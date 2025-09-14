Stefano Napolitano trionfa a Biella: il “Città di Biella” è suo (Video)

Un successo dal sapore speciale, arrivato nella sua città e davanti al suo pubblico. Stefano Napolitano ha conquistato l’edizione 2025 del torneo Challenger “Città di Biella” (montepremi 54 mila euro), firmando così la sua nona finale in carriera e il quarto titolo nel circuito Challenger.

Il 30enne piemontese, entrato in tabellone grazie a una wild card e attualmente numero 847 del ranking ATP, ha superato in finale il giovane svizzero Killian Feldbausch, classe 2005 e numero 386 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3.

La partita non è stata semplice, soprattutto all’inizio: nel primo set Napolitano si è trovato sotto 2-4, ma con determinazione è riuscito a ribaltare la situazione. Sul 5-5 ha piazzato il break decisivo e ha chiuso il parziale con un ace sul set point.

Nella seconda frazione il biellese ha mostrato grande solidità. Dopo un delicato quarto game, in cui ha dovuto annullare diverse palle break, ha trovato il modo di salire in cattedra: due break messi a segno hanno spianato la strada verso il successo, concretizzato sul 6-3.

Per Napolitano questo trionfo rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche una bellissima rinascita personale e professionale, arrivata nel torneo di casa, il più sentito e desiderato. Un titolo che vale doppio, conquistato con il cuore davanti al suo pubblico.