Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Domenica 24 Agosto 2025
US Open – hard – 🌤️
R128 L. Darderi vs R. Hijikata 2° inc. ore 17:00
R128 L. Nardi vs T. Machac 3° inc. ore 17:00
R128 L. Bronzetti vs T. Valentova ore 17:00
R128 D. Aiava vs J. Paolini ore 01:00
CH 75 Porto – terra – 🌤️
Q1 Bocchi – Gima Inizio 11:00
CH 75 Como – terra – 🌤️
Q1 Vasami – Vrbensky 2° inc. ore 10:00
Q1 Brancaccio – Somani 2° inc. ore 10:00
Q1 Kalyanpur – Dalla Valle 4° inc. ore 10:00
Q1 Fonio – Piatti Inizio 10:00
Q1 Fossati – Squire 2° inc. ore 10:00
Q1 Barnat – Pennaforti 3° inc. ore 10:00
Q1 Compagnucci – Basile 2° inc. ore 10:00
Q1 Cukierman – Iannaccone 3° inc. ore 10:00
Rocco Piatti è il figlio di Riccardo.
