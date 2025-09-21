WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: Il Tabellone Principale. Grant e Jessica Pieri ai nastri di partenza

21/09/2025 08:32 1 commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
CHN WTA 125 Jingshan – Tabellone Principale – Hard
(1) Alexandra Eala PHI vs Aliona Falei BLR
Mei Yamaguchi JPN vs Hong Yi Cody Wong HKG
Qualifier vs Jia-Jing Lu CHN
Qualifier vs (5) Xinyu Gao CHN

(3) Lulu Sun NZL vs Tyra Caterina Grant ITA
(WC) Ru Xi Wu CHN vs (WC) Yuhan Wang CHN
Xiaodi You CHN vs Jessica Pieri ITA
Elena Pridankina RUS vs (6) Mai Hontama JPN

(7) Arianne Hartono NED vs Qualifier
Rina Saigo JPN vs Qualifier
Hina Inoue USA vs (WC) Yidi Yang CHN
Ye-Xin Ma CHN vs (4) Jodie Burrage GBR

(8) Kyoka Okamura JPN vs Wushuang Zheng CHN
Carole Monnet FRA vs En-Shuo Liang TPE
Karman Thandi IND vs Anastasia Kulikova FIN
(WC) Meiling Wang CHN vs (2) Talia Gibson AUS

1 commento

miky85 21-09-2025 09:03

Eala

Okamura

Sun
Inoue

Q
Pieri
Q
Gibson

 1
