ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo per i colori italiani Musetti, Cobolli e Paolini (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Quarti di Finale, cemento
Colosseum – ore 04:00
Sebastian Korda vs Taylor Fritz
Jenson Brooksby vs Holger Rune (Non prima 05:30)
Casper Ruud vs Aleksandar Vukic (Non prima 09:00)
Carlos Alcaraz vs Brandon Nakashima
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Non prima 07:30)
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno M – 3° Turno F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Flavio Cobolli vs Learner Tien
Leylah Fernandez vs Coco Gauff (Non prima 07:00)
Jasmine Paolini vs Sofia Kenin
Corentin Moutet vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
Shuai Zhang vs Amanda Anisimova
Lotus – ore 05:00
Elena Rybakina vs Eva Lys
Adrian Mannarino vs Lorenzo Musetti (Non prima 07:00)
Daniil Medvedev vs Alejandro Davidovich Fokina
Karolina Muchova vs Paula Badosa (Non prima 11:00)
Yunchaokete Bu / Cameron Norrie vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Moon – ore 06:00
McCartney Kessler vs Barbora Krejcikova
Veronika Kudermetova vs Marie Bouzkova (Non prima 07:30)
Belinda Bencic vs Priscilla Hon
Yushan Shao / Ruien Zhang vs Asia Muhammad / Demi Schuurs
Brad Drewett – ore 05:00
Maya Joint / Caty McNally vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Ashlyn Krueger / Jessica Pegula (Non prima 06:00)
Magda Linette / Clara Tauson vs Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
Court 5 – ore 07:00
Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Musetti incontra forse il giocatore che fa più variazioni sul circuito insieme ad alcaraz, lui e bublik. Partita per palati fini.