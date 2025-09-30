Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 30 Settembre 2025

L’ItalTennis fa 13 nel terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Superano il primo ostacolo nel tabellone principale la testa di serie numero 3 Gabriele Piraino (6-4, 2-6, 6-4 sul qualificato tedesco Mika Petkovic), la numero 6 Jacopo Berrettini (6-3, 6-1 su Iannis Miletich), Gianluca Cadenasso (4-6, 6-3, 6-3 sull’ucraino Viacheslav Bielinskyi, numero 4 del torneo), Giovanni Oradini (7-6, 6-4 sull’ucraino Oleksii Krutykh, numero 8), Alexander Weis (6-3, 6-4 su Federico Iannaccone), Michele Ribecai (3-6, 6-2, 6-3 sul tedesco Tim Handel), Tommaso Compagnucci (che ha eliminato il numero 2 del seeding, l’austriaco Sandro Kopp, 4-6, 7-6, 6-2 in 3 ore e mezzo di gioco), i qualificati Giorgio Tabacco (6-3, 6-4 al fratello Fausto), Jacopo Bilardo (4-6, 6-1, 6-2 sul russo Kirill Kivattsev) e Giannicola Misasi (6-4, 2-6, 6-3 sull’ucraino Oleksandr Ovcharenko, numero 7), le wild card Pierluigi Basile (6-1, 6-4 sul qualificato tedesco Niels McDonald), Lorenzo Angelini (6-2, 6-1 su Samuele Pieri) e Gabriele Crivellaro (7-6, 6-2 su Leonardo Rossi).

Sconfitti Niccolò Catini (6-1, 6-2 dal polacco Daniel Michalski, numero 1 del seeding) e il qualificato Daniele Rapagnetta (7-6, 6-4 dall’austriaco Sebastian Sorger).

Poker azzurro nelle qualificazioni femminili. Strappano il pass per il main draw Ilary Pistola (6-2, 6-4 su Lavinia Luciano), Marta Lombardini (5-7, 6-2, 10-8), Viola Turini (6-3, 4-6, 10-6 sull’uzbeka Vlada Ekshibarova, ripescata poi come lucky loser) e Gaia Maduzzi (3-6, 6-4, 10-6 sulla ceca Brenda Fruhvirtova).

Sconfitte Anastasia Bertacchi (6-0, 6-4 dalla svedese Nellie Taraba Wallberg), Eleonora Alvisi (7-6, 6-4 dalla tedesca Anna Petkovic).