Italiani in Campo ATP, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Domenica 24 Agosto 2025

24/08/2025 09:29 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
USA US Open – hard – 🌤️
R128 L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 L. Nardi ITA vs T. Machac CZE 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 L. Bronzetti ITA vs T. Valentova CZE ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 D. Aiava AUS vs J. Paolini ITA ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



POR CH 75 Porto – terra – 🌤️
Q1 Bocchi ITA – Gima ROU Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Como – terra – 🌤️
Q1 Vasami ITA – Vrbensky CZE 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Somani IND 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kalyanpur IND – Dalla Valle ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Fonio ITA – Piatti ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Fossati ITA – Squire GER 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Barnat CZE – Pennaforti ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Compagnucci ITA – Basile ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cukierman ISR – Iannaccone ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

arrivodopo 24-08-2025 09:09

Rocco Piatti è il figlio di Riccardo.

 2
