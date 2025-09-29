Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Jannik Sinner si gioca la finale a Pechino. Carlos Alcaraz il titolo a Tokyo (LIVE)

29/09/2025 21:38 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Finali, cemento

Colosseum – ore 07:00
Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Semifinali M – Ottavi di Finale F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Belinda Bencic SUI vs Coco Gauff USA
Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova CZE vs Amanda Anisimova USA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini ITA vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Eva Lys GER vs McCartney Kessler USA (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS vs Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP vs Su-Wei Hsieh TPE / Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 06:00
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Benjamin Bonzi FRA / Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Tempia fugit (Guest) 29-09-2025 23:50

Si profila una finale Sinner Medvedev, un paio d'anni fa era un classico.

Markux (Guest) 29-09-2025 22:10

Raccogliamo firme da inviare all'ATP per introdurre l'offerta libera su match dallo scarso valore spettacolare tipo De Minaur-Sinner in Cina e vedrete che le Tribune torneranno stracolme.

Givaldo Barbosa (Guest) 29-09-2025 21:46

Per tornare a sorridere, che di questi tempi ce n’è bisogno davvero.
Avrete notato che Musetti, nel match sfortunato contro il buon Tien, ha giocato due pallonetti col rovescio a due mani (!).
Oggi che tutti vogliono diventare imprevedibili, “Vado controcorrente e voglio diventare prevedibile”, pare abbia dichiarato.

Ricordiamoci che parliamo di un gioco.

