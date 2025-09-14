Sam Querrey: “Djokovic potrebbe superare Federer e Connors, ma non gli interessa”
Sam Querrey non ha dubbi: se Novak Djokovic lo volesse davvero, potrebbe diventare il tennista con più titoli nella storia del circuito ATP, superando sia i 103 trofei di Roger Federer sia i 109 di Jimmy Connors.
L’ex giocatore statunitense lo ha dichiarato nel podcast Nothing Majors, dove ha analizzato l’attualità del campione serbo e le prospettive per il futuro: “Se Djokovic volesse, potrebbe superare Federer e Connors in numero di titoli. Quest’anno lo abbiamo visto arrivare in semifinale in tutti i tornei dello Slam, il che significa che in queste competizioni è, almeno, il terzo miglior giocatore del mondo. Potrebbe iscriversi a diversi ATP 250 e probabilmente vincerne dieci. Solo per questo, non credo che questi numeri, e il fatto di superare Federer e Connors, siano importanti per lui”.
Attualmente Djokovic vanta 24 titoli del Grande Slam e 100 trofei complessivi, un bottino che lo mantiene in corsa per continuare a riscrivere la storia. Tuttavia, secondo Querrey, il serbo sembra ormai focalizzato soprattutto sui grandi palcoscenici, più interessato ad allungare la sua leggenda nei major che a collezionare tornei minori.
TAG: Novak Djokovic, Sam Querrey
Il grande Nole si nutriva di caviale e champagne, lo street food non è per lui.
Tutto si può dire di Nole, eccetto il fatto che non sia il più vincente nel suo sport fino ad ora. Ogni numero che tende a dimostrare il contrario è un numero tarocco.
Lei è un provocatore seriale. Connors ha vinto 6/7 slam e 13/14 masters 1000. Il resto tornei minori. Il serbo Slam e 1000 a carrettate. Altrimenti il goat sarebbe un tizio del mio circolo che in 50 anni ne ha vinti 120 di tornei.
Sai Sam che anche a me non interessa essere più giovane e più ricco oltre che Immortale? Ridicolo costui.
Ad Atene, quasi certamente, farà 101.
Ai tempi di connors contavano anche i tornei parrocchiali e quelli a casa sua ad invito a 4 giocatori…..non fanno testo….nei 103 di Federer ce ne sono quasi il doppio rispetto a djokovic di 250 ….tornei che il serbo ha sempre snobbato e che snobba anche adesso…..o meglio non trova motivazioni, quindi è assolutamente vero che non gli interessa questo record…..quello che conta lui ce l ha già, cioè nr slam,nr master1000(vinti tutti e piu volte ,non come federer e nadal s cui ne mancano) ,nr Finals,nr settimane e anni chiusi da n.1,in vantaggio scontri diretti con federer e nadal……di cosa stiamo parlando? Ah ah ah
Il Record di Jimbo e’ inattaccabile e’ lui il Goat come numero di Tornei vinti, Sam se ne faccia una ragione.
Non so se è ancora possibile, ma di sicuro non gli è interessato quest’anno. Senz’altro avrebbe vinto diversi tornei.
I 109 di Connors sono molto discutibili… cmq fossi in Djokovic porterei a casa una decina di Atp… 250 e 500 potrebbe nel giro di un annetto vincerli ed arrivare a quota 110!!!
Possibilità di vincere uno Slam, oramai nulle a meno che non si rompono contemporaneamente Sinner ed Alcaraz…
@ SlamdogMillionaire (#4482564)
Refuso corretto! Un abbraccio ragazzi..
Ovviamente c’è un errore perché sono 100 tornei complessivi ma Querrey ha detto una panzana, non so se a Nole interessi o meno superare i 2 da lui nominati ma anche volesse non credo ce la farebbe, forse ad euguagliare il totale di Federer ma non di più.
adesso sono diventati 98? toglietegliene un altro paio già che ci siete