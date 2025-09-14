Notizie dal mondo Copertina, Generica

Sam Querrey: “Djokovic potrebbe superare Federer e Connors, ma non gli interessa”

14/09/2025 13:37 12 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images

Sam Querrey non ha dubbi: se Novak Djokovic lo volesse davvero, potrebbe diventare il tennista con più titoli nella storia del circuito ATP, superando sia i 103 trofei di Roger Federer sia i 109 di Jimmy Connors.

L’ex giocatore statunitense lo ha dichiarato nel podcast Nothing Majors, dove ha analizzato l’attualità del campione serbo e le prospettive per il futuro: “Se Djokovic volesse, potrebbe superare Federer e Connors in numero di titoli. Quest’anno lo abbiamo visto arrivare in semifinale in tutti i tornei dello Slam, il che significa che in queste competizioni è, almeno, il terzo miglior giocatore del mondo. Potrebbe iscriversi a diversi ATP 250 e probabilmente vincerne dieci. Solo per questo, non credo che questi numeri, e il fatto di superare Federer e Connors, siano importanti per lui”.

Attualmente Djokovic vanta 24 titoli del Grande Slam e 100 trofei complessivi, un bottino che lo mantiene in corsa per continuare a riscrivere la storia. Tuttavia, secondo Querrey, il serbo sembra ormai focalizzato soprattutto sui grandi palcoscenici, più interessato ad allungare la sua leggenda nei major che a collezionare tornei minori.

il capitano 14-09-2025 16:26

Il grande Nole si nutriva di caviale e champagne, lo street food non è per lui.

Di Passaggio 14-09-2025 15:21

Tutto si può dire di Nole, eccetto il fatto che non sia il più vincente nel suo sport fino ad ora. Ogni numero che tende a dimostrare il contrario è un numero tarocco.

Denic (Guest) 14-09-2025 14:43

Scritto da Markux
Il Record di Jimbo e’ inattaccabile e’ lui il Goat come numero di Tornei vinti, Sam se ne faccia una ragione.

Lei è un provocatore seriale. Connors ha vinto 6/7 slam e 13/14 masters 1000. Il resto tornei minori. Il serbo Slam e 1000 a carrettate. Altrimenti il goat sarebbe un tizio del mio circolo che in 50 anni ne ha vinti 120 di tornei.

Markux (Guest) 14-09-2025 14:33

Sai Sam che anche a me non interessa essere più giovane e più ricco oltre che Immortale? Ridicolo costui.

Sudtyrol (Guest) 14-09-2025 14:30

Scritto da gisva

Scritto da piper
Ovviamente c’è un errore perché sono 100 tornei complessivi ma Querrey ha detto una panzana, non so se a Nole interessi o meno superare i 2 da lui nominati ma anche volesse non credo ce la farebbe, forse ad euguagliare il totale di Federer ma non di più.

Non so se è ancora possibile, ma di sicuro non gli è interessato quest’anno. Senz’altro avrebbe vinto diversi tornei.

Ad Atene, quasi certamente, farà 101.

Onurb (Guest) 14-09-2025 14:29

Ai tempi di connors contavano anche i tornei parrocchiali e quelli a casa sua ad invito a 4 giocatori…..non fanno testo….nei 103 di Federer ce ne sono quasi il doppio rispetto a djokovic di 250 ….tornei che il serbo ha sempre snobbato e che snobba anche adesso…..o meglio non trova motivazioni, quindi è assolutamente vero che non gli interessa questo record…..quello che conta lui ce l ha già, cioè nr slam,nr master1000(vinti tutti e piu volte ,non come federer e nadal s cui ne mancano) ,nr Finals,nr settimane e anni chiusi da n.1,in vantaggio scontri diretti con federer e nadal……di cosa stiamo parlando? Ah ah ah

Markux (Guest) 14-09-2025 14:11

Il Record di Jimbo e’ inattaccabile e’ lui il Goat come numero di Tornei vinti, Sam se ne faccia una ragione.

gisva 14-09-2025 13:29

Scritto da piper
Ovviamente c’è un errore perché sono 100 tornei complessivi ma Querrey ha detto una panzana, non so se a Nole interessi o meno superare i 2 da lui nominati ma anche volesse non credo ce la farebbe, forse ad euguagliare il totale di Federer ma non di più.

Non so se è ancora possibile, ma di sicuro non gli è interessato quest’anno. Senz’altro avrebbe vinto diversi tornei.

ASHTONEATON 14-09-2025 13:24

I 109 di Connors sono molto discutibili… cmq fossi in Djokovic porterei a casa una decina di Atp… 250 e 500 potrebbe nel giro di un annetto vincerli ed arrivare a quota 110!!!
Possibilità di vincere uno Slam, oramai nulle a meno che non si rompono contemporaneamente Sinner ed Alcaraz…

LiveTennis.it Staff 14-09-2025 13:16

@ SlamdogMillionaire (#4482564)

Refuso corretto! Un abbraccio ragazzi..

piper 14-09-2025 13:16

Ovviamente c’è un errore perché sono 100 tornei complessivi ma Querrey ha detto una panzana, non so se a Nole interessi o meno superare i 2 da lui nominati ma anche volesse non credo ce la farebbe, forse ad euguagliare il totale di Federer ma non di più.

SlamdogMillionaire (Guest) 14-09-2025 13:10

adesso sono diventati 98? toglietegliene un altro paio già che ci siete

