Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Venerdì 29 Agosto 2025

29/08/2025 08:53 4 commenti
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

USA US Open – hard – (🌤️ 26-14)
R32 Darderi ITA – Alcaraz ESP Inizio 17:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Vondrousova CZE vs Paolini ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R64 Martinez ESP/Munar ESP – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R64 Bellucci ITA/Marozsan HUN – Arends NED/Johnson GBR Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Alexandrova /Zhang CHN vs Cristian ROU /Moratelli ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R32 Bouzas Maneiro ESP /Cocciaretto ITA vs Kostyuk UKR / Ruse ROU 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Como – terra – (⛈️ 19-15)
R16 Brancaccio ITA – Guillen Meza ECU Inizio 10

Il match deve ancora iniziare

R16 Budkov Kjaer NOR – Fonio ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R16 Mikrut CRO – Caniato ITA Inizio 10

ATP Como
Luka Mikrut
0
1
2
Carlo Alberto Caniato
0
6
1
QF Feldbausch SUI/Jacq FRA – Liutarevich BLR/Ricca ITA ore 10

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 75 Zhangjiagang – hard – (☀️ 36-27)
SF Bar Biryukov RUS/Binda ITA – Isaro THA/Kaliyanda Poonacha IND Inizio 11:00

ATP Zhangjiagang
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
0
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
0
5
4 commenti

Il GUEst 29-08-2025 11:20

Scritto da lologhon
OFF TOPIC ma non so dove postare e mi scuso se l ‘ aromento è già stato affrontato:
Il doppio Bolelli Vavassori per ragioni anagrafiche prima o poi è destinato a spegnersi.
Ho l’ impressione che tra le nostre seconde file nessuno abbia l’ intenzione di intraprendere una carriera da doppista anche a discapito di quella da singolarista.
Abbiamo tanti tennisti forti ma non forti abbastanza da fare il grande salto , magari anche tra quelli ancora giovani.
Una solida carriera da doppista può garantire magari poca visibilità ma vi sono numerosissimi tennisti di livello medio che in carriera hanno ottenuto soddisfazioni e molti di loro anche montepremi assai ricchi.
Chi ritenete che tra i nostri possa essere adatto o avere il coraggio di scegliere questa via senza finire per tutta la carriera, che so, tra il 300 e il 600 ranking atp nel singolo dove non ti porta a casa da mangiare.
Secondo voi è un tema del quale dovrebbe occuparsi la federazione ?

Non so che prospettive di carriera possa avere nel singolare, ma Filippo Romano in doppio è un candidato ad avere un’ottima carriera, potrebbe un po’ ripercorrere le orme di Vavassori, magari top 200 in singolo per poi avviarsi a una grande carriera da doppista, poi non so io non seguo molto il doppio, ma a Roma ricordo la coppia Bondioli-Caniato battere Bolelli-Vavassori, e per questi due ragazzi anche non saprei sbilanciarmi sulle loro prospettive, Caniato sembra in grande crescita, mentre fino a pochi mesi fa sembrava decisamente inferiore a Bondioli e ora credo proprio che lo supererà entro la fine dell’anno

 4
 3
mattia saracino 29-08-2025 10:25

Piove di nuovo a Como? Che sfiga.

 2
mattia saracino 29-08-2025 10:23

Forza cocciaretto in doppio.

 1
