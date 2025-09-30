Sinner: “Sono felice di essere di nuovo in finale a Pechino. Nessuna preoccupazione fisica, domani sarò pronto” (Video)

Terza partecipazione e terza finale per Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino. L’azzurro ha superato Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, in un match lungo e fisico che lo proietta nuovamente all’atto conclusivo del torneo cinese.

In conferenza stampa, Sinner ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È ovviamente bellissimo essere di nuovo in finale. È un posto speciale. Ogni anno è diverso, ma sono molto felice di essere qui e vediamo cosa accadrà domani. Ci sono voluti tanto impegno e tante partite dure, quindi sono ancora più contento di giocarmi questa finale”.

Le condizioni fisiche

Durante la partita, Sinner è apparso in difficoltà in un paio di momenti, lasciando sospettare qualche problema fisico. Il numero due del mondo ha chiarito la situazione:

“Non è nulla di serio. Ho avuto un po’ di diarrea negli ultimi giorni e ho perso qualche liquido. Poi c’era la tensione della partita. È stata la combinazione delle due cose, ma ora mi sento bene. Nessuna preoccupazione per domani, è tutto a posto”.

L’analisi della partita

Sinner ha analizzato l’andamento del match e il peso dei momenti chiave:

“Nel secondo set De Minaur ha avuto delle chance che prima non era riuscito a sfruttare. Poi le ho avute io, ma non sono riuscito a concretizzarle. È stato un set molto equilibrato. Lui ha giocato un grande tennis, molto fisico. Penso che entrambi abbiamo espresso un livello alto. Nel terzo set è stato fondamentale salvare le palle break nei primi game e restare aggressivo: ha funzionato bene e sono riuscito a chiudere la partita”.

Uno sguardo a Tokyo

Con in corso la finale tra Taylor Fritz e Carlos Alcaraz a Tokyo, Sinner ha rivelato di seguire comunque con attenzione gli altri tornei:

“Guardo le partite, non solo qui ma anche altrove. Alla fine sono soprattutto un fan del tennis. Non sono mai stato a Tokyo, ma da come si vede in TV le condizioni sembrano diverse rispetto a qui. Sì, seguo quello che succede”.

Domani Sinner proverà a conquistare il titolo a Pechino per la seconda volta in carriera, a coronamento di una settimana ancora una volta da protagonista assoluto.





Francesco Paolo Villarico