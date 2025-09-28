Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Tiburon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e tre nelle quali

28/09/2025 08:00 4 commenti
Federico Bondioli nella foto
USA Challenger 75 Tiburon – Tabellone Principale – hard
(1) Jurij Rodionov AUT vs (SE) Abdullah Shelbayh JOR
Alfredo Perez USA vs (WC) Trevor Svajda USA
Qualifier vs Qualifier
(NG) Federico Bondioli ITA vs (6) Dmitry Popko KAZ

(4) Benjamin Hassan LBN vs Garrett Johns USA
(PR) Philip Sekulic AUS vs (WC) Samir Banerjee USA
Tyler Zink USA vs Qualifier
Alex Rybakov USA vs (8) Johannus Monday GBR

(5) Nicolas Mejia COL vs Andres Martin USA
Mats Rosenkranz GER vs Marek Gengel CZE
Rafael Jodar ESP vs Qualifier
(WC) Duncan Chan CAN vs (3) Jack Pinnington Jones GBR

(7) Michael Zheng USA vs (Alt) Oliver Tarvet GBR
Qualifier vs Martin Damm USA
Qualifier vs Mitchell Krueger USA
Moerani Bouzige AUS vs (2) Murphy Cassone USA

USA Challenger 75 Tiburon – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda JPN vs (Alt) Strong Kirchheimer USA
Keegan Smith USA vs (7) Carlo Alberto Caniato ITA

(2) Olle Wallin SWE vs (WC) Kaylan Bigun USA
(WC) Nicholas Godsick USA vs (10) Tristan McCormick USA

(3) Andre Ilagan USA vs (WC) Quinn Vandecasteele USA
(WC) Spencer Johnson USA vs (11) Tibo Colson BEL

(4) Daniel Milavsky USA vs (Alt) Ramkumar Ramanathan IND
Micah Braswell USA vs (8) Ryuki Matsuda JPN

(5) Daniel Masur GER vs (CO) Ozan Baris USA
(Alt) Luca Castagnola ITA vs (12) Pietro Fellin ITA

(6) Maxwell Mckennon USA vs Edward Winter AUS
(Alt) Joshua Sheehy USA vs (9) Bor Artnak SLO

4 commenti

miky85 28-09-2025 09:46

Damm

Rodionov

Rybakov
Martin

Q
Hassan
Q
Cassone

 4
brunodalla 28-09-2025 09:42

CASSONE

ZINK

PEREZ
JODAR

POPKO
SEKULIC
MARTIN
ZHENG

 3
akgul num.1 28-09-2025 09:02

RODIONOV

DAMM

RYBAKOV
JODAR

POPKO
HASSAN
MEJIA
KRUEGER

 2
nico 28-09-2025 08:11

Rodionov

Cassone

Sekulic
Martin

Svajda
Monday
Pinnington
Damm

 1
