Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
22/09/2025 06:25 Nessun commento
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento
05:10 Pridankina E. (Wrl) 🌍 b Hontama M. (🇯🇵)
WTA Jingshan 125
Elena Pridankina
6
6
7
Mai Hontama [6]
3
7
5
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
05:15 Wu R. X. (🇨🇳) b Wang Y. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Ru Xi Wu
7
5
6
Yuhan Wang
6
7
3
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
07:00 Monnet C. (🇫🇷) – Liang E. S. (🇹🇼)
WTA Jingshan 125
Carole Monnet
6
2
1
En-Shuo Liang
4
6
6
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
1-6
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
2-5 → 2-6
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
1-5 → 2-5
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
1-4 → 1-5
En-Shuo Liang
15-15
40-30
1-3 → 1-4
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
2-2 → 3-2
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Carole Monnet
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
08:40 Okamura K. (🇯🇵) – Zheng W. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Kyoka Okamura [8]
0
6
6
0
Wushuang Zheng•
0
3
3
0
Vincitore: Okamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
Wushuang Zheng
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
1-3 → 2-3
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
0-2 → 1-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 5-3
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Wushuang Zheng
15-0
30-0
40-0
3-0 → 3-1
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
2-0 → 3-0
Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
09:55 Hartono A. (🇳🇱) – Ma L. (🇺🇸)
WTA Jingshan 125
Arianne Hartono [7]
0
0
Lea Ma
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
10:15 Inoue H. (🇺🇸) – Yang Y. (🇨🇳)
WTA Jingshan 125
Hina Inoue
0
1
Yidi Yang•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yidi Yang
15-0
30-0
40-0
1-0
Hina Inoue
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
11:45 Wang M. (🇨🇳) – Gibson T. (🇦🇺)
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit