Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Martedì 26 Agosto 2025

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
US Open – hard – ☀️
R128 Sinner – Kopriva 2° inc. ore 17:30
R128 Musetti – Mpetshi Perricard Inizio 17:00
R128 Arnaldi – Cerundolo Inizio 17:00
R128 Sonego – Schoolkate 3° inc. ore 17
CH 75 Como – terra – 🌤️
R32 Berrettini – Ambrogi Inizio 10:00
ATP Como
Jacopo Berrettini
15
2
6
1
Luciano Emanuel Ambrogi•
0
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
L. Emanuel Ambrogi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Berrettini
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
L. Emanuel Ambrogi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
L. Emanuel Ambrogi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
L. Emanuel Ambrogi
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Emanuel Ambrogi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Emanuel Ambrogi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Emanuel Ambrogi
0-0 → 0-1
R32 Travaglia – Pennaforti 2° inc. ore 10
R32 Cecchinato – Mikrut 3° inc. ore 10
R32 Arnaboldi – Guillen Meza 4° inc. ore 10
R16 Basile /Vasami – Liutarevich /Ricca 2° inc. ore 14:30
R32 Carboni – Skatov 2° inc. ore 10
ATP Como
Lorenzo Carboni
0
0
1
Timofey Skatov [3]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-5 → 0-6
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
L. Carboni
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
R32 Bondioli – Fonio 3° inc. ore 10
R32 Squire – Compagnucci Inizio 10:00
ATP Como
Henri Squire
7
6
Tommaso Compagnucci
6
2
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Squire
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Squire
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-0 → 3-1
H. Squire
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Compagnucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
H. Squire
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
T. Compagnucci
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
H. Squire
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
1-1 → 1-2
H. Squire
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R32 Brancaccio – Feldbausch 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zhangjiagang – hard – 🌦️
R32 Binda – Tokuda 2° inc. ore 9
ATP Zhangjiagang
Alexandr Binda•
15
7
0
Renta Tokuda
15
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
R. Tokuda
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 6-5
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
2-4 → 3-4
A. Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Binda
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH 75 Manacor – hard – ☀️
R32 Cina – Hara Friend 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Sono un poco preoccupato per Muso dopo aver sentito le prediction di vari ex-pro americani, che hanno visto il nostro campione in difficoltà dopo l’infortunio di Parigi (credo ormai definitivamente risolto) mentre hanno visto il francese in ottima forma a Winston-Salem…
Forza Lorenzo!
Arnaldi e Musetti in contemporanea, Sonego terzo match ma i due precedenti sono femminili quindi la possibilità che si sovrapponga almeno parzialmente al debutto di Sinner non è nulla. Vabbè, se non altro non dovrò stare alzato fino a tardi
Il Muso contro un big server …
FORZA MUSO
SEMPRE
Forza italiani.
Redazione.
Jan non è secondo incontro dalle 17:30 (non 17:00)… 😉