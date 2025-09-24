WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 3

Eala in campo questa notte nel secondo turno
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

🇯🇵 R. Saigo b. 🇺🇸 L. Ma 46 62 62
Kyoka Okamura [8]
0
5
1
0
En-Shuo Liang
0
7
6
0
Vincitore: Liang
Hina Inoue
0
2
2
0
Ye-Xin Ma
0
6
6
0
Vincitore: Ma
Anastasia Kulikova
4
6
3
Talia Gibson [2]
6
1
6
Vincitore: Gibson
Doppio
🇬🇧 J. Burrage / 🇨🇳 L. Sun b 🇳🇱 A. Hartono / 🇮🇳 P. Thombare 7-5 6-1
🇹🇼 Y. Lee / 🇭🇰 Wong Hong Yi C. b 🇰🇿 E. Pridankina / 🇺🇸 S. Santamaria 7-6 6-3
🇮🇳 R. Bhatia / 🇳🇱 L. Tran b 🇨🇳 Y. Ma / 🇨🇳 Y. Zhang 2-6 6-3 10-4
🇨🇳 Q. Ye / 🇨🇳 W. Zheng b 🇰🇿 V. Savinykh / 🇮🇳 K. K. Thandi 6-0 rit

