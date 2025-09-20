Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
20/09/2025 08:00 Nessun commento
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 05:00
Meiqi Guo vs (5) Katarina Zavatska
WTA Jingshan 125
Meiqi Guo
6
2
6
Katarina Zavatska [5]
0
6
3
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
Katarina Zavatska
0-15
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Meiqi Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Meiqi Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
15-40
1-2 → 2-2
Meiqi Guo
0-15
0-30
0-40
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Meiqi Guo
15-0
30-0
40-0
4-0 → 5-0
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-30
2-0 → 3-0
Katarina Zavatska
0-15
0-30
0-40
15-40
1-0 → 2-0
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Ekaterina Reyngold vs Valeria Savinykh
WTA Jingshan 125
Ekaterina Reyngold [1]•
0
6
6
0
Valeria Savinykh
0
1
2
0
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Reyngold
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 6-2
Valeria Savinykh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Valeria Savinykh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Valeria Savinykh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Valeria Savinykh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
40-15
5-1 → 6-1
Valeria Savinykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Valeria Savinykh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Valeria Savinykh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
(3) Lian Tran vs Fangran Tian Non prima 09:00
WTA Jingshan 125
Lian Tran [3]
0
0
2
0
Fangran Tian
0
6
6
0
Vincitore: Tian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Lian Tran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Fangran Tian
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Lian Tran
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Fangran Tian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Lian Tran
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Lian Tran
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Fangran Tian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Lian Tran
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Fangran Tian
15-0
30-0
40-0
0-4 → 0-5
Lian Tran
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Fangran Tian
15-0
30-0
40-0
0-2 → 0-3
Lian Tran
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 0-2
Fangran Tian
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 05:00
Jiaqi Wang vs (7) Ying Zhang
WTA Jingshan 125
Jiaqi Wang
6
3
6
Ying Zhang [7]
4
6
7
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Ying Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
5-6 → 6-6
Jiaqi Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
5-5 → 5-6
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Jiaqi Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jiaqi Wang
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Jiaqi Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ying Zhang
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Jiaqi Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Ying Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Jiaqi Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
3-4 → 3-5
Ying Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jiaqi Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ying Zhang
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Jiaqi Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Jiaqi Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Jiaqi Wang
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Jiaqi Wang
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
Ying Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jiaqi Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jiaqi Wang
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Jiaqi Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ying Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Diletta Cherubini vs Jing-Jing Lu Non prima 07:00
WTA Jingshan 125
Diletta Cherubini [4]
6
1
1
Jing-Jing Lu
3
6
6
Vincitore: Lu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
1-6
Diletta Cherubini
0-15
0-30
0-40
1-5 → 1-6
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
40-15
1-4 → 1-5
Diletta Cherubini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Jing-Jing Lu
15-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
1-5 → 1-6
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
15-40
1-4 → 1-5
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Diletta Cherubini
0-15
0-30
0-40
1-2 → 1-3
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Jing-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
5-2 → 5-3
Diletta Cherubini
15-0
30-0
40-0
40-15
4-2 → 5-2
Jing-Jing Lu
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Jing-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
2-1 → 3-1
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
15-40
2-0 → 2-1
Jing-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Diletta Cherubini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(2) Lea Ma vs Fang Ying Xun Non prima 09:00
WTA Jingshan 125
Lea Ma [2]
0
6
6
0
Fang Ying Xun
0
3
2
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Fang Ying Xun
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Fang Ying Xun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Lea Ma
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
Fang Ying Xun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Fang Ying Xun
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Lea Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Fang Ying Xun
0-15
0-30
0-40
5-3 → 6-3
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
Fang Ying Xun
15-0
30-0
40-0
40-15
4-2 → 4-3
Lea Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Fang Ying Xun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Lea Ma
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Fang Ying Xun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lea Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Fang Ying Xun
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit