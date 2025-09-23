WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Pieri si ritira. In campo la Grant (LIVE)

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento
05:10 Ma Y. (🇨🇳) – Burrage J. (🇬🇧)
WTA Jingshan 125
Ye-Xin Ma
0
6
6
0
Jodie Burrage [4]•
0
4
3
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Jodie Burrage
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Jodie Burrage
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Jodie Burrage
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ye-Xin Ma
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Jodie Burrage
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
05:10 Reyngold E. (🌍) – Lu J. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold
7
4
4
Jia-Jing Lu
6
6
6
Vincitore: Lu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Ekaterina Reyngold
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Ekaterina Reyngold
3-4 → 4-4
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Ekaterina Reyngold
2-1 → 3-1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Ekaterina Reyngold
1-0 → 1-1
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
5-2*
6*-2
6*-3
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Ekaterina Reyngold
5-5 → 5-6
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Ekaterina Reyngold
4-4 → 4-5
Ekaterina Reyngold
3-3 → 4-3
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ekaterina Reyngold
0-0 → 1-0
05:15 Saigo R. (🇯🇵) – Tian F. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Rina Saigo
0
6
6
0
Fangran Tian•
0
1
0
0
Vincitore: Saigo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fangran Tian
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Rina Saigo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Fangran Tian
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Rina Saigo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fangran Tian
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Rina Saigo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
06:50 Eala A. (🇵🇭) – Falei A. (🌍)
WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
7
0
Aliona Falei
0
3
5
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Falei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Aliona Falei
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Aliona Falei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Aliona Falei
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
06:55 You X. (🇨🇳) – Pieri J. (🇮🇹)
WTA Jingshan 125
Xiaodi You•
0
4
Jessica Pieri
0
1
Vincitore: You
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Set 2 Yamaguchi M. (🇯🇵) – Wong Hong Yi C. (🇭🇰)
WTA Jingshan 125
Mei Yamaguchi
0
6
6
0
Hong Yi Cody Wong
0
4
1
0
Vincitore: Yamaguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Hong Yi Cody Wong
1-0 → 2-0
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hong Yi Cody Wong
5-4 → 6-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Hong Yi Cody Wong
3-2 → 3-3
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Hong Yi Cody Wong
1-0 → 2-0
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Set 2 Thandi K. K. (🇮🇳) – Kulikova A. (🇫🇮)
WTA Jingshan 125
Karman Thandi
0
3
6
0
Anastasia Kulikova•
0
6
7
0
Vincitore: Kulikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
0*-5
0-6*
6-6 → 6-7
Anastasia Kulikova
6-5 → 6-6
Karman Thandi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Anastasia Kulikova
4-3 → 4-4
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anastasia Kulikova
2-1 → 2-2
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Karman Thandi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Kulikova
3-5 → 3-6
Karman Thandi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Anastasia Kulikova
2-4 → 2-5
Karman Thandi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Anastasia Kulikova
1-3 → 1-4
Anastasia Kulikova
0-2 → 0-3
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
09:45 Sun L. (🇳🇿) – Grant T. C. (🇮🇹)
WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]•
0
6
6
0
Tyra Caterina Grant
0
3
2
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Tyra Caterina Grant
3-1 → 4-1
Tyra Caterina Grant
1-1 → 2-1
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
5-2 → 5-3
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Tyra Caterina Grant
1-0 → 2-0
11:15 Bhatia R. (🇮🇳) – Gao X. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Riya Bhatia•
40
1
Xinyu Gao [5]
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Riya Bhatia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
