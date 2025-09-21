Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)
21/09/2025 06:21 Nessun commento
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Turno Decisivo Qualificazione, cemento
Center Court – ore 06:00
(1) Ekaterina Reyngold vs Qiu Yu Ye
WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold [1]
6
3
6
Qiu Yu Ye
2
6
1
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-1
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Qiu Yu Ye
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Qiu Yu Ye
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Qiu Yu Ye
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-4 → 2-5
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Qiu Yu Ye
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Qiu Yu Ye
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Qiu Yu Ye
0-15
0-30
0-40
15-40
4-2 → 5-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Qiu Yu Ye
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Fangran Tian vs Meiqi Guo
WTA Jingshan 125
Fangran Tian
0
0
7
3
Meiqi Guo
0
6
6
3
Vincitore: Tian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
15-0
3-3
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Fangran Tian
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Fangran Tian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
8*-7
6-6 → 7-6
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Fangran Tian
0-15
15-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Fangran Tian
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Meiqi Guo
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Fangran Tian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Meiqi Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Fangran Tian
0-15
0-30
0-40
0-3 → 0-4
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Fangran Tian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 06:00
Jing-Jing Lu vs Riya Bhatia
WTA Jingshan 125
Jing-Jing Lu
3
6
4
Riya Bhatia
6
3
6
Vincitore: Bhatia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Jing-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
Riya Bhatia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Jing-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
3-2 → 3-3
Riya Bhatia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Riya Bhatia
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Jing-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Jing-Jing Lu
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Riya Bhatia
0-15
0-30
0-40
3-2 → 4-2
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Riya Bhatia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Jing-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Riya Bhatia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Riya Bhatia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Riya Bhatia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Riya Bhatia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jing-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) Lea Ma vs (7) Ying Zhang
WTA Jingshan 125
Lea Ma [2]
6
5
6
Ying Zhang [7]
2
7
2
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Lea Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Ying Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Lea Ma
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Ying Zhang
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
Lea Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Ying Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Lea Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Lea Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Ying Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Lea Ma
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Lea Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Lea Ma
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Ying Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Lea Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Lea Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
4-0 → 4-1
Lea Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Ying Zhang
0-15
0-30
0-40
2-0 → 3-0
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Ying Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
TAG: WTA 125
