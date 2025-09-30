WTA 1000 Pechino: Paolini supera Bouzkova tra alti e bassi, e si “regala” Anisimova ai quarti
Un primo set ottimo, di grande spinta e pressione, poi un secondo parziale a dir poco rocambolesco con una serie di ben sei break consecutivi tra errori e incertezze tattiche, ma alla fine la maggior classe e freddezza di Jasmine Paolini prevale su Marie Bouzkova (n.52 WTA) negli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, 6-2 7-5 lo score a favore della nativa di Bagni di Lucca. Un successo che regala a Paolini punti preziosissimi per la corsa alle Finals (è attualmente n.8 nel ranking) e una sfida intrigante e difficile nei quarti contro Amanda Anisimova, quest’anno finalista sia a Wimbledon che US Open e n.4 al mondo. È la 31esima vittoria nel 2025 per Jasmine a fronte di 10 sconfitte. Paolini ha avuto due match point in risposta sul 5-4 del secondo set, ma non è riuscita a sfruttarli, riuscendo poi a chiudere in risposta sul 6-5. Marie ha dimostrato di essere una grande agonista, fortissima in difesa e nel rincorrere ogni palla, ma Jasmine è stata brava a reggere mentalmente in un secondo set che poteva mettere in crisi le sue certezze visti i tanti errori e prevalere al fotofinish. Sicuramente contro Anisimova l’italiana dovrà servire con più continuità e soffrire meno alti e bassi.
“È stata dura, lei ha giocato un grande match, mi ha fatto tanti break…” commenta Paolini a caldo dopo il successo, e ringrazia anche un gruppo di tifosi italiani ancora presenti nello stadio. “Anisimova sta giocando un tennis incredibile, ho visto qualche punto del suo match e il livello era altissimo. Mi riposo ora e domani preparerò la partita”.
Non c’erano precedenti tra le due e l’azzurra all’avvio, al servizio, forse è rimasta sorpresa dalla qualità e colpi della ceca, che si è procurata una palla break sul 30-40 ma non è riuscita a trasformala. Scampato il pericolo, la due volte finalista Slam italiana ha iniziato a prendere le misure col diritto ed entrare in campo, tanto da giocare un bel game in risposta sul 2-1 e prendersi il break ai vantaggi, per il 3-1. Immediata la reazione Bouzkova, spinge forte dalla risposta e si procura una chance per riprendere l’azzurra, ma Paolini si salva di nuovo e si porta avanti 4 giochi a 1. La ceca spinge ma è irregolare, mentre l’italiana sbaglia di meno e va a prendersi il primo set per 6-2 con un altro break.
Il secondo set è un continuo sali scendi, un vero otto volante di attacchi e difese, ma anche moltissimi errore ed incertezze. Paolini sbaglia troppo e non serve bene, con Bouzkova brava ad approfittarne portando la partita in bagarre. Jasmine è positiva in risposta ma concede troppo quando serve, tanto che dal 1 pari arrivano ben sei break consecutivi, tre per parte, con nessuna delle due capace di reggere nei propri turni di battuta sotto la pressione della risposta dell’avversaria. Finalmente sul 4 pari Paolini ritrova un tennis più pulito e incisivo, si porta 5-4 e mette grande pressione in risposta, andando a strappare due match point sul 15-40. Bouzkova regge, li annulla e impatta sul 5 pari. Forte dello slancio, la ceca va a tutto gas e si prende due delicatissime palle break. Qua è brava Jasmine a reggere, mettendo la prima palla in campo e trovando efficacia e precisione col diritto, per il 6-5. La tensione è massima e Paolini fa valere la sua maggior esperienza a questo livello. Tira una risposta di diritto fulminante sullo 0-15, e poi sul 15-30 Jasmine comanda e vince un braccio di ferro micidiale che le vale altri due match point sul 15-40. Spreca il primo, dopo una grande risposta in allungo spinge col diritto ma trova il corridoio; trasforma il secondo, risposta vincente col diritto su di una seconda palla troppo lenta.
Mario Cecchi
TAG: Jasmine Paolini, Marie Bouzkova, WTA 1000 Pechino 2025
Con Pizzorno ha fatto ottima scelta,speriamo Errani non faccia casino nuovamente
Ma il regalo non si può cambiare?
Bravissima
Brava Jas!
Rybakina è avanti di 65 punti ma dovrà scartare già da Wuhan, mentre Jas ha ancora uno slot libero, e comunque scarterebbe pochissimi punti nei 500 di Ningbo e/o Tokyo.
Jas è in crescita, vamos 😀
Incontrerà la tennista che potrebbe essere insignita del titolo tennista dell’anno,o comunque miglior ritorno (mai più sperato).
Ma per quanto riguarda Paolini: “Separandosi da Furlan uscirà dalle prime 73 del mondo”.
Che ranking ha quest’anno?
Poi bacchetto ancora la redazione.
Ma perché la pagina più importante di giornata con i live dei tornei, che sono la cosa che più conta,sono in evidenza finché ci sono i maschi e soprattutto Sinner impegnati?
Mentre giocava Paolini era la quinta pagina,la pagina live ATP/WTA in piccolino.
Ma ragazzi…. vogliamo fare le cose come si deve,con correttezza?
Rybakina ora dista solo 65 punti. Bisogna fare corsa su di lei per il Master dunque, comunque vada, torneo positivo
Grande Jas !
Ormai è battaglia con Rybakina per l’ultimo posto disponibile per le Finals. La Paolini mi sembra sia più in forma in questo finale di stagione.