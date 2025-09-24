Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 3
24/09/2025 09:29 Nessun commento
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento
🇯🇵 R. Saigo b. 🇺🇸 L. Ma 46 62 62
Kyoka Okamura [8]
0
5
1
0
En-Shuo Liang•
0
7
6
0
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
En-Shuo Liang
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
1-5 → 1-6
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
3-5 → 4-5
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hina Inoue
0
2
2
0
Ye-Xin Ma•
0
6
6
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ye-Xin Ma
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Hina Inoue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Hina Inoue
0-15
0-30
15-30
15-40
1-3 → 1-4
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Hina Inoue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Hina Inoue
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Hina Inoue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Hina Inoue
15-0
30-0
40-0
40-15
0-4 → 1-4
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Hina Inoue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Hina Inoue
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Anastasia Kulikova
4
6
3
Talia Gibson [2]
6
1
6
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
3-6
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
0-40
3-4 → 3-5
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
15-30
15-40
3-2 → 3-3
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
40-0
5-1 → 6-1
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
2-1 → 3-1
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
3-4 → 4-4
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Doppio
🇬🇧 J. Burrage / 🇨🇳 L. Sun b 🇳🇱 A. Hartono / 🇮🇳 P. Thombare 7-5 6-1
🇹🇼 Y. Lee / 🇭🇰 Wong Hong Yi C. b 🇰🇿 E. Pridankina / 🇺🇸 S. Santamaria 7-6 6-3
🇮🇳 R. Bhatia / 🇳🇱 L. Tran b 🇨🇳 Y. Ma / 🇨🇳 Y. Zhang 2-6 6-3 10-4
🇨🇳 Q. Ye / 🇨🇳 W. Zheng b 🇰🇿 V. Savinykh / 🇮🇳 K. K. Thandi 6-0 rit
