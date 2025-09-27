Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo per i colori italiani Musetti, Cobolli e Paolini (LIVE)

27/09/2025 21:26 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Quarti di Finale, cemento

Colosseum – ore 04:00
Sebastian Korda USA vs Taylor Fritz USA
Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Holger Rune DEN (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno M – 3° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Flavio Cobolli ITA vs Learner Tien USA
Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN vs Coco Gauff USA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini ITA vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Elena Rybakina KAZ vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova CZE vs Paula Badosa ESP (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN / Cameron Norrie GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 06:00
McCartney Kessler USA vs Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova RUS vs Marie Bouzkova CZE (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI vs Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

Yushan Shao CHN / Ruien Zhang CHN vs Asia Muhammad USA / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Maya Joint AUS / Caty McNally USA vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Ashlyn Krueger USA / Jessica Pegula USA (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare

Magda Linette POL / Clara Tauson DEN vs Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 07:00
Benjamin Bonzi FRA / Tallon Griekspoor NED vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

zedarioz 27-09-2025 21:54

Musetti incontra forse il giocatore che fa più variazioni sul circuito insieme ad alcaraz, lui e bublik. Partita per palati fini.

