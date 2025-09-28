ATP 500 Tokyo: Alcaraz comodo su Nakashima, in “semi” c’è Ruud
Ogni dubbio sul problema alla caviglia è fugato: Carlos Alcaraz c’è e col diritto è a tratti incontenibile. Troppo forte lo spagnolo per Brandon Nakashima nei quarti di finale all’ATP 500 di Tokyo, dove il n.1 del mondo si prende una comoda vittoria per 6-2 6-4 e accede in semifinale, dove lo attende Casper Ruud, apparso in buona forma nel torneo nipponico. Avrà un bel da fare il norvegese per tenere fermo “Carlitos”, velocissimo in campo e pronto a scatenare tutta la potenza del diritto, da mesi architrave che sorregge il suo tennis e lo porta brillare e vincere a ripetizione. Nakashima ha provato a giocare una partita aggressiva, attaccando quando possibile con i suoi colpi piatti e ficcanti, ma Alcaraz è stato superiore, fortissimo in attacco e pure in difesa, dove ha spesso ha punito l’avversario con passanti molto precisi. Ogni volta che ha spinto col diritto ha fatto enorme differenza con bordate a tratti terrificanti e oltre venti vincenti con il suo colpo migliore. Ancora qualche sbavatura, ma del resto è il suo tennis, quello di rischiare con l’adrenalina al massimo ed esaltare il pubblico a furia di vincenti incredibili.
Alcaraz non è è mai andato in vera difficoltà tanto da non aver concesso nemmeno una palla break all’avversario nell’ora abbondante di gioco, sempre in controllo dei suoi game e poderoso in spinta dalla risposta risalendo il campo. Carlos conferma di aver migliorato moltissimo il rendimento del servizio: anche nella vittoria su Nakashima ha servito il 67% di prime palle in campo vincendo l’83% dei punti, e con la seconda è incredibile il 12 su 15, ossia il 80% di trasformazione. Forte di una battuta così continua a performante, per l’americano non c’è stato niente da fare, c’ha provato e ha rischiato anche molto, ma Alcaraz l’ha castigato con contro mosse ottimali, di forza e talento.
Nakashima è stato bravo ad annullare ben tre match point, giocati con coraggio, servendo sotto 5-3 del terzo set, ma niente ha potuto in risposta nell’ultimo turno di battuta dello spagnolo. E che game: un recupero sotto rete difensivo eccezionale di Carlos, con un tocco in allungo difficilissimo, poi una corsa avanti con tocco stretto di volo da manuale e sul match point una sbracciata col diritto talmente veloce che Brandon non c’ha nemmeno provato. Too good, bravissimo Alcaraz, 39 vincenti e fronte di 18 errori, qualcuno di troppo ma che qualità per il nativo di Murcia.
Hey Siri, define "unplayable" 🗣️@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/7UcB7j9evo
— Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2025
È la nona semifinale consecutiva nel 2025 per Alcaraz, in quella che è diventata la sua migliore stagione in carriera per continuità di rendimento. Alcaraz e Ruud hanno giocato uno contro l’altro per 5 volte: il bilancio è 4 vittorie e a 1 per Carlos, ma l’ultima l’ha vinta il norvegese, alle ATP Finals dello scorso anno. Riuscirà Casper a reggere l’impatto della potenza di un Alcaraz così in forma e fiducia?
Marco Mazzoni
Carlos Alcaraz vs Brandon Nakashima
Alcaraz marziano !!!
Tra poco spunteranno pure le antenne !!!
Continua con uno stato di forma assurdo.
Teoricamente anche a 22 anni prima o poi , dovresti andare ad un livello più basso.
Vedremo
dopo il brutto AO ha fatto un 2025 impressionante. vediamo ora la parte finale della
stagione con gli ultimi mille
e le finals. fino allo scorso anno indoor sinner aveva qlsa in più, vediamo se carlos ha recuperato.
Non ho visto Alcaraz Nakashima, semplicemente non volevo rovinarmi la domenica:-(
Saranno ugualmente non pervenuti tutti quelli che si sono iscritti al 500 di Tokio. Lo spagnolo farà una bella passeggiata di salute tenendosi in forma per Shangai.
Nakashima non pervenuto in risposta
Quest’anno è infermabile..da almeno 8 mesi.. solo sinner top a Wimbledon.. altro che il suo limite è la costanza…non perde un colpo fa paura
Dato per sfavorito??!! Ma da chi? A già è una battuta per raccogliere tanti pollicini…
Ho visto solo il secondo set. Letteralmente ingiocabile e Nakashima non ha giocato nemmeno male..solo Semola può reggere il confronto e fa sorridere, ad esempio, tutto L’hype di questi giorni su Camillo Giorgi Fonseca, pompatissimo dagli sponsor, che al momento è solo un colpitore.. in generale arriveranno tanti giovani ma il livello di Sinner ed Alcaraz e talmente alto che non si capisce come possa essere anche solo avvicinato..
Dato per sfavorito, il piccolo titano ribalta la situazione e porta a casa il match. Incredibile, ma vero, da oggi comincerò a credere nei miracoli!!!
Colpo incredibile, ai limiti del polso e… della balistica. 😉