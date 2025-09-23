WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Pieri si ritira. In campo la Grant (LIVE)

23/09/2025 08:57 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento

05:10 Ma Y. (🇨🇳) – Burrage J. (🇬🇧)
WTA Jingshan 125
Ye-Xin Ma
0
6
6
0
Jodie Burrage [4]
0
4
3
0
Vincitore: Ma
05:10 Reyngold E. (🌍) – Lu J. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold
7
4
4
Jia-Jing Lu
6
6
6
Vincitore: Lu
05:15 Saigo R. (🇯🇵) – Tian F. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Rina Saigo
0
6
6
0
Fangran Tian
0
1
0
0
Vincitore: Saigo
06:50 Eala A. (🇵🇭) – Falei A. (🌍)

WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
7
0
Aliona Falei
0
3
5
0
Vincitore: Eala
06:55 You X. (🇨🇳) – Pieri J. (🇮🇹)

WTA Jingshan 125
Xiaodi You
0
4
Jessica Pieri
0
1
Vincitore: You
Set 2 Yamaguchi M. (🇯🇵) – Wong Hong Yi C. (🇭🇰)

WTA Jingshan 125
Mei Yamaguchi
0
6
6
0
Hong Yi Cody Wong
0
4
1
0
Vincitore: Yamaguchi
Set 2 Thandi K. K. (🇮🇳) – Kulikova A. (🇫🇮)

WTA Jingshan 125
Karman Thandi
0
3
6
0
Anastasia Kulikova
0
6
7
0
Vincitore: Kulikova
09:45 Sun L. (🇳🇿) – Grant T. C. (🇮🇹)

WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]
0
6
6
0
Tyra Caterina Grant
0
3
2
0
Vincitore: Sun
11:15 Bhatia R. (🇮🇳) – Gao X. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Riya Bhatia
40
1
Xinyu Gao [5]
A
0
