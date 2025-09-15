Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Giulio Zeppieri (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 07:00
Fumin Jiang CHN vs Billy Harris GBR
Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
James Duckworth AUS vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs James McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Rei Sakamoto JPN vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Lloyd Harris RSA vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 06:00
Nishesh Basavareddy USA vs Beibit Zhukayev KAZ
Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Charles Chen CHN

Il match deve ancora iniziare

Ye Chen CHN vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:00
Gauthier Onclin BEL vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Christopher Eubanks USA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Giulio Zeppieri ITA vs Liam Draxl CAN
Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Chun-Hsin Tseng TPE (Non prima 08:30)

Il match deve ancora iniziare

