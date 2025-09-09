Verso Torino 2025 ATP, Copertina

ATP Finals 2025: corsa apertissima per gli ultimi posti a Torino (con la situazione aggiornata)

09/09/2025 19:15 27 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Con la conclusione degli US Open, il circuito entra nella fase decisiva della stagione. Niente più tornei dello Slam, ma un calendario comunque ricco di appuntamenti iconici e punti pesantissimi in palio: i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, gli ATP 500 di Vienna, Basilea, Tokyo e Pechino, e naturalmente il gran finale dell’anno con le ATP Finals di Torino.
L’appuntamento del Pala Alpitour si preannuncia incandescente, con la qualificazione ancora tutta da definire per diversi protagonisti del circuito.

Alcaraz, Sinner e Zverev sicuri: il rebus Djokovic
I primi nomi certi di un posto a Torino sono quelli di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che si sono spartiti i titoli più importanti dell’anno e dominano il ranking mondiale. Assieme a loro, salvo sorprese, ci sarà anche Alexander Zverev. In forte posizione di vantaggio anche Ben Shelton e Taylor Fritz, che hanno messo punti importanti da parte nelle ultime stagioni indoor.
La grande incognita resta Novak Djokovic. Con 4.180 punti, il serbo sarebbe matematicamente dentro, ma dopo la semifinale persa a New York non ha dato garanzie sulla sua presenza. Già lo scorso anno aveva rinunciato al torneo, e non è escluso che possa farlo anche stavolta. Nel suo calendario, al momento, è confermato soltanto l’ATP di Atene.

Draper out, la classifica si apre
Un altro nome che non ci sarà è quello di Jack Draper. L’inglese sembrava lanciato verso il debutto alle Finals, ma i continui problemi fisici lo costringono a fermarsi. La sua assenza, insieme alla possibile rinuncia di Djokovic, spalanca la porta a più di un candidato.
Se il serbo dovesse rinunciare, Lorenzo Musetti entrerebbe di diritto nel gruppo dei qualificati. Il toscano, che oggi occupa l’ottava posizione nella Race con 3.070 punti, vedrebbe crescere le sue possibilità di un debutto prestigioso a Torino.

Rublev, Auger-Aliassime e gli outsider
Subito alle spalle di Musetti scalpita un rigenerato Felix Auger-Aliassime, tornato competitivo dopo la semifinale allo US Open. A insidiarlo da vicino c’è Andrey Rublev (2.410 punti), mentre più indietro ma comunque in corsa restano Khachanov, Rune, Bublik, Tommy Paul e anche Alejandro Davidovich Fokina.
Con così tanti tornei importanti da giocare, basta un exploit – come la vittoria in un Masters 1000 – per cambiare completamente lo scenario e proiettare un outsider tra i magnifici otto.

Una corsa più aperta che mai
Se la stagione si chiudesse oggi, Torino vedrebbe due debutti di lusso: Ben Shelton e Lorenzo Musetti. Ma con la “carta Djokovic” ancora da scoprire e con tanti big a caccia di punti pesanti, la lotta per le ATP Finals 2025 si annuncia come una delle più incerte e avvincenti degli ultimi anni.

La Race Aggiornata
1. 🇪🇸 Carlos Alcaraz (22) – 10,540
2. 🇮🇹 Jannik Sinner (24) – 7,950
3. 🇷🇸 Novak Djokovic ? (38) – 4,180
4. 🇩🇪 Alexander Zverev (28) – 4,180
——-Qualificati———————–
5. 🇺🇸 Ben Shelton (22) – 3,710
6. 🇺🇸 Taylor Fritz (27) – 3,465
7. 🇦🇺 Alex de Minaur (26) – 3,145
8. 🇮🇹 Lorenzo Musetti (23) – 3,070
9. 🇬🇧 Jack Draper (23) – 2,990
10. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime (25) – 2,705
11. 🇷🇺 Andrey Rublev (27) – 2,410
12. 🇳🇴 Casper Ruud (26) – 2,285
13. 🇷🇺 Karen Khachanov (29) – 2,210
14. 🇩🇰 Holger Rune (22) – 2,190
15. 🇰🇿 Alexander Bublik (28) – 2,145
16. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina (26) – 2,140
17. 🇺🇸 Tommy Paul (28) – 2,100
18. 🇨🇿 Jiri Lehecka (23) – 2,060
19. 🇨🇿 Jakub Mensik (20) – 2,030
20. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo (27) – 1,935
21. 🇮🇹 Flavio Cobolli (23) – 1,860
22. 🇷🇺 Daniil Medvedev (29) – 1,770
23. 🇮🇹 Luciano Darderi (23) – 1,524

Tempia fugit (Guest) 09-09-2025 23:21

Scritto da pablito
Sono convinto che lo Scugnizzo sta giá “lavorando” per togliere anche lo scettro di Maestro Finale.
E lo vorrà fare senza sconfitte, come il Nostro lo scorso anno, e magari anche senza perdere un set…
Convinti ?

Sarebbe una sorpresa. A sua stessa detta quando raggiunse la vetta la prima volta dopo la vittoria degli US open ebbe un calo motivazionale. Alcaraz ha speso moltissimo quest’anno un certo appagamento sarebbe legittimo. Anche Sinner lo vedo opaco, magari in questo fine stagione saranno protagonisti altri tennisti, nn mi sorprenderebbe.

 27
Marco Tullio Cicerone 09-09-2025 23:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Silvy__89
Lorenzo è già con un piede e mezzo dentro

Impossible
Mi ha garantito l’esperto (sporadico) che uscirà presto dai 50

Non lo nominare che gli dai l’occasione di mettersi a trollare 😐

 26
velenopuro 09-09-2025 22:50

Scritto da Dar

Scritto da ospite
Non si chi si qualifica è sempre dura capire chi sarà al top negli ultimi 1000 decisivi…
… piuttosto, se il prossimo anno torneranno ad un livello anche solo buono anche solo alcuni tra Rune, Zizì, Medvedev, Rublev, Ruud, la classifica dei top 10 verrà rivoluzionata…

Rune sembra più impegnato ad importunaree colleghe tenniste che lo definiscono disperato

Mi son perso qualcosa? Che è ‘sta storia?

 25
gisva 09-09-2025 22:35

Se i primi tre (ci metto anche Zverev che prima o poi uscirà dalla crisi) arrivano in fondo nei 1000 ed in qualche 500, vedo al massimo un inserimento dal basso.
Per cui vedo Musetti ben piazzato. Con 500 punti sarebbe blindato

 24
Sporadico (Guest) 09-09-2025 22:16

Musetti a Torino vincerà a mani basse

 23
Dar (Guest) 09-09-2025 22:08

Scritto da ospite
Non si chi si qualifica è sempre dura capire chi sarà al top negli ultimi 1000 decisivi…
… piuttosto, se il prossimo anno torneranno ad un livello anche solo buono anche solo alcuni tra Rune, Zizì, Medvedev, Rublev, Ruud, la classifica dei top 10 verrà rivoluzionata…

Rune sembra più impegnato ad importunaree colleghe tenniste che lo definiscono disperato

 22
Andreas Seppi 09-09-2025 22:03

Scritto da pablito
Sono convinto che lo Scugnizzo sta giá “lavorando” per togliere anche lo scettro di Maestro Finale.
E lo vorrà fare senza sconfitte, come il Nostro lo scorso anno, e magari anche senza perdere un set…
Convinti ?

Sicuramente, non ho dubbi

 21
pablito 09-09-2025 21:41

Sono convinto che lo Scugnizzo sta giá “lavorando” per togliere anche lo scettro di Maestro Finale.

E lo vorrà fare senza sconfitte, come il Nostro lo scorso anno, e magari anche senza perdere un set… 😉

Convinti ? 🙁

 20
Ospite (Guest) 09-09-2025 21:35

Temo che anche Shelton darà forfait.
Ed è un peccato perchè quest anno è cresciuto tantissimo.
L’ infortunio non è banale.

 19
Tempia fugit (Guest) 09-09-2025 21:32

Scritto da Silvy__89
Lorenzo è già con un piede e mezzo dentro

4000 è sempre stato all’incirca lo sparti acque. Quest’anno causa infortuni e cannibalismo perpetrato dai primi 2 probabilmente si abbasserà. Sarebbe bello 2 italiani nei primi 8.

 18
Tempia fugit (Guest) 09-09-2025 21:24

Scritto da halilovic a.
ot
ma hurkacz tornerà mai?

Grossi Problemi a ginocchio e schiena. Non si sa se tornerà competitivo.

 17
Ago (Guest) 09-09-2025 21:12

Nessun over 30 a parte djokovic

 16
ospite (Guest) 09-09-2025 21:06

Non si chi si qualifica è sempre dura capire chi sarà al top negli ultimi 1000 decisivi…

… piuttosto, se il prossimo anno torneranno ad un livello anche solo buono anche solo alcuni tra Rune, Zizì, Medvedev, Rublev, Ruud, la classifica dei top 10 verrà rivoluzionata…

 15
Marco Tullio Cicerone 09-09-2025 20:45

Ci sono ancora due 1000 (Parigi e Shanghai) e due 500 (Vienna/Basilea e Tokyo/Pechino) per prendere punti. Oltre a qualche 250. Musetti è messo bene però Torino deve ancora guadagnarsela. Il quarto di finale USA Open è stato molto importante, 400 punti che ci volevano dopo la carestia post infortunio RG. Peccato perché senza infortuni quest’anno i punti li avrebbe già o almeno sarebbe molto più tranquillo, sulla terra battuta in Sud America e sull’erba non ha praticamente giocato. L’importante è confermare i miglioramenti sul duro.

 14
Detuqueridapresencia 09-09-2025 20:29

Scritto da Silvy__89
Lorenzo è già con un piede e mezzo dentro

Impossible

Mi ha garantito l’esperto (sporadico) che uscirà presto dai 50

🙂

 13
Scolaretto 09-09-2025 20:25

Lorenzo ce la farà, se lo merita per quanto ha fatto vedere quest’anno. Poi ha dimostrato di avere finalmente le armi per giocarsela anche oltre il mattone tritato e chissà che qualcuno di quelli che lo precedono non faccia la fine…del mattone!

12
Markux (Guest) 09-09-2025 20:21

Lollo mangerà il gianduiotto.

 11
halilovic a. 09-09-2025 20:18

ot
ma hurkacz tornerà mai?

 10
Giampi 09-09-2025 20:07

Scritto da MI.RCO
Shelton recupera?

Notizie confuse ma credo sia un problema abbastanza grave…

 9
MI.RCO 09-09-2025 20:01

Shelton recupera?

 8
dyoker 09-09-2025 20:01

Djokovic non ci andrà Musetti è dentro almeno per ora salvo sorprese…

 7
halilovic a. 09-09-2025 20:01

finale sinner-aliassime?

 6
piper 09-09-2025 19:56

@ Alberto Rossi (#4480826)

1000 non se ne parla a menoché non venga disertato Parigi indoor dai primi 2, 500 l’unico a cui penso posso aspirare è Basilea sempre se Alcaraz non vi partecipi, potrebbe però puntare a fare buoni piazzamenti e magari a vincere un 250.

 5
rovescioadunamano (Guest) 09-09-2025 19:52

Djokovic e Zverev non sono ancora matematicamente qualificati. Detto questo entreranno i primi attuali 8, compreso Lorenzo che però deve preservare le energie e cancellarsi immediatamente da CHANGDU o come diavolo si chiami.

 4
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 09-09-2025 19:47

L’ultimo della lista dovrebbe far riflettere su quanto non siano veritiere le classifiche da qualche anno.

 3
Silvy__89 (Guest) 09-09-2025 19:43

Lorenzo è già con un piede e mezzo dentro

 2
Alberto Rossi 09-09-2025 19:32

Nole si è già tirato fuori, Musetti sono sicuro che arriva alle finals, ma se vince un 500 o un 1000 ci arriva meglio

 1
