WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

25/09/2025 08:00
Eala nella foto
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]
0
6
6
0
Ru Xi Wu
0
3
0
0
Vincitore: Sun
WTA Jingshan 125
Xiaodi You
0
2
1
0
Elena Pridankina
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina
WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
6
0
Mei Yamaguchi
0
0
3
0
Vincitore: Eala
WTA Jingshan 125
Jia-Jing Lu
0
6
6
0
Riya Bhatia
0
4
0
0
Vincitore: Lu
Jingshan, China – WTA 125 (doppio, cemento outdoor)
09:45 🇮🇳 R. Bhosale / 🇮🇳 A. Raina – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang
WTA Jingshan 125
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0
1
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]
0
4
09:50 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇮🇳 R. Bhatia / 🇳🇱 L. Tran

Il match deve ancora iniziare

11:00 E. Cascino / 🇨🇳 S. Feng – 🇬🇧 J. Burrage / 🇨🇳 L. Sun

Il match deve ancora iniziare

