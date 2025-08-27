Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Mercoledì 27 Agosto 2025
US Open – hard – (☀️ 25-15)
R64 Bellucci – Alcaraz 01:00
R64 Darderi – Spizzirri 3° inc. ore 17
R64 I. Jovic vs J. Paolini 01:00
CH 75 Como – terra – (🌧️ 25-19)
R16 Berrettini – Carboni Inizio 10:00
R16 Travaglia – Torres 2° inc. ore 10
R16 Martin /Prihodko – Arnaboldi /Berrettini 3° inc. ore 10
R16 Feldbausch /Jacq – Compagnucci /Mikrut 2° inc. ore 10
R16 Carboni /Piatti – Latinovic /Ruehl 3° inc. ore 10
R16 Cornea /Rodriguez Taverna – Bondioli /Caniato 2° inc. ore 10
TAG: Italiani in campo
