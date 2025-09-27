Challenger 75 Mouilleron-le-Captif: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Passaro e Cinà nel Md

Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Raphael Collignon vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Arthur Fery

(WC) Geoffrey Blancaneaux vs (6) Mark Lajal

(3) Alexander Blockx vs Arthur Bouquier

Dominic Stricker vs (PR) Emil Ruusuvuori

Calvin Hemery vs Patrick Kypson

(NG) Henry Searle vs (5) Pierre-Hugues Herbert

(7) Nicolai Budkov Kjaer vs Qualifier

(WC) Mickael Kaouk vs (WC) Loann Massard

Federico Cina vs Qualifier

Chris Rodesch vs (4) Francesco Passaro

(8) Alexis Galarneau vs (JR) Mees Rottgering

Sascha Gueymard Wayenburg vs Mikhail Kukushkin

Patrick Zahraj vs (Alt) Matteo Martineau

Clement Chidekh vs (2) Hugo Gaston

Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Remy Bertola vs Guillaume Dalmasso

(WC) Alexis Gautier vs (11) Harry Wendelken

(2) Tom Paris vs Kenny De Schepper

(WC) Pierre Delage vs (9) Stuart Parker

(3) Stefanos Sakellaridis vs Cyril Vandermeersch

(WC) Pierre Antoine Faut vs (12) Nikolay Vylegzhanin

(4) Robert Strombachs vs Maxence Beauge

(CO) Carl Emil Overbeck vs (7) Hamish Stewart

(5) Jelle Sels vs (CO) Lui Maxted

(WC) Martin Sabas vs (8) David Jorda Sanchis

(6) Lucas Poullain vs Robin Catry

Maxime Janvier vs (10) Karan Singh

🏟️ Court Central – ore 10:00

🇫🇷 Martin Sabas vs 🇪🇸 David Jorda Sanchis

🇫🇷 Lucas Poullain vs 🇫🇷 Robin Catry

🇱🇻 Robert Strombachs vs 🇫🇷 Maxence Beauge

🇫🇷 Pierre Antoine Faut vs 🇷🇺 Nikolay Vylegzhanin

🇫🇷 Tom Paris vs 🇫🇷 Kenny De Schepper

🇫🇷 Alexis Gautier vs 🇬🇧 Harry Wendelken

🏟️ Court Annexe – ore 10:00

🇳🇱 Jelle Sels vs 🇬🇧 Lui Maxted

🇫🇷 Maxime Janvier vs 🇮🇳 Karan Singh

🇩🇰 Carl Emil Overbeck vs 🇬🇧 Hamish Stewart

🇬🇷 Stefanos Sakellaridis vs 🇫🇷 Cyril Vandermeersch

🇫🇷 Pierre Delage vs 🇬🇧 Stuart Parker

🇨🇭 Remy Bertola vs 🇫🇷 Guillaume Dalmasso