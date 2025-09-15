ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Giulio Zeppieri (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 07:00
Fumin Jiang vs Billy Harris
Tristan Schoolkate vs Bernard Tomic
Alejandro Tabilo vs Rigele Te
Court 1 – ore 07:00
James Duckworth vs Taro Daniel
Mackenzie McDonald vs James McCabe
Nicolai Budkov Kjaer vs Yannick Hanfmann
Court 2 – ore 07:00
Rei Sakamoto vs Nikoloz Basilashvili
Lloyd Harris vs Zachary Svajda
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 06:00
Nishesh Basavareddy vs Beibit Zhukayev
Valentin Royer vs Charles Chen
Ye Chen vs Brandon Holt
Court 1 – ore 06:00
Gauthier Onclin vs Tristan Boyer
Dalibor Svrcina vs Timofey Skatov
Rinky Hijikata vs Christopher Eubanks (Non prima 09:00)
Court 2 – ore 06:00
Giulio Zeppieri vs Liam Draxl
Eliot Spizzirri vs Chun-Hsin Tseng (Non prima 08:30)
TAG: Circuito ATP, Giulio Zeppieri
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit