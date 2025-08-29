Apostolos Tsitsipas attacca Ivanisevic: “Non doveva criticare Stefanos in pubblico”

A poche ore dall’eliminazione di Stefanos Tsitsipas al secondo turno degli US Open 2025, suo padre e di nuovo allenatore, Apostolos Tsitsipas, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Clay Tenis, affrontando diversi temi legati al presente e al futuro del figlio. Dopo quasi un anno lontano dal box tecnico, Apostolos è tornato a guidare direttamente il greco, con l’obiettivo di restituirgli fiducia e continuità.

“Non è esattamente un nuovo capitolo, è più una continuazione con un po’ più di saggezza”, ha spiegato Apostolos. “Gli esseri umani imparano dai propri errori e se lo chiamiamo saggezza, allora sì, la usiamo per migliorare le cose. Stefanos è un ragazzo creativo, con idee tutte sue, lo si vede anche fuori dal tennis con la sua passione per la fotografia. È molto individuale, ma il nostro compito è sempre stato aiutarlo a esprimere al meglio il suo potenziale”.

Uno dei temi più caldi ha riguardato le dichiarazioni di Goran Ivanisevic, che nei mesi scorsi aveva parlato apertamente delle carenze fisiche del greco: “Fisicamente è un disastro, non capisco come un giocatore del suo livello possa essere così fuori forma”. Apostolos non ha nascosto il suo disappunto:

“Non mi è piaciuto che Goran esprimesse pubblicamente le sue opinioni. Per il pubblico può sembrare interessante, ma il compito dell’allenatore è creare l’ambiente giusto per lo sviluppo del giocatore, non fare dichiarazioni. Avrebbe dovuto parlarne direttamente con Stefanos e con il suo team”.

A proposito dello stato attuale del figlio, Apostolos ha aggiunto: “Fisicamente sta bene. Certo, si può sempre migliorare, ma i giocatori hanno dei picchi e dei cali, non è mai tutto piatto. Ora penso che sia in un buon momento e pronto a competere. Mentalmente lavora per darsi fiducia e prendere decisioni in campo: è un aspetto su cui insistiamo molto”.

Il coach ha anche confermato la possibilità che in futuro il team di Stefanos possa aprirsi a nuove collaborazioni, come in passato con Mark Philippoussis: “Perché no? Siamo aperti a nuove idee, purché si adattino alla nostra mentalità”.

Infine, uno sguardo al futuro immediato: il ritorno dell’ATP Tour in Grecia dopo 31 anni, grazie al torneo portato ad Atene dalla famiglia Djokovic. “È fantastico, un grande regalo per il nostro tennis. Stefanos ha intenzione di giocare, e sarà molto emozionante per lui e per i tifosi competere davanti al pubblico di casa”.

Tra dubbi e difficoltà, Apostolos resta convinto che il figlio possa ritrovare la sua versione migliore: “Il cielo è il limite. Stefanos ha il potenziale per tornare ai massimi livelli, ma bisogna vivere nel presente e lavorare giorno dopo giorno”.