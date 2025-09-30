Learner Tien in finale a Pechino: prima storica finale ATP per il 19enne statunitense. Domani la sfida con Sinner (alle ore 08 italiane)
A soli 19 anni, Learner Tien ha centrato la sua prima finale ATP in carriera al China Open, diventando il secondo finalista più giovane nella storia del torneo, dietro soltanto a Rafael Nadal. Lo statunitense ha superato in semifinale Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7, 7-5, 4-0 rit., approfittando del ritiro del russo a causa di problemi fisici.
Il match sembrava segnato quando Tien era sotto 1-4 e 3-5 nel secondo set, ma il mancino californiano ha saputo approfittare degli errori di Medvedev, rimontando con grande lucidità. Nel terzo parziale il russo, visibilmente limitato nei movimenti e alle prese con crampi e un fastidio al ginocchio destro, non è riuscito a proseguire e ha abbandonato dopo 2 ore e 26 minuti di gioco.
I numeri di Tien contro i Top 20
Con questo successo, Tien porta a 7-5 il bilancio contro i Top 20 e conferma un dato sorprendente: è 2-0 nei confronti diretti con Medvedev, già battuto all’Australian Open di gennaio. Grazie al risultato di Pechino, il giovane statunitense guadagna 16 posizioni nel Live Rankings, salendo fino al numero 36, e ha già staccato il pass per le Next Gen ATP Finals di Jeddah per il secondo anno consecutivo. Nella corsa a Jeddah, occupa attualmente la seconda posizione.
La sfida con Sinner in finale
Mercoledì Tien affronterà il numero 2 del mondo Jannik Sinner nella sua prima finale a livello ATP Tour. Per il mancino americano si tratta di un traguardo storico: è infatti il secondo finalista più giovane nella storia del torneo di Pechino e il terzo più giovane in una finale ATP nel 2025, dietro solo a Jakub Mensik (vincitore a Miami) e Joao Fonseca (campione a Buenos Aires).
Medvedev ancora fermato dagli acciacchi
Per Medvedev, numero 18 ATP, la delusione è doppia: il russo puntava a raggiungere la seconda finale stagionale e la prima sul cemento dall’Indian Wells 2024. L’ex numero 1 del mondo ha però dovuto arrendersi a problemi fisici che ne hanno limitato la corsa, confermando un anno complicato e condizionato dagli infortuni.
Il programma di domani
Capital Group Diamond – ore 05:30
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Jannik Sinner vs Learner Tien (Non prima 08:00)
Francesco Paolo Villarico
poco prima che medvedev si ritirasse, il giudice di sedia gli ha dato un warning per “scarso impegno”. assurdo. era evidente che medvedev si trascinava per il campo con i crampi e non poteva raggiungere tutte le palle, e l’arbitro gli ha detto: lo so che hai problemi, ma non ti muovi neanche”. e il povero medvedev cosa doveva fare? assurdo. quell’arbitro non è la prima volta che è autore di decisioni quantomeno controverse, questa le batte tutte.
Contro Sinner non ha alcuna speranza, con Musetti ha vinto solo per i problemi fisici del Muso, perché il primo set è stato un monologo del carrarese che non lo ha vinto con più margine solo per non aver spinto al massimo. Dalla fine del primo set sono sorti i problemi ed è finita come abbiamo visto.
Però che Tien sia forte ci sono pochi dubbi, puoi battere un Top per caso in giornata negativa e quando ti entra tutto, ma lui solo nel 2025 ha battuto Shelton, Medvedev agli AO, Rublev, Zverev. Più altri ottimi giocatori come Shapo, Norrie, Cobolli, Cerundolo.
Non ha una grande costanza di rendimento, ha delle mancanze, ma prima dei 20 anni non sono tantissimi i “non predestinati” che possono vantare così tanti scalpi. Dove arriverà nessuno può dirlo, ma dire che la sua carriera potrebbe essere tra i 10 e i 25 non dovrebbe essere una bestemmia.
Oggi non ho visto nulla perché mi sono svegliato verso le 14 dopo una nottataccia di febbre e vomito, pare che non sia l’unico tra i miei conoscenti…
Domani metto la sveglia per Jannik.
Con il tennis moderno si troverà la strada sbarrata verso i vertici più alti da un dato molto semplice: altezza metri 1,80.
Quindi una capatina in “top10” ci potrà anche stare per alcuni periodi, ebbasta.
Comunque bravissimo, solido, un gran bel gioco in tutte le posizioni del campo.
Alcaraz rinuncia Shangai
Che kulo che tien..
Stava per essere asfaltato da Musetti, e oggi era morto dopo un set ed è rimasto in partita di sola volontà e di orgoglio con un Medvedev che nel momento di chiudere è letteralmente crollato fisicamente.. però se le partite non le vedete almeno evitare di commentarle…
Più servizio? Non fa un Ace neanche se fa i cesti, la prima arriva a fatica ai 190k/h e oggi il 51% dei punti con la prima con punte del 48%, e con Musetti fino a che non si è infortunato il 53%.. suvvia…
non è nemmeno da prendere in considerazione
Non è tanto questo, il fatto è che è un tennista dal gioco costante a livello alto ed anche con ottima mobilità, ma “leggero”.
Un altro utente ha scritto che LT quest’anno ha un alto numero di vittorie contro i top 10: beh con un gioco così, non è così strano che ci sia riuscito (anche perchè non li avrà trovati al picco della loro forma) = vedasi DeMinaur. Deminaur al top col suo gioco costante batte “facile” un top 10 non al top, ma perde sempre da qualsiasi top 10 in forma con la palla pesante.
Perciò dal punto di visto tecnico, è abbastanza normale che in questo torneo LT si sia trovato bene ad affrontare tennisti come Musetti sul veloce (su terra lenta invece penso non avrebbe avuto chance) oppure il Medvedev di oggi che non è più al livello di un paio di anni fa.
Invece col tipo di tennis di Sinner, se JS è in forma non può proprio perdere contro questi giocatori… (vedasi i testa a testa con De Minaur).
Sarà un test ulteriore per vedere se la forma di Sinner è in crescendo…
Li sta seppellendo tutti… Speriamo in bene per la finale!
Non dico che non valga nulla
Ma non è nemmeno un granchè
Unico colpo notevole che gli ho visto fare la volee smorzata dai piedi
Contro Muso l’ha fatta almeno 3 volte, ergo Q non è
Per il resto non granchè, almeno per ora
P.S. Io ci ho provato a guardare il match con Medvedev
Poi mi son reso conto che stavo andando in coma e son riuscito chiudere il browser prima che fosse troppo tardi
I primi due set son stati massacranti. L’americano si muove benissimo, come De Minaur, ha più servizio ma meno potenza da fondo, ma ovviamente dipende solo da Sinner.
Comunque è un giocatore già solidissimo per la sua età, facile pronosticargli un’ottima carriera.
Se pure Jannik si ritira in finale, ha un coolo esagerato
Mi par di capire che è avanzato solo per i problemi fisici di Medvedev, e prima ancora di Musetti, buon tennista ma non credo avrà speranze contro Jannik.
eh questo eheheh!!!
Un altro mancino!
Il ragazzo “impara” in fretta 😀 terzo per numero di vittorie stagionali su Top10 dietro ai due titani, che potrebbe affrontare nel giro di tre-quattro giorni (Jannik in finale domani, Alcaraz al secondo turno di Shanghai venerdì o sabato)
Sfortuna Medvedev! !!