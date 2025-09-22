WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

22/09/2025 06:25 Nessun commento

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento

05:10 Pridankina E. (Wrl) 🌍 b Hontama M. (🇯🇵)
WTA Jingshan 125
Elena Pridankina
6
6
7
Mai Hontama [6]
3
7
5
Vincitore: Pridankina
Mostra dettagli

05:15 Wu R. X. (🇨🇳) b Wang Y. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Ru Xi Wu
7
5
6
Yuhan Wang
6
7
3
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

07:00 Monnet C. (🇫🇷) – Liang E. S. (🇹🇼)

WTA Jingshan 125
Carole Monnet
6
2
1
En-Shuo Liang
4
6
6
Vincitore: Liang
Mostra dettagli

08:40 Okamura K. (🇯🇵) – Zheng W. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Kyoka Okamura [8]
0
6
6
0
Wushuang Zheng
0
3
3
0
Vincitore: Okamura
Mostra dettagli

09:55 Hartono A. (🇳🇱) – Ma L. (🇺🇸)

WTA Jingshan 125
Arianne Hartono [7]
0
0
Lea Ma
0
0
Mostra dettagli

10:15 Inoue H. (🇺🇸) – Yang Y. (🇨🇳)

WTA Jingshan 125
Hina Inoue
0
1
Yidi Yang
40
0
Mostra dettagli

11:45 Wang M. (🇨🇳) – Gibson T. (🇦🇺)

Il match deve ancora iniziare

TAG: