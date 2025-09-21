WTA 125 Jingshan: Il Tabellone Principale. Grant e Jessica Pieri ai nastri di partenza
WTA 125 Jingshan – Tabellone Principale – Hard
(1) Alexandra Eala vs Aliona Falei
Mei Yamaguchi vs Hong Yi Cody Wong
Qualifier vs Jia-Jing Lu
Qualifier vs (5) Xinyu Gao
(3) Lulu Sun vs Tyra Caterina Grant
(WC) Ru Xi Wu vs (WC) Yuhan Wang
Xiaodi You vs Jessica Pieri
Elena Pridankina vs (6) Mai Hontama
(7) Arianne Hartono vs Qualifier
Rina Saigo vs Qualifier
Hina Inoue vs (WC) Yidi Yang
Ye-Xin Ma vs (4) Jodie Burrage
(8) Kyoka Okamura vs Wushuang Zheng
Carole Monnet vs En-Shuo Liang
Karman Thandi vs Anastasia Kulikova
(WC) Meiling Wang vs (2) Talia Gibson
