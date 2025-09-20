WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

20/09/2025 08:00 Nessun commento
Diletta Cherubini

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 05:00
Meiqi Guo CHN vs (5) Katarina Zavatska UKR
WTA Jingshan 125
Meiqi Guo
6
2
6
Katarina Zavatska [5]
0
6
3
Vincitore: Guo
(1) Ekaterina Reyngold RUS vs Valeria Savinykh RUS

WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold [1]
0
6
6
0
Valeria Savinykh
0
1
2
0
Vincitore: Reyngold
(3) Lian Tran NED vs Fangran Tian CHN Non prima 09:00

WTA Jingshan 125
Lian Tran [3]
0
0
2
0
Fangran Tian
0
6
6
0
Vincitore: Tian
Court 2 – ore 05:00
Jiaqi Wang CHN vs (7) Ying Zhang CHN
WTA Jingshan 125
Jiaqi Wang
6
3
6
Ying Zhang [7]
4
6
7
Vincitore: Zhang
(4) Diletta Cherubini ITA vs Jing-Jing Lu CHN Non prima 07:00

WTA Jingshan 125
Diletta Cherubini [4]
6
1
1
Jing-Jing Lu
3
6
6
Vincitore: Lu
(2) Lea Ma USA vs Fang Ying Xun CHN Non prima 09:00

WTA Jingshan 125
Lea Ma [2]
0
6
6
0
Fang Ying Xun
0
3
2
0
Vincitore: Ma
