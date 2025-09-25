Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)
25/09/2025 08:00 Nessun commento
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento
WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]
0
6
6
0
Ru Xi Wu•
0
3
0
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ru Xi Wu
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
Ru Xi Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
4-0 → 5-0
Ru Xi Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Ru Xi Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Ru Xi Wu
0-15
0-30
0-40
5-3 → 6-3
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ru Xi Wu
15-0
30-15
40-15
4-2 → 4-3
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ru Xi Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
3-0 → 3-1
Ru Xi Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Ru Xi Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
WTA Jingshan 125
Xiaodi You
0
2
1
0
Elena Pridankina
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Xiaodi You
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Xiaodi You
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Xiaodi You
0-15
0-30
0-40
0-2 → 0-3
Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
6
0
Mei Yamaguchi
0
0
3
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
4-1 → 4-2
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
WTA Jingshan 125
Jia-Jing Lu•
0
6
6
0
Riya Bhatia
0
4
0
0
Vincitore: Lu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jia-Jing Lu
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Riya Bhatia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
3-0 → 4-0
Riya Bhatia
0-15
0-30
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Riya Bhatia
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Riya Bhatia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
Riya Bhatia
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Riya Bhatia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Jingshan, China – WTA 125 (doppio, cemento outdoor)
09:45 🇮🇳 R. Bhosale / 🇮🇳 A. Raina – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang
WTA Jingshan 125
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0
1
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
1-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
09:50 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇮🇳 R. Bhatia / 🇳🇱 L. Tran
Il match deve ancora iniziare
11:00 E. Cascino / 🇨🇳 S. Feng – 🇬🇧 J. Burrage / 🇨🇳 L. Sun
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125
