ATP 500 Vienna e Basilea: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Berrettini wild card Md a Vienna
16/10/2025 19:46 30 commenti
Basel 🇨🇭 500 IH 32 16
Vienna 🇦🇹 500 IH 32 16
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 8. A. de Minaur
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 21. F. Cerundolo
- 22. T. Machac
- 25. F. Cobolli
- 27. S. Tsitsipas
- 28. G. Dimitrov
- 29. F. Tiafoe
- 30. L. Darderi
- 31. T. Griekspoor
- 32. A. Michelsen
- 33. B. Nakashima
- 34. C. Norrie
- 37. C. Moutet
- 39. A. Popyrin
- 72. A. Tabilo
- 0. (WC) M. Berrettini
- 0. (WC) F. Misolic
- 0. (WC) J. Rodionov
-
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (43)
- 2. D. Altmaier (50)
- 3. N. Borges (51)
- 4. T. Martin Etc (55)
- 5. F. Marozsan (57)
- 6. M. Fucsovics (58)
- 7. F. Comesana (59)
- 8. A. Mannarino (60)
- 9. R. Opelka (61)
- 10. J. Fearnley (62)
- 11. H. Medjedovic (63)
- 12. M. Bellucci (64)
- 13. K. Majchrzak (65)
- 14. D. Dzumhur (66)
- 15. A. Kovacevic (67)
- 16. T. Atmane (68)
- 17. P. Martinez (70)
- 18. M. Arnaldi (73)
- 19. Q. Halys (75)
- 20. A. Walton (77)
- 21. J. de Jong (79)
- 22. E. Quinn (81)
- 23. M. Berrettini (56)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Vienna (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48
Main Draw (cut off: 72 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 36. L. Tien
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. M. Berrettini
- 61. T. Atmane
- 65. H. Medjedovic
- 67. D. Dzumhur
- 68. A. Kovacevic
- 70. A. Cazaux
- 71. M. Arnaldi
- 72. E. Quinn
- 0. (WC) N. Budkov Kjaer
- 0. (WC) L. Neumayer
- 0. (WC) J. Schwaerzler
-
-
Alternates
- 1. A. Vukic (79)
- 2. J. Fearnley (80)
- 3. J. de Jong (81)
- 4. D. Svrcina (91)
- 5. V. Kopriva (93)
- 6. T. Schoolkate (96)
- 7. J. Struff (98)
- 8. M. McDonald (99)
- 9. N. Basilashvi (100)
- 10. S. Mochizuki (102)
- 11. I. Buse (108)
- 12. J. Faria (118)
- 13. C. Tseng (120)
- 14. D. Lajovic (126)
- 15. L. Klein (127)
- 16. B. Harris (133)
- 17. C. Smith (135)
- 18. A. Pellegrino (136)
- 19. P. Herbert (142)
- 20. Y. Hanfmann (150)
- 21. J. Rodionov (152)
- 22. J. Choinski (158)
- 23. N. Budkov Kja (149)
- 24. L. Neumayer (177)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (MD) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48
Main Draw (cut off: 74 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 5. T. Fritz
- 6. B. Shelton
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 17. J. Lehecka
- 19. J. Mensik
- 20. A. Davidovich Fokina
- 23. A. Fils
- 24. U. Humbert
- 26. D. Shapovalov
- 35. G. Diallo
- 36. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 40. J. Munar
- 41. S. Baez
- 42. J. Fonseca
- 44. L. Sonego
- 45. Z. Bergs
- 46. M. Kecmanovic
- 47. B. Bonzi
- 48. M. Giron
- 74. S. Korda
- 0. (WC) V. Vacherot
- 0. (WC) S. Wawrinka
- 0. (WC) H. Bernet
-
Alternates
- 1. J. Brooksby (52)*pr
- 2. A. Rinderknec (54)
- 3. T. Martin Etc (55)
- 4. F. Marozsan (57)
- 5. M. Fucsovics (58)
- 6. F. Comesana (59)
- 7. A. Mannarino (60)
- 8. R. Opelka (61)
- 9. J. Fearnley (62)
- 10. H. Medjedovic (63)
- 11. M. Bellucci (64)
- 12. K. Majchrzak (65)
- 13. D. Dzumhur (66)
- 14. A. Kovacevic (67)
- 15. T. Atmane (68)
- 16. P. Martinez (70)
- 17. M. Arnaldi (73)
- 18. Q. Halys (75)
- 19. A. Walton (77)
- 20. J. de Jong (79)
- 21. E. Quinn (81)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Basilea (Q) Inizio torneo: 20/10/2025 | Ultimo agg.: 16/10/2025 19:48
Main Draw (cut off: 77 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 49. D. Altmaier
- 54. A. Rinderknech
- 56. R. Bautista Agut
- 57. J. Brooksby
- 60. A. Mannarino
- 62. F. Comesana
- 64. R. Opelka
- 66. K. Majchrzak
- 69. M. Bellucci
- 73. P. Martinez
- 75. Q. Halys
- 76. V. Royer
- 77. A. Walton
-
-
Alternates
- 1. D. Goffin (83)
- 2. B. van de Zan (84)
- 3. A. Shevchenko (89)
- 4. V. Kopriva (93)
- 5. M. Cilic (94)
- 6. T. Schoolkate (96)
- 7. J. Struff (98)
- 8. M. McDonald (99)
- 9. N. Basilashvi (100)
- 10. S. Mochizuki (102)
- 11. I. Buse (108)
- 12. J. Faria (118)
- 13. C. Tseng (120)
- 14. D. Lajovic (126)
- 15. L. Klein (127)
- 16. B. Harris (133)
- 17. C. Smith (135)
- 18. A. Pellegrino (136)
- 19. P. Herbert (142)
- 20. N. Budkov Kja (149)
- 21. Y. Hanfmann (150)
- 22. J. Choinski (158)
- 23. A. Molcan (196)
- 24. V. Sachko (209)
Siamo una potenza, tutti ci vogliono…
X le qualificazioni però.
e dopo a quelli di Bratislava ed Helsinki… il ragazzo è molto più concreto di quanto si creda, Challengers dove è rispettivamente tds 2, 4 e 1°, buone possibilità di andare avanti, difendere i punti dello scorso finale di stagione e chiudere l’anno nei 100, che sembra essere il suo principale obbiettivo. Popi magari andrà a Bergamo per chiudere, sperando in un buon bottino (sono Ch 100 e 125) che gli faccia anche scalare qualche posizione. Poi in vacanza, sperando che l’anno prossimo, magicamente, diventi quello della consacrazione (altrimenti sarà quello dopo, tanto è giovane).
Anche un norvegese! Scandalo!!! Re Harald V, noto compagno di merende di Gaudenzi e Binaghi, avrà sicuramente fatto pressione…
Altra WC X un monocolore.
Rob de matt
Questo spiegherebbe, effettivamente.
@ Tennislover (#4498576)
Ben detto!
Sembra che Sinner confermi la sua presenza a Vienna. Ora, visto le condizioni di De Minaur, il suo forfait farebbe diventare 3 testa di serie Musetti. Quindi a lume di logica sarebbe possibile una finale tutta italiana. Se così fosse si potrebbe anche fare un salto in quella splendida città per vederla.
Sembra che Sinner confermi la sua presenza a Vienna. Ora, visto le condizioni di De Minaur, il suo forfait farebbe diventare 3 testa di serie Musetti. Quindi a lume di logica sarebbe possibile una finale tutta italiana. Se così fosse si potrebbe anche fare un salto in quella splendida città per vederla.
Decisamente improbabile, Cobolli è troppo indietro per tentare di andare a Torino e indoor non ha mai brillato. Sarebbe già tanto se facesse finale in un 250.
sicuramente il tuo è un commento antecedente al ritiro di Sinner, che purtroppo vedo fisicamente in difficoltà da quando è tornato con Ferrara…
Nardi è appassionato di moto… peccato perché ha talento da vendere, ma per arrivare ai vertici occorre soprattutto sacrificio
sicuramente il tuo è un commento antecedente al ritiro di Sinner, che purtroppo vedo fisicamente in difficoltà da quando è tornato con Ferrara…
a Vienna l’anno scorso Lorenzo fece semi battendo Zverev ai quarti… non sono un esperto, ma dicono che il cemento di Vienna sia meno veloce di Basilea
e se ci fosse un terzo italiano qualificato per torino? anche cobolli, se i vari shelton, de minaur, draper e djokovic non parteciperanno, rientra in gioco. attualmente ha circa 500 punti di svantaggio dall’ultimo qualificato, dando per non partecipanti i 4 sopra citati. certo, serve vincere i tornei, non solo parteciparvi. e si tratta di un 500 e di un mille. difficilissimo, ma la teorica possibilità c’è.
Sembra, dal fatto che vi si sia iscritto alle qualificazioni, che Bellucci abbia già scelto di presentarsi nel torneo Basilese.
Ricomincerà da lì la crescita della carriera dell’Olonese?
Spero proprio di sì.
Alè
Non sarebbe stato meglio per il Muso iscriversi a Basilea, anziché a Vienna?
Sarebbe in vantaggio nella race, ma i punti deve farli, prima o poi. Nei tornei indoor ha sempre combinato poco, a parte Rotterdam , ma li mancava Sinner.
Non ce lo vedo, anche se Sinner facesse filotto in Cina e a Riyadh Alcaraz si concentrerebbe su Torino usando Parigi per l’adattamento alle condizioni indoor. Tanto anche se Sinner dovesse sopravanzarlo nel ranking dopo Vienna Alcaraz sarebbe in vantaggio di 1.090 punti nella Race
Quanto scommettiamo che, se Sinner vincesse a Shanghai e confermasse l’iscrizione a Vienna, Alcaraz si precipiterebbe a chiedere una WC per Basilea?
@ Detuqueridapresencia (#4492335)
Certo che lo ricordo. Ma la mia (tra l’altro non sapevo che è iscritto a un Challenger) non era una critica all’inattivita’. Anzi, la comorenderei, la comprendo, come si capiva dal mio commento.
Dunque, nessuna ossessione. Da parte mia.
Nella piovosa Bretagna non trovando di meglio da fare, si dedicherà al tennis….come un annoiato gentleman inglese ottocentesco….
@ Givaldo Barbosa (#4492336)
Ossesso
@ mattia saracino (#4492305)
Luca Nardi va accettato per come è. Non è un possesso del tennis, come troppi atleti suoi pari età nel ranking.
Grande romanzo grande film ma non capisco questa ossessione per Luca
Deve risalire la china e per farlo sceglie di fare punti nei challenger
Con umiltà
Lo fece anche Musetti, ti ricordi?
Anche se resta qualche dubbio, sembra probabile che Sinner a Vienna ci vada davvero!
Invece non credo che Dimitrov ce la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale a farsi trattare la schiena.
Infine a Basilea: Fils ci andrà per certo? (°_°)
@ JOA20 (#4492308)
Torneo agguerrito. Querelle de Brest, grande romanzo, grande film.
@ JOA20 (#4492308)
Si, ma anche te, come ti permetti di rovinare le fantasie farneticanti di Capitan Barbosa.
È iscritto al Challenger 100 di Brest
Mi fido molto poco di Luca nardi.
Il buon Nardi non appare iscritto in nessuno dei due tornei. Evidentemente ha altro da fare. Non sta scritto da nessuna parte che il tennis debba essere una priorità. Un viaggetto con la ragazza, un museo, un libro da gustare sulle sponde di un lago, un concerto. Giusto che i giovani pensino anche ad altro.