Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Vienna e Basilea: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Berrettini wild card Md a Vienna

16/10/2025 19:46 30 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16

ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 2. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 8. A. de Minaur
  • 9. L. Musetti
  • 10. K. Khachanov
  • 14. A. Rublev
  • 15. T. Paul
  • 16. A. Bublik
  • 18. D. Medvedev
  • 21. F. Cerundolo
  • 22. T. Machac
  • 25. F. Cobolli
  • 27. S. Tsitsipas
  • 28. G. Dimitrov
  • 29. F. Tiafoe
  • 30. L. Darderi
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. A. Michelsen
  • 33. B. Nakashima
  • 34. C. Norrie
  • 37. C. Moutet
  • 39. A. Popyrin
  • 72. A. Tabilo
  • 0. (WC) M. Berrettini
  • 0. (WC) F. Misolic
  • 0. (WC) J. Rodionov
  •  

Alternates

  • 1. C. Ugo Carabe (43)
  • 2. D. Altmaier (50)
  • 3. N. Borges (51)
  • 4. T. Martin Etc (55)
  • 5. F. Marozsan (57)
  • 6. M. Fucsovics (58)
  • 7. F. Comesana (59)
  • 8. A. Mannarino (60)
  • 9. R. Opelka (61)
  • 10. J. Fearnley (62)
  • 11. H. Medjedovic (63)
  • 12. M. Bellucci (64)
  • 13. K. Majchrzak (65)
  • 14. D. Dzumhur (66)
  • 15. A. Kovacevic (67)
  • 16. T. Atmane (68)
  • 17. P. Martinez (70)
  • 18. M. Arnaldi (73)
  • 19. Q. Halys (75)
  • 20. A. Walton (77)
  • 21. J. de Jong (79)
  • 22. E. Quinn (81)
  • 23. M. Berrettini (56)
  •  

ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48

Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 36. L. Tien
  • 51. N. Borges
  • 52. F. Marozsan
  • 53. M. Fucsovics
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 59. M. Berrettini
  • 61. T. Atmane
  • 65. H. Medjedovic
  • 67. D. Dzumhur
  • 68. A. Kovacevic
  • 70. A. Cazaux
  • 71. M. Arnaldi
  • 72. E. Quinn
  • 0. (WC) N. Budkov Kjaer
  • 0. (WC) L. Neumayer
  • 0. (WC) J. Schwaerzler
  •  
  •  

Alternates

  • 1. A. Vukic (79)
  • 2. J. Fearnley (80)
  • 3. J. de Jong (81)
  • 4. D. Svrcina (91)
  • 5. V. Kopriva (93)
  • 6. T. Schoolkate (96)
  • 7. J. Struff (98)
  • 8. M. McDonald (99)
  • 9. N. Basilashvi (100)
  • 10. S. Mochizuki (102)
  • 11. I. Buse (108)
  • 12. J. Faria (118)
  • 13. C. Tseng (120)
  • 14. D. Lajovic (126)
  • 15. L. Klein (127)
  • 16. B. Harris (133)
  • 17. C. Smith (135)
  • 18. A. Pellegrino (136)
  • 19. P. Herbert (142)
  • 20. Y. Hanfmann (150)
  • 21. J. Rodionov (152)
  • 22. J. Choinski (158)
  • 23. N. Budkov Kja (149)
  • 24. L. Neumayer (177)

ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48

Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 5. T. Fritz
  • 6. B. Shelton
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 17. J. Lehecka
  • 19. J. Mensik
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 23. A. Fils
  • 24. U. Humbert
  • 26. D. Shapovalov
  • 35. G. Diallo
  • 36. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 40. J. Munar
  • 41. S. Baez
  • 42. J. Fonseca
  • 44. L. Sonego
  • 45. Z. Bergs
  • 46. M. Kecmanovic
  • 47. B. Bonzi
  • 48. M. Giron
  • 74. S. Korda
  • 0. (WC) V. Vacherot
  • 0. (WC) S. Wawrinka
  • 0. (WC) H. Bernet
  •  

Alternates

  • 1. J. Brooksby (52)*pr
  • 2. A. Rinderknec (54)
  • 3. T. Martin Etc (55)
  • 4. F. Marozsan (57)
  • 5. M. Fucsovics (58)
  • 6. F. Comesana (59)
  • 7. A. Mannarino (60)
  • 8. R. Opelka (61)
  • 9. J. Fearnley (62)
  • 10. H. Medjedovic (63)
  • 11. M. Bellucci (64)
  • 12. K. Majchrzak (65)
  • 13. D. Dzumhur (66)
  • 14. A. Kovacevic (67)
  • 15. T. Atmane (68)
  • 16. P. Martinez (70)
  • 17. M. Arnaldi (73)
  • 18. Q. Halys (75)
  • 19. A. Walton (77)
  • 20. J. de Jong (79)
  • 21. E. Quinn (81)

ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48

Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 49. D. Altmaier
  • 54. A. Rinderknech
  • 56. R. Bautista Agut
  • 57. J. Brooksby
  • 60. A. Mannarino
  • 62. F. Comesana
  • 64. R. Opelka
  • 66. K. Majchrzak
  • 69. M. Bellucci
  • 73. P. Martinez
  • 75. Q. Halys
  • 76. V. Royer
  • 77. A. Walton
  •  
  •  

Alternates

  • 1. D. Goffin (83)
  • 2. B. van de Zan (84)
  • 3. A. Shevchenko (89)
  • 4. V. Kopriva (93)
  • 5. M. Cilic (94)
  • 6. T. Schoolkate (96)
  • 7. J. Struff (98)
  • 8. M. McDonald (99)
  • 9. N. Basilashvi (100)
  • 10. S. Mochizuki (102)
  • 11. I. Buse (108)
  • 12. J. Faria (118)
  • 13. C. Tseng (120)
  • 14. D. Lajovic (126)
  • 15. L. Klein (127)
  • 16. B. Harris (133)
  • 17. C. Smith (135)
  • 18. A. Pellegrino (136)
  • 19. P. Herbert (142)
  • 20. N. Budkov Kja (149)
  • 21. Y. Hanfmann (150)
  • 22. J. Choinski (158)
  • 23. A. Molcan (196)
  • 24. V. Sachko (209)

30 commenti.

Tifoso degli italiani (Guest) 16-10-2025 23:06

Scritto da MAURO
Altra WC X un monocolore.
Rob de matt

Siamo una potenza, tutti ci vogliono…

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 16-10-2025 22:11

Scritto da Brufen

Scritto da MAURO
Altra WC X un monocolore.
Rob de matt

Anche un norvegese! Scandalo!!! Re Harald V, noto compagno di merende di Gaudenzi e Binaghi, avrà sicuramente fatto pressione…

X le qualificazioni però.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 16-10-2025 22:00

Scritto da JOA20

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

È iscritto al Challenger 100 di Brest

e dopo a quelli di Bratislava ed Helsinki… il ragazzo è molto più concreto di quanto si creda, Challengers dove è rispettivamente tds 2, 4 e 1°, buone possibilità di andare avanti, difendere i punti dello scorso finale di stagione e chiudere l’anno nei 100, che sembra essere il suo principale obbiettivo. Popi magari andrà a Bergamo per chiudere, sperando in un buon bottino (sono Ch 100 e 125) che gli faccia anche scalare qualche posizione. Poi in vacanza, sperando che l’anno prossimo, magicamente, diventi quello della consacrazione (altrimenti sarà quello dopo, tanto è giovane).

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 16-10-2025 21:54

Scritto da MAURO
Altra WC X un monocolore.
Rob de matt

Anche un norvegese! Scandalo!!! Re Harald V, noto compagno di merende di Gaudenzi e Binaghi, avrà sicuramente fatto pressione…

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 16-10-2025 21:00

Altra WC X un monocolore.
Rob de matt

 26
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Di Passaggio 15-10-2025 22:02

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da Di Passaggio
Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?

a Vienna l’anno scorso Lorenzo fece semi battendo Zverev ai quarti… non sono un esperto, ma dicono che il cemento di Vienna sia meno veloce di Basilea

Questo spiegherebbe, effettivamente.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andres (Guest) 14-10-2025 22:17

@ Tennislover (#4498576)

Ben detto!

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 14-10-2025 21:15

Sembra che Sinner confermi la sua presenza a Vienna. Ora, visto le condizioni di De Minaur, il suo forfait farebbe diventare 3 testa di serie Musetti. Quindi a lume di logica sarebbe possibile una finale tutta italiana. Se così fosse si potrebbe anche fare un salto in quella splendida città per vederla.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 14-10-2025 21:15

Sembra che Sinner confermi la sua presenza a Vienna. Ora, visto le condizioni di De Minaur, il suo forfait farebbe diventare 3 testa di serie Musetti. Quindi a lume di logica sarebbe possibile una finale tutta italiana. Se così fosse si potrebbe anche fare un salto in quella splendida città per vederla.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-10-2025 13:31

Scritto da brunodalla
e se ci fosse un terzo italiano qualificato per torino? anche cobolli, se i vari shelton, de minaur, draper e djokovic non parteciperanno, rientra in gioco. attualmente ha circa 500 punti di svantaggio dall’ultimo qualificato, dando per non partecipanti i 4 sopra citati. certo, serve vincere i tornei, non solo parteciparvi. e si tratta di un 500 e di un mille. difficilissimo, ma la teorica possibilità c’è.

Decisamente improbabile, Cobolli è troppo indietro per tentare di andare a Torino e indoor non ha mai brillato. Sarebbe già tanto se facesse finale in un 250.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 14-10-2025 13:12

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

sicuramente il tuo è un commento antecedente al ritiro di Sinner, che purtroppo vedo fisicamente in difficoltà da quando è tornato con Ferrara…

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

Nardi è appassionato di moto… peccato perché ha talento da vendere, ma per arrivare ai vertici occorre soprattutto sacrificio

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 14-10-2025 13:10

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

sicuramente il tuo è un commento antecedente al ritiro di Sinner, che purtroppo vedo fisicamente in difficoltà da quando è tornato con Ferrara…

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 14-10-2025 13:06

Scritto da Di Passaggio
Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?

a Vienna l’anno scorso Lorenzo fece semi battendo Zverev ai quarti… non sono un esperto, ma dicono che il cemento di Vienna sia meno veloce di Basilea

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla (Guest) 14-10-2025 12:48

e se ci fosse un terzo italiano qualificato per torino? anche cobolli, se i vari shelton, de minaur, draper e djokovic non parteciperanno, rientra in gioco. attualmente ha circa 500 punti di svantaggio dall’ultimo qualificato, dando per non partecipanti i 4 sopra citati. certo, serve vincere i tornei, non solo parteciparvi. e si tratta di un 500 e di un mille. difficilissimo, ma la teorica possibilità c’è.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 14-10-2025 12:31

Sembra, dal fatto che vi si sia iscritto alle qualificazioni, che Bellucci abbia già scelto di presentarsi nel torneo Basilese.
Ricomincerà da lì la crescita della carriera dell’Olonese?
Spero proprio di sì.
Alè

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 03-10-2025 17:48

Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 03-10-2025 07:29

Scritto da JOA20

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race

Sarebbe in vantaggio nella race, ma i punti deve farli, prima o poi. Nei tornei indoor ha sempre combinato poco, a parte Rotterdam , ma li mancava Sinner.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-10-2025 07:12

Scritto da walden
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 03-10-2025 01:01

Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 23:16

@ Detuqueridapresencia (#4492335)

Certo che lo ricordo. Ma la mia (tra l’altro non sapevo che è iscritto a un Challenger) non era una critica all’inattivita’. Anzi, la comorenderei, la comprendo, come si capiva dal mio commento.
Dunque, nessuna ossessione. Da parte mia.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 02-10-2025 22:53

Scritto da JOA20

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

È iscritto al Challenger 100 di Brest

Nella piovosa Bretagna non trovando di meglio da fare, si dedicherà al tennis….come un annoiato gentleman inglese ottocentesco….

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 22:36

@ Givaldo Barbosa (#4492336)

Ossesso

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 22:35

@ mattia saracino (#4492305)

Luca Nardi va accettato per come è. Non è un possesso del tennis, come troppi atleti suoi pari età nel ranking.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 02-10-2025 22:34

Scritto da Givaldo Barbosa
@ JOA20 (#4492308)
Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.

Grande romanzo grande film ma non capisco questa ossessione per Luca

Deve risalire la china e per farlo sceglie di fare punti nei challenger

Con umiltà

Lo fece anche Musetti, ti ricordi?

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 02-10-2025 21:31

Anche se resta qualche dubbio, sembra probabile che Sinner a Vienna ci vada davvero!

Invece non credo che Dimitrov ce la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale a farsi trattare la schiena.

Infine a Basilea: Fils ci andrà per certo? (°_°)

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 20:56

@ JOA20 (#4492308)

Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
Carota Senior 02-10-2025 20:43

@ JOA20 (#4492308)

Si, ma anche te, come ti permetti di rovinare le fantasie farneticanti di Capitan Barbosa.

 4
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man, sergioat, marcauro, Marco M.
JOA20 (Guest) 02-10-2025 20:39

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

È iscritto al Challenger 100 di Brest

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
mattia saracino 02-10-2025 20:37

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

Mi fido molto poco di Luca nardi.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 20:29

Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!