo in cui Goffin superò Musetti o Arnaldi mi innevorsisco
deve dare la svolta di carattere, come tennis sarebbe sfavorito con pochissimi
è un mio pallino da sempre
diciamo che nemmeno tra i 1000 lo metterei tra i risponditori.
se gli togli il servizio.. non vale i 300.. e questo nonostante una mobilità più che buona per l’altezza
nardi ha salvato match point e chissà che non la vinca.
perricard dal canto suo è incommentabile.
Contro break Luca.
@ Il mio personalissimo cartellino (#4492461)
Mi piace il tuo eufemismo. In realtà si dice che Giovanni sia il peggiore in risposta tra i primi cento… Poi, certo, ha altre qualità.
Perricard non è un fenomeno in risposta, ma sei fai tre doppi falli in un game un break te lo fa pure lui.
Nel senso che non sei sicura di vedere bene nemmeno Flavio vincente?
È piuttosto sfavorito oggi. Ci sta che possa perdere.
La vedo dura oggi per i nostri, vedo solo Cobolli vincente, spero di sbagliarmi.
Tien ha perso il primo set e vinto il secondo.
Per caso Miomir ha chiesto un MTO?
Nardi sta battendo il suo record personale di scazzo. Una volta uscito dai 100 non ci rientrerà più, troppo faticoso per un mezzo agonista come lui, sarà la sua fine tennistica credo. Già da come serve (eufemismo) è tutto un programma…
Tu invece sei il GOAT
Di cosa?
Non te lo dico ma tu lo sai
Con 3 doppi falli e una facile volee sbagliata, Nardi regala il break al francese!
Oggi, a Shanghai, 27 (!) gradi di minima. Lo schifio vero.
Chi glielo fa fare al buon Nardi di andare fin laggiù? Ci sono tanti bei posti sulle colline marchigiane, a due passi c’è la valle del Marecchia, con Pennabilli. Un buon libro, un bicchiere di vino.
Ora, a parte le battute: ma uno perché mai deve andare in quei postacci ormai anche loro divorati dai grattacieli del capitalismo?
almeno avrei un motivo valido 😆
@ massivitto (#4492412)
però anche te non è che hai un livello eccelso.
Calcolando che infortunio ha avuto Shelton e che era al rientro e non si sa nemmeno come sta veramente.
Da Pro-Pal a No-Nardi ?
Se Nardi non vince oggi entro in sciopero
Le persone ragionevoli difendono qualunque giocatore al rientro da un infortunio abbastanza grave, sia italiano che straniero, è normale giocare male il primo torneo e spesso anche uno o due di quelli successivi. I provocatori si dilettano di più con i nostri per ovvi motivi, poi che gusto ci sia non lo so.
Ricordo a tutti di quanto Santopadre si stupì di fronte a Berrettini che dopo un rientro che seguiva diversi mesi di stop vinse subito dei tornei: “non è per niente normale” gli disse. E purtroppo adesso non riesce neppure a Matteo. Come pure era normale che dopo l’infortunio subito al RG Musetti perdesse subito a Wimbledon, “aiutato” anche da un virus e poi giocasse molto male i primi tornei sul cemento.
In realtà Walden c’è una partigianeria davvero misera, vedi chi ancora sostiene che l’infortunio di Musetti sia stato inventato.
Alcuni anni fa sostenni che non Sinner ma alcuni suoi fan sfegatati avrebbero diviso gli appassionati in modo spiacevole rendendolo,ad altri tifosi altrettanto sfegatati, “antipatico” e soggetto a critiche ingiuste.
Davvero non capisco:a me non entusiasma ma che motivo avrei per denigrarlo? Mai ho espresso pensieri negativi su di lui come alcuni “musettiani” mentre molti “sinneriani” riconoscono serenamente le qualità di Lorenzo.
Capisco lo spirito polemico che alberga da sempre nel pubblico (Coppi/Bartali,Del Piero/Totti,Vasco/Ligabue… sì,pure su quello ci si è insultati) ma la cosa che più mi dà fastidio è che chi polemizza lo fa con l’aria da santarellino, dicendo “ma io sono il tifoso di tutti gli italiani” salvo poi pensare che uno ha la residenza dove non dovrebbe o che l’altro è un falso che si ritira per non perdere.
Ovviamente “appassionati” che se si parla di tecnica,di miglioramento,di evoluzione tattica nulla sanno e nulla vogliono imparare.
Esibiscono ignoranza e se ne vantano pure.
Premesso che Jannik è di un altro livello e ha di base un gioco molto più solido, per onestà intellettuale bisogna anche ricordare che Shelton rientra da un infortunio alla spalla, Jannik invece è stato fuori per la nota vicenda, ma fisicamente stava benissimo.
vedo shelton, al rientro, un pò sbatacchiato dal vecchietto goffin
e penso a quello che ha fatto jannik dopo mesi di sosta .. e penso anche ai panzoni da padel che qui dicono .. ‘si ha vinto, ma nn vedo miglioramenti’ ..
purtroppo abbiamo caricato a bordo anche quelli del padel
E anche oggi Shelton diventa Top 3 domani
Hanfmann si sveglia solo al secondo set ma diventa micidiale.
Tutti con Cobbo! Mandiamo a casa l’odioso spagnolo!
Bah.
Ben ha 1000 punti di vantaggio nella race sul #10 (FAA), visto che il #9 é Draper e forse DJ non ci va.
Fermo restando le sue condizioni fisiche, la partecipazione é praticamente assicurata, salvo sconvolgimenti… 😉
Goffin a Shanghai l’anno scorso fece fuori Musetti e Zverev, quindi la sconfitta di Shelton non mi sorprende più di tanto. Una chance per Musetti e de Minaur di avvicinarlo nella Race, dista meno di 400 punti.
Curioso come qui si difenda, direi correttamente, non ho visto la partita, ma un rientro dopo un periodo d’infortunio è sempre ostico, un tennista straniero di fronte ad una prestazione sottodimensionata.
Se a subire una sconfitta, in condizioni simili, fossero Berrettini o Musetti o qualsiasi altro i commenti sono:
– uscirà presto dalla top 10;
– carriera finita;
o altre piacevolezze.
Un sito veramente popolato da contributori equilibrati.
e Alcaraz …
Sconfitta di Shelton preventivabile.
Indipendentemente dal valore di Goffin, rientrare da infortuni del genere è difficile e richiede tempo.
Speriamo riesca a riprendersi entro quest anno e riuscire a giocar bene a Torino, almeno. Lo merita dopo una stagione del genere.
Goffin aveva già battuto Shelton ad Acapulco…
…resta un soggetto “pericoloso”.
Chiedete ad Arnaldi e Sonego!
Shelton avrebbe fatto meglio a non presentarsi.. fisicamente è parso imballato e non ancora a posto dopo l’infortunio patito agli us open…
Grandissimo il vecchietto !!!!!!!!!!! Ma onestamente Shelton e’ troppo falloso, in queste condizioni qualsiasi “regolarista” lo puo’ battere….
Giornata ricchissima!
Difficile per i nostri 3 alfieri, in particolare per Bellucci.
Mi accontenterei di un 2 su 3…….
Toh, Sinner e Vagnozzi in prima fila a vedere l’incontro tra Goffin e Shelton. Si può sempre imparare qualcosa. Adoro Goffin e pertanto spero vinca lui.
Forza ragazzi.
Ce la potete fare ! 🙂
Pavlasek-Romboli -doppisti in campo subito prima di Nardi- una combinazione di nomi favolosa. Da inserire nel gotha della categoria, accanto ai Cierro-De Minicis e ai Marchetti-Vattuone, per chi se li ricorda.