Challenger 75 Mouilleron-le-Captif: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Passaro e Cinà nel Md

27/09/2025 20:21 3 commenti
FRA Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon BEL vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Arthur Fery GBR
(WC) Geoffrey Blancaneaux FRA vs (6) Mark Lajal EST

(3) Alexander Blockx BEL vs Arthur Bouquier FRA
Dominic Stricker SUI vs (PR) Emil Ruusuvuori FIN
Calvin Hemery FRA vs Patrick Kypson USA
(NG) Henry Searle GBR vs (5) Pierre-Hugues Herbert FRA

(7) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Qualifier
(WC) Mickael Kaouk FRA vs (WC) Loann Massard FRA
Federico Cina ITA vs Qualifier
Chris Rodesch LUX vs (4) Francesco Passaro ITA

(8) Alexis Galarneau CAN vs (JR) Mees Rottgering NED
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Mikhail Kukushkin KAZ
Patrick Zahraj GER vs (Alt) Matteo Martineau FRA
Clement Chidekh FRA vs (2) Hugo Gaston FRA



FRA Challenger 75 Mouilleron-le-Captif – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Remy Bertola SUI vs Guillaume Dalmasso FRA
(WC) Alexis Gautier FRA vs (11) Harry Wendelken GBR

(2) Tom Paris FRA vs Kenny De Schepper FRA
(WC) Pierre Delage FRA vs (9) Stuart Parker GBR

(3) Stefanos Sakellaridis GRE vs Cyril Vandermeersch FRA
(WC) Pierre Antoine Faut FRA vs (12) Nikolay Vylegzhanin RUS

(4) Robert Strombachs LAT vs Maxence Beauge FRA
(CO) Carl Emil Overbeck DEN vs (7) Hamish Stewart GBR

(5) Jelle Sels NED vs (CO) Lui Maxted GBR
(WC) Martin Sabas FRA vs (8) David Jorda Sanchis ESP

(6) Lucas Poullain FRA vs Robin Catry FRA
Maxime Janvier FRA vs (10) Karan Singh IND



🏟️ Court Central – ore 10:00
🇫🇷 Martin Sabas vs 🇪🇸 David Jorda Sanchis
🇫🇷 Lucas Poullain vs 🇫🇷 Robin Catry
🇱🇻 Robert Strombachs vs 🇫🇷 Maxence Beauge
🇫🇷 Pierre Antoine Faut vs 🇷🇺 Nikolay Vylegzhanin
🇫🇷 Tom Paris vs 🇫🇷 Kenny De Schepper
🇫🇷 Alexis Gautier vs 🇬🇧 Harry Wendelken

🏟️ Court Annexe – ore 10:00
🇳🇱 Jelle Sels vs 🇬🇧 Lui Maxted
🇫🇷 Maxime Janvier vs 🇮🇳 Karan Singh
🇩🇰 Carl Emil Overbeck vs 🇬🇧 Hamish Stewart
🇬🇷 Stefanos Sakellaridis vs 🇫🇷 Cyril Vandermeersch
🇫🇷 Pierre Delage vs 🇬🇧 Stuart Parker
🇨🇭 Remy Bertola vs 🇫🇷 Guillaume Dalmasso

3 commenti

miky85 27-09-2025 21:56

Gaston

Collignon

Blockx
Budkov

Lajal
Hemery
Passaro
Gueymard

 3
brizz 27-09-2025 21:43

collignon

gaston

blockx
budkov

lajal
herbert
cinà
galarneau

 2
patrick 27-09-2025 21:39

BLOCKX

GASTON

LAJAL
BUDKOV

COLLIGNON
KYPSON
PASSARO
GALARNEAU

 1
