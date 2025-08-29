Shapovalov mette in guardia Sinner: “Jannik non ha punti deboli. Il mio nome non incute più timore ma ho fiducia in me stesso e cercherò di non lasciarlo comandare”

Può sembrare impossibile ma se andiamo a cercare quali siano i giocatori che a livello ATP hanno un bilancio positivo contro Jannik Sinner, tra questi pochi “eletti” c’è mr. Denis Shapovalov, il prossimo avversario del n.1 del mondo al terzo turno di US Open (match in programma sabato). I due si sono affrontati una sola volta, agli Australian Open 2021. Allora la situazione era assai diversa: “Shapo” era considerato uno dei più grandi talenti del tour, pronto a spiccare il volo con quelle accelerazioni mancine imprendibili, nonostante tanti errori e scelte di gioco spesso disastrose; Sinner era ancora molto giovane, aveva vinto il suo primo titolo ATP a Sofia nell’ultima settimana di calendario della “strana” annata 2020, e aveva appena trionfato nel 250 di Melbourne organizzato in piena pandemia appena prima degli Australian Open. C’era un talento enorme dalla parte del nostro giovane, ma ancora tanto da fare a livello di fisico, di colpi e di tenuta alla lunga distanza. Infatti alla fine proprio una maggior freschezza atletica consentì al canadese di spuntarla al quinto set. È curioso che da allora i due non si siano più affrontati.

Nel mondo velocissimo del tennis 4 anni e mezzo sono un’era geologica, tanto che Sinner è diventato il più forte del mondo, mentre Shapovalov ha attraversato crisi importanti, personali e di risultati, incluso un serio problema al ginocchio che l’ha stoppato proprio quando sembrava aver raggiunto una dimensione più stabile. Rientrato quasi sotto traccia, si è preso alcune belle soddisfazioni negli ultimi mesi, vincendo tre tornei (Belgrado, il 500 di Dallas e poi a Los Cabos) e riavvicinandosi ai migliori del mondo (è n.29 attualmente). Il talento non è mai mancato a Denis, così come la potenza e il coraggio; il difetto originale è sempre stato quello di non riuscire a dare continuità di risultati per il rifiuto categorico di accettare un’importante debolezza mentale e farsi seriamente aiutare. Il non reggere nei momenti difficili dei match e non ragionare mai gli ha permesso di eccellere. Affidandosi solo all’istinto e alla prepotenza in spinta è molto complicato battere i migliori e farsi largo nei grandi tornei. Su di lui si è scritto tante volte, e ormai il classe ’99 non più un giovane di belle speranze. Con lui in campo lo “show time” è assicurato, visto che gli piace troppo tirare quelle accelerazioni a tutto rischio che esaltano il pubblico, ma per la consistenza è meglio guardare altrove…

Per questo sembra difficile che la sostanza di Sinner possa andare sotto all’esuberanza ma estremo disordine e fragile equilibrio di Shapovalov, ma il canadese approccia il match contro il pusterese con fiducia, forte di buone sensazioni e senza niente da perdere. Anche se il suo none “non fa più paura” per sua stessa ammissione, di dinamite nel braccio ne ha ha da vendere… Così ha parlato a New York dopo il suo successo al secondo turno, analizzando il suo momento e le prospettive di una sfida quasi impossibile contro Sinner.

“Ricordo la partita che ho giocato contro Sinner, fu molto dura. Credo di aver vinto al quinto set, ma è stata una vera battaglia da entrambe le parti. Un primo turno molto complicato per tutti e due” racconta Shapovalov. “Da allora le cose sono cambiate parecchio… Lui è migliorato in maniera incredibile, e penso di esser migliorato anch’io. Sono passati già diversi anni, non vedo l’ora di affrontarlo di nuovo. Questo è il tipo di partite per cui competo e che mi fanno davvero divertire.”

“I punti di forza di Jannik? Beh, ne ha tantissimi, il fatto è che lui non ha veri punti deboli. È solido da ogni lato dal campo. Io dovrò cercare di dettare il gioco, imporre il mio tennis e andare per i miei colpi. Lui non ti regala praticamente nulla, quindi dovrò prendere quello che posso e sfruttare le mie occasioni. Cercherò di essere aggressivo e di non lasciargli troppo l’iniziativa”.

Potrà affrontare questa partita senza niente da perdere, e con fiducia: “Direi che al momento è molto alta. È diverso rispetto a quando ero più giovane: allora la fiducia era forte, ma anche molto fragile. Ora nei miei risultati si vede che c’è stabilità” racconta Denis. “Anche se ho avuto un paio di settimane storte o sfortuna nei sorteggi, riesco a tornare e giocare ad alto livello già la settimana successiva. È per questo che ho vinto tre titoli nell’ultimo anno e ho avuto settimane molto positive di recente. Adesso la mia fiducia ha una base più solida. Credo che venga con l’età, ma soprattutto con il lavoro che faccio e con la squadra che ho intorno a me. Diamo sempre il 100% e questo mi dà molta stabilità”.

Shapovalov ripercorre il periodo buio segnato da un serio problema al ginocchio, con mesi di stop e la difficoltà di ritrovarsi. “Sono molto soddisfatto per come sono riuscito ad affrontare e superare i problemi al mio ginocchio, è stata senza dubbio la sfida più grande che abbia mai avuto. Non sapevo se sarei riuscito a tornare a giocare senza dolore. In quei giorni avevo tanti dubbi in testa, ammetto che sono stati momenti duri. È stato un percorso difficile da affrontare. Giocavo, ma non vincevo, oppure in altre partite il dolore al ginocchio tornava a farsi sentire forte. Ho sempre ringraziato il mio team per avermi accompagnato e sostenuto in quei momenti. L’anno scorso è stato cruciale: ho dovuto avere molta pazienza. Vincere a Belgrado nell’ultima settimana di calendario è stato impagabile, quel trionfo ha significato cento volte di più rispetto al mio primo titolo a Stoccolma. Non è mai facile risalire nel ranking: ci sono tanti giovani che crescono e il mio nome non incute più timore come quando ero numero 10 del mondo. Ora però mi trovo in un ottimo momento, ho vinto due titoli nel 2025 e sto giocando un gran tennis. Al terzo turno avrò una grande opportunità di affrontare Jannik. Non vedo l’ora”.

Marco Mazzoni