ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Jannik Sinner si gioca la finale a Pechino. Carlos Alcaraz il titolo a Tokyo (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Finali, cemento
Colosseum – ore 07:00
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Semifinali M – Ottavi di Finale F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Belinda Bencic vs Coco Gauff
Jannik Sinner vs Alex de Minaur (Non prima 08:00)
Learner Tien vs Daniil Medvedev (Non prima 11:00)
Karolina Muchova vs Amanda Anisimova (Non prima 13:00)
Jasmine Paolini vs Marie Bouzkova
Lotus – ore 05:00
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Timea Babos / Luisa Stefani
Eva Lys vs McCartney Kessler (Non prima 07:30)
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
Brad Drewett – ore 06:00
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 07:00)
3 commenti
Si profila una finale Sinner Medvedev, un paio d’anni fa era un classico.
Raccogliamo firme da inviare all’ATP per introdurre l’offerta libera su match dallo scarso valore spettacolare tipo De Minaur-Sinner in Cina e vedrete che le Tribune torneranno stracolme.
Per tornare a sorridere, che di questi tempi ce n’è bisogno davvero.
Avrete notato che Musetti, nel match sfortunato contro il buon Tien, ha giocato due pallonetti col rovescio a due mani (!).
Oggi che tutti vogliono diventare imprevedibili, “Vado controcorrente e voglio diventare prevedibile”, pare abbia dichiarato.
Ricordiamoci che parliamo di un gioco.