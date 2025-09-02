US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai: Entry list Md. Saranno almeno 8 gli azzurri al via nel Md
02/09/2025 15:37 2 commenti
Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 02/09/2025 15:35
Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 2. C. Alcaraz
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. B. Shelton
- 7. N. Djokovic
- 8. A. de Minaur
- 9. K. Khachanov
- 10. L. Musetti
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. D. Medvedev
- 14. T. Paul
- 15. A. Rublev
- 16. J. Mensik
- 17. F. Tiafoe
- 18. A. Davidovich Fokina
- 19. F. Cerundolo
- 20. A. Fils
- 21. J. Lehecka
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 24. A. Bublik
- 25. G. Dimitrov
- 26. F. Cobolli
- 27. F. Auger-Aliassime
- 28. S. Tsitsipas
- 29. D. Shapovalov
- 30. T. Griekspoor
- 31. B. Nakashima
- 32. A. Michelsen
- 33. G. Diallo
- 34. L. Darderi
- 35. C. Norrie
- 36. A. Popyrin
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 39. S. Baez
- 40. C. Moutet
- 41. N. Borges
- 42. M. Kecmanovic
- 43. C. Ugo Carabelli
- 44. J. Munar
- 45. J. Fonseca
- 46. L. Sonego
- 47. R. Bautista Agut
- 48. Z. Bergs
- 49. G. Monfils
- 50. L. Tien
- 51. B. Bonzi
- 52. M. Berrettini
- 52. J. Brooksby*pr
- 53. F. Marozsan
- 54. F. Comesana
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. H. Medjedovic
- 58. J. Thompson
- 59. T. Martin Etcheverry
- 60. J. Fearnley
- 61. D. Dzumhur
- 62. M. Cilic
- 63. M. Fucsovics
- 64. M. Arnaldi
- 65. M. Bellucci
- 66. P. Martinez
- 67. R. Opelka
- 68. H. Hurkacz
- 69. T. Atmane
- 70. Q. Halys
- 71. A. Kovacevic
- 72. L. Djere
- 73. B. van de Zandschulp
- 74. Y. Bu
- 74. S. Ofner*pr
- 75. S. Korda
- 76. K. Majchrzak
Alternates
- 1. A. Mannarino (77)
- 2. M. Navone (78)
- 3. A. Cazaux (79)
- 4. D. Goffin (80)
- 5. C. O'Connell (81)
- 6. A. Rinderknec (82)
- 7. J. de Jong (83)
- 8. E. Quinn (84)
- 9. A. Walton (85)
- 10. L. Nardi (86)
- 11. R. Carballes (87)
- 12. J. Manuel Cer (88)
- 13. V. Kopriva (89)
- 14. K. Nishikori (90)
- 15. A. Shevchenko (91)
- 16. J. Brooksby (92)
- 17. F. Misolic (93)
- 18. R. Safiullin (94)
- 19. A. Vukic (95)
- 20. T. Schoolkate (96)
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 02/09/2025 15:35
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)
Alternates
2 commenti
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia
Berrettini?mmmm