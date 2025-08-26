Wimbledon 2026: presto al via il Public Ballot per i biglietti

Le luci si sono spente sull’erba dell’All England Club, ma l’attesa per la prossima edizione di Wimbledon è già iniziata. Gli organizzatori hanno annunciato che a breve si aprirà il Public Ballot per i biglietti dello Slam londinese 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio 2026.

Come funziona il ballot

Gli iscritti a myWimbledon saranno tra i primi a ricevere la comunicazione ufficiale e potranno così presentare la propria domanda. Non ci sarà alcun vantaggio a fare richiesta nei primissimi minuti, ma la finestra per partecipare resterà aperta per 14 giorni. È quindi consigliato inoltrare l’iscrizione il prima possibile per aumentare le possibilità di vivere un’estate indimenticabile a SW19.

Possibili nuove opportunità

Chi non dovesse ricevere subito un biglietto non deve disperare: potrebbero esserci ulteriori opportunità di acquisto, riservate esclusivamente a chi ha già partecipato al ballot.

Attenzione alle fonti ufficiali

L’organizzazione ricorda che i biglietti validi per Wimbledon possono essere acquistati solo attraverso i canali ufficiali indicati sul sito. I biglietti ottenuti da fonti non autorizzate non sono validi e possono essere annullati in qualsiasi momento senza preavviso.

Appuntamento all’estate 2026

Ulteriori dettagli su come partecipare al Public Ballot saranno comunicati nelle prossime settimane. L’obiettivo è chiaro: offrire a migliaia di appassionati la possibilità di vivere dal vivo l’atmosfera unica dei Championships.