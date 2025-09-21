WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

21/09/2025 06:21 Nessun commento

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Turno Decisivo Qualificazione, cemento

Center Court – ore 06:00
(1) Ekaterina Reyngold RUS vs Qiu Yu Ye CHN
WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold [1]
6
3
6
Qiu Yu Ye
2
6
1
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs Meiqi Guo CHN

WTA Jingshan 125
Fangran Tian
0
0
7
3
Meiqi Guo
0
6
6
3
Vincitore: Tian
Mostra dettagli






Court 3 – ore 06:00
Jing-Jing Lu CHN vs Riya Bhatia IND
WTA Jingshan 125
Jing-Jing Lu
3
6
4
Riya Bhatia
6
3
6
Vincitore: Bhatia
Mostra dettagli

(2) Lea Ma USA vs (7) Ying Zhang CHN

WTA Jingshan 125
Lea Ma [2]
6
5
6
Ying Zhang [7]
2
7
2
Vincitore: Ma
Mostra dettagli

TAG: