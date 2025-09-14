Sam Querrey: “Djokovic potrebbe superare Federer e Connors, ma non gli interessa”

Sam Querrey non ha dubbi: se Novak Djokovic lo volesse davvero, potrebbe diventare il tennista con più titoli nella storia del circuito ATP, superando sia i 103 trofei di Roger Federer sia i 109 di Jimmy Connors.

L’ex giocatore statunitense lo ha dichiarato nel podcast Nothing Majors, dove ha analizzato l’attualità del campione serbo e le prospettive per il futuro: “Se Djokovic volesse, potrebbe superare Federer e Connors in numero di titoli. Quest’anno lo abbiamo visto arrivare in semifinale in tutti i tornei dello Slam, il che significa che in queste competizioni è, almeno, il terzo miglior giocatore del mondo. Potrebbe iscriversi a diversi ATP 250 e probabilmente vincerne dieci. Solo per questo, non credo che questi numeri, e il fatto di superare Federer e Connors, siano importanti per lui”.

Attualmente Djokovic vanta 24 titoli del Grande Slam e 100 trofei complessivi, un bottino che lo mantiene in corsa per continuare a riscrivere la storia. Tuttavia, secondo Querrey, il serbo sembra ormai focalizzato soprattutto sui grandi palcoscenici, più interessato ad allungare la sua leggenda nei major che a collezionare tornei minori.