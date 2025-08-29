Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Venerdì 29 Agosto 2025

Carlo Alberto Caniato nella foto
US Open – hard – (🌤️ 26-14)
R32 Darderi – Alcaraz Inizio 17:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Vondrousova vs Paolini 2° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R64 Martinez /Munar – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R64 Bellucci /Marozsan – Arends /Johnson Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Alexandrova /Zhang vs Cristian /Moratelli 2° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R32 Bouzas Maneiro /Cocciaretto vs Kostyuk / Ruse 2° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Como – terra – (⛈️ 19-15)
R16 Brancaccio – Guillen Meza Inizio 10
Il match deve ancora iniziare
R16 Budkov Kjaer – Fonio 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R16 Mikrut – Caniato Inizio 10
ATP Como
Luka Mikrut
0
1
2
Carlo Alberto Caniato•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Mikrut
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
C. Alberto Caniato
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-5 → 1-6
L. Mikrut
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 1-5
C. Alberto Caniato
0-4 → 0-5
L. Mikrut
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
C. Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
L. Mikrut
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Alberto Caniato
0-0 → 0-1
QF Feldbausch /Jacq – Liutarevich /Ricca ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zhangjiagang – hard – (☀️ 36-27)
SF Bar Biryukov /Binda – Isaro /Kaliyanda Poonacha Inizio 11:00
ATP Zhangjiagang
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda•
0
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-4 → 2-5
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-3 → 2-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-2 → 2-3
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-0 → 0-1
4 commenti
Non so che prospettive di carriera possa avere nel singolare, ma Filippo Romano in doppio è un candidato ad avere un’ottima carriera, potrebbe un po’ ripercorrere le orme di Vavassori, magari top 200 in singolo per poi avviarsi a una grande carriera da doppista, poi non so io non seguo molto il doppio, ma a Roma ricordo la coppia Bondioli-Caniato battere Bolelli-Vavassori, e per questi due ragazzi anche non saprei sbilanciarmi sulle loro prospettive, Caniato sembra in grande crescita, mentre fino a pochi mesi fa sembrava decisamente inferiore a Bondioli e ora credo proprio che lo supererà entro la fine dell’anno
OFF TOPIC ma non so dove postare e mi scuso se l ‘ aromento è già stato affrontato:
Il doppio Bolelli Vavassori per ragioni anagrafiche prima o poi è destinato a spegnersi.
Ho l’ impressione che tra le nostre seconde file nessuno abbia l’ intenzione di intraprendere una carriera da doppista anche a discapito di quella da singolarista.
Abbiamo tanti tennisti forti ma non forti abbastanza da fare il grande salto , magari anche tra quelli ancora giovani.
Una solida carriera da doppista può garantire magari poca visibilità ma vi sono numerosissimi tennisti di livello medio che in carriera hanno ottenuto soddisfazioni e molti di loro anche montepremi assai ricchi.
Chi ritenete che tra i nostri possa essere adatto o avere il coraggio di scegliere questa via senza finire per tutta la carriera, che so, tra il 300 e il 600 ranking atp nel singolo dove non ti porta a casa da mangiare.
Secondo voi è un tema del quale dovrebbe occuparsi la federazione ?
Piove di nuovo a Como? Che sfiga.
Forza cocciaretto in doppio.