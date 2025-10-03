Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Djokovic doma a Cilic nel “duello veterano” di Shanghai. Out Ben Shelton

03/10/2025 14:49 70 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images

Due campioni senza tempo, con 75 anni complessivi in campo. Novak Djokovic e Marin Cilic hanno scritto un piccolo record al Masters 1000 di Shanghai 2025, diventando la coppia più “anziana” di sempre a fronteggiarsi in un match di questa categoria. Ma se l’età avanza per entrambi, il talento e l’esperienza del serbo restano intatti: vittoria per 7-6(2) 6-4, e cammino inaugurato nel torneo cinese.
Al terzo turno Novak sfiderà Yannick Hanfmann attualmente al n.150 ATP.

Una rivalità lunga vent’anni
Il ritorno sul circuito di Djokovic, a un mese dalla sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz, coincideva con una sfida dal sapore particolare: la 22ª contro Cilic. Il bilancio raccontava già una storia chiara (19-2 prima di oggi in favore di Nole), ma l’ultimo precedente risaliva addirittura al 2022, nella finale dell’ATP di Tel Aviv.
Cilic arrivava al match dopo un lungo periodo buio: da Wimbledon in poi non aveva più vinto una partita fino all’esordio vittorioso su Basilashvili a Shanghai. Djokovic, invece, doveva ritrovare ritmo e sensazioni dopo lo stop.

Primo set: equilibrio e un tie-break senza storia
Come prevedibile, i due veterani si sono aggrappati al servizio. La pesante umidità di Shanghai ha rallentato gli scambi, trasformando la partita in una battaglia di resistenza più che di accelerazioni. Fino al 5-5 nessuna palla break, con Cilic che nel momento più delicato ha provato a pungere procurandosi due palle break. Djokovic, però, si è difeso con mestiere, costringendo il croato a faticare in ogni scambio.
Il tie-break ha rispecchiato la differenza di livello nei momenti chiave: Nole ha alzato i giri, gestito la tensione e chiuso rapidamente 7-2.

La firma dell’esperienza
Il secondo set ha confermato la narrativa: Cilic solido con la prima, ma Djokovic pronto a sfruttare ogni spiraglio. È bastato un break al serbo per indirizzare la sfida. Con il consueto controllo mentale e il rovescio usato anche in versione slice per spezzare il ritmo, Djokovic ha accompagnato il match fino al 6-4 finale annullando nell’ultimo game le uniche due palle break concesse nel parziale e salutando il pubblico di Shanghai con il suo sorriso da “missione compiuta”.
Per il serbo, questa vittoria è un ulteriore tassello nella corsa verso un finale di stagione che potrebbe ancora regalargli tanto. Cilic, dal canto suo, ha mostrato sprazzi del suo tennis migliore, ma la differenza nei momenti decisivi resta quella che da oltre vent’anni accompagna questa rivalità: la capacità unica di Djokovic di trasformare l’equilibrio in vittoria.

Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Ben Shelton USA vs David Goffin BEL
ATP Shanghai
Ben Shelton [6]
2
4
David Goffin
6
6
Vincitore: Goffin
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Holger Rune DEN

ATP Shanghai
Sebastian Baez
5
4
Holger Rune [10]
7
6
Vincitore: Rune
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Marin Cilic
6
4
Novak Djokovic [4]
7
6
Vincitore: Djokovic
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Fabian Marozsan HUN

ATP Shanghai
Taylor Fritz [5]
0
2
4
Fabian Marozsan
0
6
4
Mostra dettagli



Grandstand 2 – ore 06:30
Frances Tiafoe USA vs Yannick Hanfmann GER

ATP Shanghai
Frances Tiafoe [25]
7
2
1
Yannick Hanfmann
6
6
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Shanghai
Learner Tien
4
6
6
Miomir Kecmanovic
6
3
4
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN / Zhizhen Zhang CHN vs Corentin Moutet FRA / Alexandre Muller FRA

ATP Shanghai
Juncheng Shang / Zhizhen Zhang
3
3
Corentin Moutet / Alexandre Muller
6
6
Vincitore: Moutet / Muller
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Casper Ruud NOR

ATP Shanghai
Zizou Bergs
0
3
7
4
Casper Ruud [11]
0
6
5
1
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli



Show Court 3 – ore 06:30
Benjamin Bonzi FRA vs Gabriel Diallo CAN

ATP Shanghai
Benjamin Bonzi
4
4
Gabriel Diallo [31]
6
6
Vincitore: Diallo
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Adrian Mannarino FRA

ATP Shanghai
Francisco Cerundolo [19]
7
7
Adrian Mannarino
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Yunchaokete Bu CHN / Ray Ho TPE

ATP Shanghai
Marcelo Melo / Alexander Zverev
6
6
5
Yunchaokete Bu / Ray Ho
7
4
10
Vincitore: Bu / Ho
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Valentin Vacherot MON

ATP Shanghai
Alexander Bublik [14]
6
3
4
Valentin Vacherot
3
6
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli



Court 4 – ore 06:30
Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Felix Auger-Aliassime CAN / Robin Haase NED

ATP Shanghai
Neal Skupski / John-Patrick Smith
6
7
Felix Auger-Aliassime / Robin Haase
4
6
Vincitore: Skupski / Smith
Mostra dettagli

Adam Pavlasek CZE / Fernando Romboli BRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

ATP Shanghai
Adam Pavlasek / Fernando Romboli
6
6
11
Karen Khachanov / Andrey Rublev
7
2
13
Vincitore: Khachanov / Rublev
Mostra dettagli

Luca Nardi ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Shanghai
Luca Nardi
3
6
Giovanni Mpetshi Perricard [32]
6
7
Vincitore: Mpetshi Perricard
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Flavio Cobolli ITA

ATP Shanghai
Jaume Munar
7
6
Flavio Cobolli [22]
5
1
Vincitore: Munar
Mostra dettagli



Court 7 – ore 06:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Daniel Altmaier GER / Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
7
Ariel Behar / Rafael Matos
4
5
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Jordan Thompson AUS

ATP Shanghai
Ugo Humbert [21]
6
7
Jordan Thompson
3
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Mattia Bellucci ITA vs Tomas Machac CZE

ATP Shanghai
Mattia Bellucci
3
4
Tomas Machac [20]
6
6
Vincitore: Machac
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Jenson Brooksby USA

ATP Shanghai
Tallon Griekspoor [27]
6
1
6
Jenson Brooksby
1
6
1
Vincitore: Griekspoor
Mostra dettagli



Court 6 – ore 06:30
Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Shanghai
Andre Goransson / Alex Michelsen
6
7
Francisco Cabral / Lucas Miedler [8]
2
6
Vincitore: Goransson / Michelsen
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

ATP Shanghai
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7]
4
3
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN / Brandon Nakashima USA vs Christian Harrison USA / Evan King USA

ATP Shanghai
Gabriel Diallo / Brandon Nakashima
4
2
Christian Harrison / Evan King [6]
6
6
Vincitore: Harrison / King
Mostra dettagli

