Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Djokovic doma a Cilic nel “duello veterano” di Shanghai. Out Ben Shelton

Due campioni senza tempo, con 75 anni complessivi in campo. Novak Djokovic e Marin Cilic hanno scritto un piccolo record al Masters 1000 di Shanghai 2025, diventando la coppia più “anziana” di sempre a fronteggiarsi in un match di questa categoria. Ma se l’età avanza per entrambi, il talento e l’esperienza del serbo restano intatti: vittoria per 7-6(2) 6-4, e cammino inaugurato nel torneo cinese.

Al terzo turno Novak sfiderà Yannick Hanfmann attualmente al n.150 ATP.

Una rivalità lunga vent’anni

Il ritorno sul circuito di Djokovic, a un mese dalla sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz, coincideva con una sfida dal sapore particolare: la 22ª contro Cilic. Il bilancio raccontava già una storia chiara (19-2 prima di oggi in favore di Nole), ma l’ultimo precedente risaliva addirittura al 2022, nella finale dell’ATP di Tel Aviv.

Cilic arrivava al match dopo un lungo periodo buio: da Wimbledon in poi non aveva più vinto una partita fino all’esordio vittorioso su Basilashvili a Shanghai. Djokovic, invece, doveva ritrovare ritmo e sensazioni dopo lo stop.

Primo set: equilibrio e un tie-break senza storia

Come prevedibile, i due veterani si sono aggrappati al servizio. La pesante umidità di Shanghai ha rallentato gli scambi, trasformando la partita in una battaglia di resistenza più che di accelerazioni. Fino al 5-5 nessuna palla break, con Cilic che nel momento più delicato ha provato a pungere procurandosi due palle break. Djokovic, però, si è difeso con mestiere, costringendo il croato a faticare in ogni scambio.

Il tie-break ha rispecchiato la differenza di livello nei momenti chiave: Nole ha alzato i giri, gestito la tensione e chiuso rapidamente 7-2.

La firma dell’esperienza

Il secondo set ha confermato la narrativa: Cilic solido con la prima, ma Djokovic pronto a sfruttare ogni spiraglio. È bastato un break al serbo per indirizzare la sfida. Con il consueto controllo mentale e il rovescio usato anche in versione slice per spezzare il ritmo, Djokovic ha accompagnato il match fino al 6-4 finale annullando nell’ultimo game le uniche due palle break concesse nel parziale e salutando il pubblico di Shanghai con il suo sorriso da “missione compiuta”.

Per il serbo, questa vittoria è un ulteriore tassello nella corsa verso un finale di stagione che potrebbe ancora regalargli tanto. Cilic, dal canto suo, ha mostrato sprazzi del suo tennis migliore, ma la differenza nei momenti decisivi resta quella che da oltre vent’anni accompagna questa rivalità: la capacità unica di Djokovic di trasformare l’equilibrio in vittoria.

Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.

