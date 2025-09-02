Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina, Entry List

Masters 1000 Shanghai: Entry list Md. Saranno almeno 8 gli azzurri al via nel Md

02/09/2025 15:37 2 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 02/09/2025 15:35

Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. J. Sinner
  • 2. C. Alcaraz
  • 3. A. Zverev
  • 4. T. Fritz
  • 5. J. Draper
  • 6. B. Shelton
  • 7. N. Djokovic
  • 8. A. de Minaur
  • 9. K. Khachanov
  • 10. L. Musetti
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. D. Medvedev
  • 14. T. Paul
  • 15. A. Rublev
  • 16. J. Mensik
  • 17. F. Tiafoe
  • 18. A. Davidovich Fokina
  • 19. F. Cerundolo
  • 20. A. Fils
  • 21. J. Lehecka
  • 22. T. Machac
  • 23. U. Humbert
  • 24. A. Bublik
  • 25. G. Dimitrov
  • 26. F. Cobolli
  • 27. F. Auger-Aliassime
  • 28. S. Tsitsipas
  • 29. D. Shapovalov
  • 30. T. Griekspoor
  • 31. B. Nakashima
  • 32. A. Michelsen
  • 33. G. Diallo
  • 34. L. Darderi
  • 35. C. Norrie
  • 36. A. Popyrin
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 39. S. Baez
  • 40. C. Moutet
  • 41. N. Borges
  • 42. M. Kecmanovic
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 44. J. Munar
  • 45. J. Fonseca
  • 46. L. Sonego
  • 47. R. Bautista Agut
  • 48. Z. Bergs
  • 49. G. Monfils
  • 50. L. Tien
  • 51. B. Bonzi
  • 52. M. Berrettini
  • 52. J. Brooksby*pr
  • 53. F. Marozsan
  • 54. F. Comesana
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. H. Medjedovic
  • 58. J. Thompson
  • 59. T. Martin Etcheverry
  • 60. J. Fearnley
  • 61. D. Dzumhur
  • 62. M. Cilic
  • 63. M. Fucsovics
  • 64. M. Arnaldi
  • 65. M. Bellucci
  • 66. P. Martinez
  • 67. R. Opelka
  • 68. H. Hurkacz
  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 71. A. Kovacevic
  • 72. L. Djere
  • 73. B. van de Zandschulp
  • 74. Y. Bu
  • 74. S. Ofner*pr
  • 75. S. Korda
  • 76. K. Majchrzak

Alternates

  • 1. A. Mannarino (77)
  • 2. M. Navone (78)
  • 3. A. Cazaux (79)
  • 4. D. Goffin (80)
  • 5. C. O'Connell (81)
  • 6. A. Rinderknec (82)
  • 7. J. de Jong (83)
  • 8. E. Quinn (84)
  • 9. A. Walton (85)
  • 10. L. Nardi (86)
  • 11. R. Carballes (87)
  • 12. J. Manuel Cer (88)
  • 13. V. Kopriva (89)
  • 14. K. Nishikori (90)
  • 15. A. Shevchenko (91)
  • 16. J. Brooksby (92)
  • 17. F. Misolic (93)
  • 18. R. Safiullin (94)
  • 19. A. Vukic (95)
  • 20. T. Schoolkate (96)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 02/09/2025 15:35

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)

    Alternates

      TAG: ,

      2 commenti

      Alberto Rossi 02-09-2025 16:09

      Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

       2
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      libbio78 02-09-2025 15:45

      Berrettini?mmmm

       1
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!

      Lascia un commento