Challenger 75 Mouilleron-le-Captif: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Passaro e Cinà nel Md
Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Arthur Fery
(WC) Geoffrey Blancaneaux vs (6) Mark Lajal
(3) Alexander Blockx vs Arthur Bouquier
Dominic Stricker vs (PR) Emil Ruusuvuori
Calvin Hemery vs Patrick Kypson
(NG) Henry Searle vs (5) Pierre-Hugues Herbert
(7) Nicolai Budkov Kjaer vs Qualifier
(WC) Mickael Kaouk vs (WC) Loann Massard
Federico Cina vs Qualifier
Chris Rodesch vs (4) Francesco Passaro
(8) Alexis Galarneau vs (JR) Mees Rottgering
Sascha Gueymard Wayenburg vs Mikhail Kukushkin
Patrick Zahraj vs (Alt) Matteo Martineau
Clement Chidekh vs (2) Hugo Gaston
Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Remy Bertola vs Guillaume Dalmasso
(WC) Alexis Gautier vs (11) Harry Wendelken
(2) Tom Paris vs Kenny De Schepper
(WC) Pierre Delage vs (9) Stuart Parker
(3) Stefanos Sakellaridis vs Cyril Vandermeersch
(WC) Pierre Antoine Faut vs (12) Nikolay Vylegzhanin
(4) Robert Strombachs vs Maxence Beauge
(CO) Carl Emil Overbeck vs (7) Hamish Stewart
(5) Jelle Sels vs (CO) Lui Maxted
(WC) Martin Sabas vs (8) David Jorda Sanchis
(6) Lucas Poullain vs Robin Catry
Maxime Janvier vs (10) Karan Singh
🏟️ Court Central – ore 10:00
🇫🇷 Martin Sabas vs 🇪🇸 David Jorda Sanchis
🇫🇷 Lucas Poullain vs 🇫🇷 Robin Catry
🇱🇻 Robert Strombachs vs 🇫🇷 Maxence Beauge
🇫🇷 Pierre Antoine Faut vs 🇷🇺 Nikolay Vylegzhanin
🇫🇷 Tom Paris vs 🇫🇷 Kenny De Schepper
🇫🇷 Alexis Gautier vs 🇬🇧 Harry Wendelken
🏟️ Court Annexe – ore 10:00
🇳🇱 Jelle Sels vs 🇬🇧 Lui Maxted
🇫🇷 Maxime Janvier vs 🇮🇳 Karan Singh
🇩🇰 Carl Emil Overbeck vs 🇬🇧 Hamish Stewart
🇬🇷 Stefanos Sakellaridis vs 🇫🇷 Cyril Vandermeersch
🇫🇷 Pierre Delage vs 🇬🇧 Stuart Parker
🇨🇭 Remy Bertola vs 🇫🇷 Guillaume Dalmasso
