Wimbledon 2026: al via a breve il Public Ballot per i biglietti per gli iscritti a My Wimbledon

Le tribune sono vuote, i campi hanno ritrovato il silenzio dopo l’ultima edizione, ma lo sguardo è già rivolto all’estate del 2026: si avvicina l’appuntamento con un nuovo capitolo dei Championships di Wimbledon.

Il celebre Public Ballot per l’acquisto dei biglietti aprirà a breve, e i membri registrati su myWimbledon saranno tra i primi ad essere informati. La finestra per presentare la propria candidatura resterà aperta per 14 giorni: non ci sarà alcun vantaggio nell’iscriversi prima, ma è consigliabile farlo il prima possibile per aumentare le possibilità di vivere dal vivo lo spettacolo di SW19, in programma dal 29 giugno al 12 luglio 2026.

Ogni anno riceviamo moltissime email di lettori che ci chiedono come fare per ottenere un biglietto per Wimbledon. Per questo vi informiamo in tempo reale su tutte le procedure ufficiali, così da non perdere alcuna occasione.

Chi non dovesse essere selezionato nella fase iniziale non dovrà disperare: ulteriori opportunità di acquistare i biglietti saranno riservate esclusivamente a chi avrà partecipato al ballot.

Un avvertimento importante arriva dagli organizzatori: le uniche modalità valide di acquisto sono quelle indicate sul sito ufficiale di Wimbledon. Biglietti ottenuti tramite canali non autorizzati non saranno considerati validi e potranno essere annullati senza preavviso.

Nei prossimi giorni gli iscritti riceveranno istruzioni dettagliate su come accedere al Public Ballot. L’attesa è già cominciata: il giardino più famoso del tennis si prepara ad accogliere, ancora una volta, l’estate più elegante e appassionante del calendario sportivo.