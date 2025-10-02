Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Vienna e Basilea: Entry list Md e Qualificazioni. 4 azzurri a Vienna nel Md ed 1 a Basilea. Berrettini nelle quali di Vienna

02/10/2025 19:59 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16

(Clicca per vedere l'entry list)
ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 2. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 8. A. de Minaur
  • 9. L. Musetti
  • 10. K. Khachanov
  • 14. A. Rublev
  • 15. T. Paul
  • 16. A. Bublik
  • 18. D. Medvedev
  • 21. F. Cerundolo
  • 22. T. Machac
  • 25. F. Cobolli
  • 27. S. Tsitsipas
  • 28. G. Dimitrov
  • 29. F. Tiafoe
  • 30. L. Darderi
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. A. Michelsen
  • 33. B. Nakashima
  • 34. C. Norrie
  • 37. C. Moutet
  • 39. A. Popyrin
  • 72. A. Tabilo
  • 0. (WC) F. Misolic
  • 0. (WC) S. Ofner
  •  
  •  

Alternates

  • 1. C. Ugo Carabe (43)
  • 2. R. Bautista A (49)
  • 3. D. Altmaier (50)
  • 4. N. Borges (51)
  • 5. L. Tien (52)
  • 6. J. Brooksby (52)*pr
  • 7. G. Monfils (53)
  • 8. A. Rinderknec (54)
  • 9. T. Martin Etc (55)
  • 10. M. Berrettini (56)
  • 11. F. Marozsan (57)
  • 12. M. Fucsovics (58)
  • 13. F. Comesana (59)
  • 14. A. Mannarino (60)
  • 15. R. Opelka (61)
  • 16. J. Fearnley (62)
  • 17. H. Medjedovic (63)
  • 18. M. Bellucci (64)
  • 19. K. Majchrzak (65)
  • 20. D. Dzumhur (66)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 36. L. Tien
  • 51. N. Borges
  • 52. F. Marozsan
  • 53. M. Fucsovics
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 59. M. Berrettini
  • 61. T. Atmane
  • 65. H. Medjedovic
  • 67. D. Dzumhur
  • 68. A. Kovacevic
  • 70. A. Cazaux
  • 71. M. Arnaldi
  • 72. E. Quinn
  •  
  •  

Alternates

  • 1. A. Vukic (79)
  • 2. J. Fearnley (80)
  • 3. J. de Jong (81)
  • 4. D. Goffin (83)
  • 5. B. van de Zan (84)
  • 6. A. Shevchenko (89)
  • 7. R. Collignon (90)
  • 8. D. Svrcina (91)
  • 9. V. Kopriva (93)
  • 10. T. Schoolkate (96)
  • 11. J. Struff (98)
  • 12. M. McDonald (99)
  • 13. N. Basilashvi (100)
  • 14. H. Gaston (101)
  • 15. S. Mochizuki (102)
  • 16. I. Buse (108)
  • 17. C. O'Connell (109)
  • 18. R. Carballes (116)
  • 19. J. Faria (118)
  • 20. C. Tseng (120)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56

Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 5. T. Fritz
  • 6. B. Shelton
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 17. J. Lehecka
  • 19. J. Mensik
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 23. A. Fils
  • 24. U. Humbert
  • 26. D. Shapovalov
  • 35. G. Diallo
  • 36. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 40. J. Munar
  • 41. S. Baez
  • 42. J. Fonseca
  • 44. L. Sonego
  • 45. Z. Bergs
  • 46. M. Kecmanovic
  • 47. B. Bonzi
  • 48. M. Giron
  • 74. S. Korda
  • 0. (WC) S. Wawrinka
  • 0. (WC) H. Bernet
  •  
  •  

Alternates

  • 1. R. Bautista A (49)
  • 2. D. Altmaier (50)
  • 3. N. Borges (51)
  • 4. J. Brooksby (52)*pr
  • 5. A. Rinderknec (54)
  • 6. T. Martin Etc (55)
  • 7. M. Berrettini (56)
  • 8. F. Marozsan (57)
  • 9. M. Fucsovics (58)
  • 10. F. Comesana (59)
  • 11. A. Mannarino (60)
  • 12. R. Opelka (61)
  • 13. J. Fearnley (62)
  • 14. H. Medjedovic (63)
  • 15. M. Bellucci (64)
  • 16. K. Majchrzak (65)
  • 17. D. Dzumhur (66)
  • 18. A. Kovacevic (67)
  • 19. T. Atmane (68)
  • 20. P. Martinez (70)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 19:56

Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 49. D. Altmaier
  • 54. A. Rinderknech
  • 56. R. Bautista Agut
  • 57. J. Brooksby
  • 60. A. Mannarino
  • 62. F. Comesana
  • 64. R. Opelka
  • 66. K. Majchrzak
  • 69. M. Bellucci
  • 73. P. Martinez
  • 75. Q. Halys
  • 76. V. Royer
  • 77. A. Walton
  •  
  •  

Alternates

  • 1. A. Vukic (79)
  • 2. J. Fearnley (80)
  • 3. J. de Jong (81)
  • 4. D. Goffin (83)
  • 5. B. van de Zan (84)
  • 6. A. Shevchenko (89)
  • 7. R. Collignon (90)
  • 8. D. Svrcina (91)
  • 9. V. Kopriva (93)
  • 10. M. Cilic (94)
  • 11. T. Schoolkate (96)
  • 12. J. Struff (98)
  • 13. M. McDonald (99)
  • 14. N. Basilashvi (100)
  • 15. H. Gaston (101)
  • 16. S. Mochizuki (102)
  • 17. I. Buse (108)
  • 18. C. O'Connell (109)
  • 19. R. Carballes (116)
  • 20. J. Faria (118)
  •  

TAG: , , ,