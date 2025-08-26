Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Martedì 26 Agosto 2025

26/08/2025 08:55 5 commenti
USA US Open – hard – ☀️
R128 Sinner ITA – Kopriva CZE 2° inc. ore 17:30

R128 Musetti ITA – Mpetshi Perricard FRA Inizio 17:00

R128 Arnaldi ITA – Cerundolo ARG Inizio 17:00

R128 Sonego ITA – Schoolkate AUS 3° inc. ore 17

ITA CH 75 Como – terra – 🌤️
R32 Berrettini ITA – Ambrogi ARG Inizio 10:00

ATP Como
Jacopo Berrettini
15
2
6
1
Luciano Emanuel Ambrogi
0
6
2
1
R32 Travaglia ITA – Pennaforti ITA 2° inc. ore 10

R32 Cecchinato ITA – Mikrut CRO 3° inc. ore 10

R32 Arnaboldi ITA – Guillen Meza ECU 4° inc. ore 10

R16 Basile ITA/Vasami ITA – Liutarevich BLR/Ricca ITA 2° inc. ore 14:30

R32 Carboni ITA – Skatov KAZ 2° inc. ore 10

ATP Como
Lorenzo Carboni
0
0
1
Timofey Skatov [3]
0
6
0
R32 Bondioli ITA – Fonio ITA 3° inc. ore 10

R32 Squire GER – Compagnucci ITA Inizio 10:00

ATP Como
Henri Squire
7
6
Tommaso Compagnucci
6
2
Vincitore: Squire
R32 Brancaccio ITA – Feldbausch SUI 3° inc. ore 10

CHN CH 75 Zhangjiagang – hard – 🌦️
R32 Binda ITA – Tokuda JPN 2° inc. ore 9

ATP Zhangjiagang
Alexandr Binda
15
7
0
Renta Tokuda
15
5
3
ESP CH 75 Manacor – hard – ☀️
R32 Cina ITA – Hara Friend JPN 3° inc. ore 11

5 commenti

Jannik über Alles (Guest) 26-08-2025 11:27

Scritto da Harlan
Il Muso contro un big server …
FORZA MUSO
SEMPRE

Sono un poco preoccupato per Muso dopo aver sentito le prediction di vari ex-pro americani, che hanno visto il nostro campione in difficoltà dopo l'infortunio di Parigi (credo ormai definitivamente risolto) mentre hanno visto il francese in ottima forma a Winston-Salem…

Forza Lorenzo!

Forza Lorenzo!

 5
JOA20 (Guest) 26-08-2025 11:25

Arnaldi e Musetti in contemporanea, Sonego terzo match ma i due precedenti sono femminili quindi la possibilità che si sovrapponga almeno parzialmente al debutto di Sinner non è nulla. Vabbè, se non altro non dovrò stare alzato fino a tardi

 4
Harlan (Guest) 26-08-2025 11:20

Il Muso contro un big server …
FORZA MUSO
SEMPRE

 3
mattia saracino 26-08-2025 10:23

Forza italiani.

 2
pablito 26-08-2025 09:51

Redazione.

Jan non è secondo incontro dalle 17:30 (non 17:00)… 😉

 1
