Alcaraz batte Fritz e trionfa a Tokyo: ottavo titolo stagionale per lo spagnolo (Video)
Carlos Alcaraz ha servito la sua rivincita a Taylor Fritz al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, superando lo statunitense con il punteggio di 6-4, 6-4 in finale e conquistando così l’ottavo titolo della sua stagione.
A soli nove giorni dalla sconfitta rimediata contro Fritz alla Laver Cup, il numero 1 del mondo ha imposto la sua autorità con una prestazione solida e di grande qualità, coronando un debutto perfetto all’ATP 500 di Tokyo. Con questo successo, Alcaraz raggiunge quota 67 vittorie stagionali e otto trofei e si avvicina al record di 73 vittorie stabilito da Jannik Sinner nel 2024.
Tre titoli di fila dopo Wimbledon
Dalla sconfitta in finale a Wimbledon contro Sinner, il 22enne di Murcia ha risposto vincendo tre tornei consecutivi: Cincinnati, US Open e adesso Tokyo. È il 24° titolo della sua carriera a livello ATP, traguardo che gli consente di eguagliare Alexander Zverev come numero di trofei tra i tennisti nati dopo il 1990.
Fritz limita ma non ferma lo spagnolo
La finale, primo confronto in un ATP 500 tra due Top-5 da ottobre 2024, ha offerto colpi spettacolari e grande intensità, ma anche momenti di difficoltà. Fritz, costretto a due medical timeout per un problema alla coscia sinistra, ha faticato a contenere la potenza e la varietà di Alcaraz. Lo spagnolo ha costruito il successo grazie al dritto (Shot Quality medio di 9.7 nel primo set, con sette vincenti e solo quattro errori gratuiti) e a risposte sempre incisive con un break chirurgico piazzato nel nono game del primo set.
Nonostante un tentativo di reazione dell’americano nel finale, che ha strappato un break nel secondo set con un vincente di rovescio in corsa quando lo spagnolo era avanti per 5 a 2 con due break, Alcaraz ha chiuso l’incontro al secondo tentativo dopo 93 minuti di gioco. Ora il bilancio diretto tra i due è di 4-1 in favore del numero uno del mondo.
La rincorsa di Fritz a Torino
Per Fritz la sconfitta non cancella i progressi nelle ultime settimane: con la finale di Tokyo, il californiano sale al quinto posto nella Live Race To Turin, rafforzando la sua corsa verso le Nitto ATP Finals.
Alcaraz, invece, conferma ancora una volta di essere il punto di riferimento del circuito maschile, con un dominio che continua a crescere torneo dopo torneo.
|Statistica
|Alcaraz 🇪🇸
|Fritz 🇺🇸
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|276
|241
|Ace
|6
|6
|Doppi falli
|3
|3
|Prima di servizio
|40/63 (63%)
|39/66 (59%)
|Punti vinti sulla prima
|31/40 (78%)
|27/39 (69%)
|Punti vinti sulla seconda
|10/23 (43%)
|11/27 (41%)
|Palle break salvate
|2/3 (67%)
|6/9 (67%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|10
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|153
|122
|Punti vinti su prima di servizio
|12/39 (31%)
|9/40 (23%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|16/27 (59%)
|13/23 (57%)
|Palle break convertite
|3/9 (33%)
|1/3 (33%)
|Giochi di risposta giocati
|10
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|Non disponibile
|Vincenti
|Non disponibile
|Errori non forzati
|Non disponibile
|Punti vinti al servizio
|41/63 (65%)
|38/66 (58%)
|Punti vinti in risposta
|28/66 (42%)
|22/63 (35%)
|Totale punti vinti
|69/129 (53%)
|60/129 (47%)
Fosse solo al fisico cui certi utenti dovrebbero pensare…
@ OspiteSgradito (#4490934)
Altro che sgradito tu sei insopportabile ma va a ciapa i rat va ..
@ walden (#4490965)
Beh, i primi tre turni di JS sono stati contro giocatori più forti dei primi tre turni di Alcaraz.
Invece il livello di Ruud e Fritz è superiore a quello dei tennisti di Pechino, ovviamente escluso Sinner.
Poi non penso che Sinner avrebbe perso da Ruud e Fritz, ma il Sinner che si è visto a Pechino penso che avrebbe faticato più di Alcaraz per vincere, che attualemente vedo con un livello di tennis ancora superiore…
Il che lo vedo come uno… svantaggio per Alcaraz, se Sinner sta puntando a risalire di condizione per trovarsi al top al Master.
Detto questo, come ho già scirtto, a me il tennis di fine anno su indoor piace pochino, per cui non mi interesserà così tanto vedere chi dei 2 finirà meglio la stagione.
Nè scriverò, se uno dei “demolirà” l’altro in un prossimo torneo, che per questo motivo è il più forte…
… e forfait a Shangai …
Complimenti al canale YouTube per gli higlights completi di ogni punto, veramente eccezionali per chi non ha potuto vedere un match in diretta. Riguardo alla partita direi grande Fritz che se l è giocata alla grande e aggiungo che non mi da nessun fastidio nel vedere un giocatore caricarsi e credere di battere un avversario come ha fatto lui dopo la lever.. Detto ciò bisogna dire che l’avversario non è un avversario ma è un Alieno vero.. Mamma mia che cosa riesce a fare Carletto, ha visto che da fondo l’amico Fritz era solidissimo e lui che fa? Decide di vincerla con le smorzate.. Beh bagaglio tecnico infinito beato lui.. Poi continua una grande continuità sul servizio.. Veramente esploso lo spagnolo da questo punto di vista, mi ricorda il nostro Alieno quando fece lo step a fine 23 su questo fondamentale.
fritz dice sempre così… anche a US 2024 aveva capito come battere Sinner
Esattamente, e dovendosela sempre vedere con i più forti, non come Alcaraz che per 4 mesi non ha avuto avversari…
arrivati a ottobre si guarda solo la Race. Alcaraz ormai è imprendibile.
Bravo Carlos continua così….
Sta faticando di più perchè ha incontrato avversari più forti e/o in condizione migliore.
Intanto se Sinner dovesse vincere domani Pechino scalerebbe 170 punti sul murciano,quanto al fisico ognuno pensi al proprio prima di giudicare..
Ma dai!!!
Ma tu davvero credi che Sinner farà tutti sti tornei?
Sinner? Con quel fisico?!?
Alcaraz sembra il Sinner dell’altro anno, di questi tempi. Intrattabile. Ha riguadagnato il terreno che aveva perduto su Sinner. D’altronde, ha due anni in meno del nostro e, quindi, aveva maggiori margini di miglioramento. Ha ragione Sinner quando dice, come ha detto dopo gli US Open, che deve fare qualcosa in più, inventarsi qualcosa. L’altro è cresciuto, soprattutto in continuità, lui non può rimanere fermo.
dal ritorno di Sinner in campo, Carlos ha vinto 42 delle 43 partite giocate. Un 2025 clamoroso il suo. Merita il numero uno e spinge Jannik a cercare di migliorarsi ancora di più per poterlo superare.
L’amico Fritz “Dopo averlo battuto alla laver so che ce la posso fare”
Ezio Greggio “Ce la f o non ce la fa? Ce la fa o non ce la fa?”
Coro degli appassionati” Non ce la fa, non ce la fa…”
P.S. Fritz ce la potresti (condizionale) fare
A condizione che la partita non conti una cippa come nella Laver
Complimenti a Carlos, alla fine Fritz con tante belle speranze neanche un set ha strappato.
L’amico Fritz…solo chiacchere e pure senza distintivo…a parole le vincete tutte contro quei 2 , nei fatti le buscate sempre 🙂
Fenomeno!
Che stagione da incorniciare!!!!
Non sopporto l’abitudine di deridere i giocatori,di sfotterli se dichiarano di non partire battuti,se svelano d’avere una tattica da usare e poi,a sconfitta giunta,gli danno degli ebeti ma… c’è un ma:a volte i giocatori offrono il fianco.
Fritz se si carica va bene,se fa propositi battaglieri altrettanto ma sant’iddio,come fai a mettere la vittoria alla Laver Cup come un vero test? Certo, prendere 06 06 sarebbe stato terrificante ma credi che in un’esibizione si sarebbe potuto verificare? No e quindi qualunque risultato sarebbe stato condizionato dall’opportunità di chiudere in un certo modo il match.
Per cui diamo atto che nessun giocatore deve partire sconfitto e che non tutti i giocatori dicono la verità. Se poi credono sempre a ciò che dicono non c’è da ridere ma da piangere.
Come volevasi dimostrare, match di Laver Cup non attendibile.. stagione pazzesca di Carlitos, bravissimo, poco da dire
Sinner in questo torneo sta faticando di più rispetto al Alcaraz, ora come ora potrbbe perdere netto da Alcaraz pure sulla sua superficie preferita in assoluto, cioè il veloce indoor (nel torneo di Pechino, in vista della finale Sinner ha il vantaggio di avere giocato prima dell’altro finalista: dovrebbe bastare per vincere, anche se aver perso un set da De Minaur, che il giocatore di tutto il circuito che meno gli da’ problemi pure quando è al 200% delle forma, non è che sia indice di grandissima forma). Ma d’altro lato, se davvero Sinner vuole fare, dopo i tornei in Cina, Vienna + Parigi + Master + Davis, non è che deve essere al top ora, per cui, se le cose stessero così = preparazione “rallentata” e non troppa stanchezza accumulata nell’annno, sarebbe un’ottima strategia.
Però, a differenza di altri che stanno a trepidare su chi sarà il numero 1 a fine anno, a me poco interessa e non gli do’ così tanto valore: perfino il Master lo considero nettamente inferiore agli slam, per cui, se pure uno dei due dovesse “demolire” l’altro in una prossima finale di un 1000 o perfino del Master, per me non è sufficiente a riconoscerlo più forte.
La forza dei veri top player, cioè di quelli che vincono un numero di slam a due cifre, si misura in primis negli slam… I risultati degli head to head fuori dagli slam invece contano poco…
8 titoli, come jannik l’anno scorso se non sbaglio
E’ in un momento di forma strepitoso e oggi è il più forte, ma Jannik farà di tutto per batterlo appena ne avrà l’occasione, si preannuncia un fine stagione esplosivo!
Il più forte e completo nulla da aggiungere
Ma Fritz non aveva capito come batterlo?
Almeno DeMinaur sta zitto e incassa da signore (e oggi ha strappato un set)
è lui l’uomo da battere non ci sono storie
Ma la Laver…? Svraaaaam… Nel momento che conta i campioni battono i buoni giocatori. Si, ma la Laver? Ahahahahahah
In questo momento imbattibile, ma Jannik si farà trovare pronto