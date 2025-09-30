Alcaraz batte Fritz e trionfa a Tokyo: ottavo titolo stagionale per lo spagnolo (Video)

Carlos Alcaraz ha servito la sua rivincita a Taylor Fritz al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, superando lo statunitense con il punteggio di 6-4, 6-4 in finale e conquistando così l’ottavo titolo della sua stagione.

A soli nove giorni dalla sconfitta rimediata contro Fritz alla Laver Cup, il numero 1 del mondo ha imposto la sua autorità con una prestazione solida e di grande qualità, coronando un debutto perfetto all’ATP 500 di Tokyo. Con questo successo, Alcaraz raggiunge quota 67 vittorie stagionali e otto trofei e si avvicina al record di 73 vittorie stabilito da Jannik Sinner nel 2024.

Tre titoli di fila dopo Wimbledon

Dalla sconfitta in finale a Wimbledon contro Sinner, il 22enne di Murcia ha risposto vincendo tre tornei consecutivi: Cincinnati, US Open e adesso Tokyo. È il 24° titolo della sua carriera a livello ATP, traguardo che gli consente di eguagliare Alexander Zverev come numero di trofei tra i tennisti nati dopo il 1990.

Fritz limita ma non ferma lo spagnolo

La finale, primo confronto in un ATP 500 tra due Top-5 da ottobre 2024, ha offerto colpi spettacolari e grande intensità, ma anche momenti di difficoltà. Fritz, costretto a due medical timeout per un problema alla coscia sinistra, ha faticato a contenere la potenza e la varietà di Alcaraz. Lo spagnolo ha costruito il successo grazie al dritto (Shot Quality medio di 9.7 nel primo set, con sette vincenti e solo quattro errori gratuiti) e a risposte sempre incisive con un break chirurgico piazzato nel nono game del primo set.

Nonostante un tentativo di reazione dell’americano nel finale, che ha strappato un break nel secondo set con un vincente di rovescio in corsa quando lo spagnolo era avanti per 5 a 2 con due break, Alcaraz ha chiuso l’incontro al secondo tentativo dopo 93 minuti di gioco. Ora il bilancio diretto tra i due è di 4-1 in favore del numero uno del mondo.

La rincorsa di Fritz a Torino

Per Fritz la sconfitta non cancella i progressi nelle ultime settimane: con la finale di Tokyo, il californiano sale al quinto posto nella Live Race To Turin, rafforzando la sua corsa verso le Nitto ATP Finals.

Alcaraz, invece, conferma ancora una volta di essere il punto di riferimento del circuito maschile, con un dominio che continua a crescere torneo dopo torneo.

ATP Tokyo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 4-1 → 5-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Alcaraz vs Fritz

Statistica Alcaraz 🇪🇸 Fritz 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 276 241 Ace 6 6 Doppi falli 3 3 Prima di servizio 40/63 (63%) 39/66 (59%) Punti vinti sulla prima 31/40 (78%) 27/39 (69%) Punti vinti sulla seconda 10/23 (43%) 11/27 (41%) Palle break salvate 2/3 (67%) 6/9 (67%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 153 122 Punti vinti su prima di servizio 12/39 (31%) 9/40 (23%) Punti vinti su seconda di servizio 16/27 (59%) 13/23 (57%) Palle break convertite 3/9 (33%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete Non disponibile Vincenti Non disponibile Errori non forzati Non disponibile Punti vinti al servizio 41/63 (65%) 38/66 (58%) Punti vinti in risposta 28/66 (42%) 22/63 (35%) Totale punti vinti 69/129 (53%) 60/129 (47%)









Francesco Paolo Villarico