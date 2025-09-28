Challenger 75 Tiburon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e tre nelle quali
Challenger 75 Tiburon – Tabellone Principale – hard
(1) Jurij Rodionov vs (SE) Abdullah Shelbayh
Alfredo Perez vs (WC) Trevor Svajda
Qualifier vs Qualifier
(NG) Federico Bondioli vs (6) Dmitry Popko
(4) Benjamin Hassan vs Garrett Johns
(PR) Philip Sekulic vs (WC) Samir Banerjee
Tyler Zink vs Qualifier
Alex Rybakov vs (8) Johannus Monday
(5) Nicolas Mejia vs Andres Martin
Mats Rosenkranz vs Marek Gengel
Rafael Jodar vs Qualifier
(WC) Duncan Chan vs (3) Jack Pinnington Jones
(7) Michael Zheng vs (Alt) Oliver Tarvet
Qualifier vs Martin Damm
Qualifier vs Mitchell Krueger
Moerani Bouzige vs (2) Murphy Cassone
Challenger 75 Tiburon – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda vs (Alt) Strong Kirchheimer
Keegan Smith vs (7) Carlo Alberto Caniato
(2) Olle Wallin vs (WC) Kaylan Bigun
(WC) Nicholas Godsick vs (10) Tristan McCormick
(3) Andre Ilagan vs (WC) Quinn Vandecasteele
(WC) Spencer Johnson vs (11) Tibo Colson
(4) Daniel Milavsky vs (Alt) Ramkumar Ramanathan
Micah Braswell vs (8) Ryuki Matsuda
(5) Daniel Masur vs (CO) Ozan Baris
(Alt) Luca Castagnola vs (12) Pietro Fellin
(6) Maxwell Mckennon vs Edward Winter
(Alt) Joshua Sheehy vs (9) Bor Artnak
