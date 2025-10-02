Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Vienna e Basilea: Entry list Md e Qualificazioni. 4 azzurri a Vienna nel Md ed 1 a Basilea. Berrettini nelle quali di Vienna
02/10/2025 19:59 Nessun commento
Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 8. A. de Minaur
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 21. F. Cerundolo
- 22. T. Machac
- 25. F. Cobolli
- 27. S. Tsitsipas
- 28. G. Dimitrov
- 29. F. Tiafoe
- 30. L. Darderi
- 31. T. Griekspoor
- 32. A. Michelsen
- 33. B. Nakashima
- 34. C. Norrie
- 37. C. Moutet
- 39. A. Popyrin
- 72. A. Tabilo
- 0. (WC) F. Misolic
- 0. (WC) S. Ofner
-
-
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (43)
- 2. R. Bautista A (49)
- 3. D. Altmaier (50)
- 4. N. Borges (51)
- 5. L. Tien (52)
- 6. J. Brooksby (52)*pr
- 7. G. Monfils (53)
- 8. A. Rinderknec (54)
- 9. T. Martin Etc (55)
- 10. M. Berrettini (56)
- 11. F. Marozsan (57)
- 12. M. Fucsovics (58)
- 13. F. Comesana (59)
- 14. A. Mannarino (60)
- 15. R. Opelka (61)
- 16. J. Fearnley (62)
- 17. H. Medjedovic (63)
- 18. M. Bellucci (64)
- 19. K. Majchrzak (65)
- 20. D. Dzumhur (66)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 36. L. Tien
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. M. Berrettini
- 61. T. Atmane
- 65. H. Medjedovic
- 67. D. Dzumhur
- 68. A. Kovacevic
- 70. A. Cazaux
- 71. M. Arnaldi
- 72. E. Quinn
-
-
Alternates
- 1. A. Vukic (79)
- 2. J. Fearnley (80)
- 3. J. de Jong (81)
- 4. D. Goffin (83)
- 5. B. van de Zan (84)
- 6. A. Shevchenko (89)
- 7. R. Collignon (90)
- 8. D. Svrcina (91)
- 9. V. Kopriva (93)
- 10. T. Schoolkate (96)
- 11. J. Struff (98)
- 12. M. McDonald (99)
- 13. N. Basilashvi (100)
- 14. H. Gaston (101)
- 15. S. Mochizuki (102)
- 16. I. Buse (108)
- 17. C. O'Connell (109)
- 18. R. Carballes (116)
- 19. J. Faria (118)
- 20. C. Tseng (120)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56
Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 5. T. Fritz
- 6. B. Shelton
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 17. J. Lehecka
- 19. J. Mensik
- 20. A. Davidovich Fokina
- 23. A. Fils
- 24. U. Humbert
- 26. D. Shapovalov
- 35. G. Diallo
- 36. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 40. J. Munar
- 41. S. Baez
- 42. J. Fonseca
- 44. L. Sonego
- 45. Z. Bergs
- 46. M. Kecmanovic
- 47. B. Bonzi
- 48. M. Giron
- 74. S. Korda
- 0. (WC) S. Wawrinka
- 0. (WC) H. Bernet
-
-
Alternates
- 1. R. Bautista A (49)
- 2. D. Altmaier (50)
- 3. N. Borges (51)
- 4. J. Brooksby (52)*pr
- 5. A. Rinderknec (54)
- 6. T. Martin Etc (55)
- 7. M. Berrettini (56)
- 8. F. Marozsan (57)
- 9. M. Fucsovics (58)
- 10. F. Comesana (59)
- 11. A. Mannarino (60)
- 12. R. Opelka (61)
- 13. J. Fearnley (62)
- 14. H. Medjedovic (63)
- 15. M. Bellucci (64)
- 16. K. Majchrzak (65)
- 17. D. Dzumhur (66)
- 18. A. Kovacevic (67)
- 19. T. Atmane (68)
- 20. P. Martinez (70)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56
Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 49. D. Altmaier
- 54. A. Rinderknech
- 56. R. Bautista Agut
- 57. J. Brooksby
- 60. A. Mannarino
- 62. F. Comesana
- 64. R. Opelka
- 66. K. Majchrzak
- 69. M. Bellucci
- 73. P. Martinez
- 75. Q. Halys
- 76. V. Royer
- 77. A. Walton
-
-
Alternates
- 1. A. Vukic (79)
- 2. J. Fearnley (80)
- 3. J. de Jong (81)
- 4. D. Goffin (83)
- 5. B. van de Zan (84)
- 6. A. Shevchenko (89)
- 7. R. Collignon (90)
- 8. D. Svrcina (91)
- 9. V. Kopriva (93)
- 10. M. Cilic (94)
- 11. T. Schoolkate (96)
- 12. J. Struff (98)
- 13. M. McDonald (99)
- 14. N. Basilashvi (100)
- 15. H. Gaston (101)
- 16. S. Mochizuki (102)
- 17. I. Buse (108)
- 18. C. O'Connell (109)
- 19. R. Carballes (116)
- 20. J. Faria (118)
-
TAG: ATP 500 Basilea, ATP 500 Basilea 2025, ATP 500 Vienna, ATP 500 Vienna 2025
