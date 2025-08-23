Petra Kvitova saluta il tennis: “È arrivato il momento di dire addio”. Coco Gauff: “Era il momento di cambiare, devo risolvere il problema dei doppi falli”. Shelton: “Lo US Open è il mio torneo, sono pronto per il salto”. Sabalenka: “Voglio chiudere l’anno con un titolo Slam, New York è speciale”

Il sipario sta per calare su una carriera straordinaria. Petra Kvitova, ex numero 2 del mondo e due volte campionessa Slam, ha annunciato che lo US Open 2025 sarà l’ultimo torneo della sua carriera. Un addio carico di emozioni, vissuto con la consapevolezza di aver dato e ricevuto tantissimo dal tennis.

“Ho chiaro che è arrivato il momento di dire addio. Nella mia vita c’è già stato abbastanza tennis, ma mi mancherà tantissimo”, ha confessato la ceca in conferenza stampa. “Questo sport mi ha dato tutto. Mi sento fortunata ad aver vissuto esperienze che poche persone al mondo possono immaginare: giocare in stadi pieni, affrontare gli alti e bassi di una partita, superare i miei limiti. Sono stati anni incredibili, amerò questo sport per sempre. Vorrei restare legata al tennis, ma non come allenatrice”.

L’ultima sfida a New York

Kvitova affronterà Diane Parry al primo turno, con l’obiettivo di regalarsi almeno una vittoria nell’ultimo Slam della sua carriera. La scelta di chiudere a Flushing Meadows non è casuale: “Volevo sentire ancora una volta l’energia unica che si respira in questo torneo. Dopo essere tornata in campo da madre, mi ero promessa di giocare almeno un’ultima volta in tutti i tornei del Grand Slam”.

I lati oscuri del circuito

Tra i ricordi e le emozioni, Petra non ha nascosto anche i lati più duri della vita da professionista: “Se potessi cambiare una cosa del tennis, sarebbe viaggiare di meno. Non potete immaginare quanto sia difficile vivere costantemente in aeroporto, svegliarsi in hotel senza ricordarsi dove ci si trova. È una sfida enorme, e credo che anche lo spettacolo migliorerebbe se non dovessimo spostarci così tanto”.

Una carriera che lascia il segno

Con il suo tennis elegante e il suo carattere combattivo, Petra Kvitova resterà per sempre una protagonista della storia del tennis. A prescindere da come finirà questo US Open, il suo ultimo ballo a New York sarà celebrato come merita una campionessa che ha lasciato un’impronta indelebile.

Ben Shelton arriva a New York da uomo del momento. Dopo aver conquistato a Toronto il primo Masters 1000 della sua carriera, lo statunitense si presenta allo US Open 2025 con l’entusiasmo alle stelle e la convinzione di poter essere uno dei protagonisti assoluti delle due settimane a Flushing Meadows.

Emozione per il debutto

“Questo è il torneo più importante dell’anno per me, il grande momento. Mi sento bene, fiducioso e pronto. Non vedo l’ora di scendere in campo e vedere cosa succede”, ha dichiarato il numero sei del mondo.

Un tennis più maturo

Il giovane di Atlanta ha sottolineato i progressi fatti negli ultimi mesi: “Prima mi affidavo solo al servizio e al dritto, ora so scegliere meglio i colpi e non mi precipito. Ho trovato un equilibrio: mi piace mostrare emozioni, è parte del mio gioco, ma ho imparato a incanalarle per rendere al meglio in campo”.

L’atmosfera dell’Arthur Ashe

Shelton si sente a casa nello stadio più grande del mondo: “Amo giocare lì, non mi spaventa affatto. Anzi, quando è pieno è qualcosa di speciale, mi dà energia”.

La pressione USA e l’ombra di Alcaraz e Sinner

L’americano è consapevole della grande attesa dei tifosi, che non vedono un connazionale trionfare allo US Open dal 2003 (Andy Roddick): “So che il pubblico vuole un campione americano. Siamo in tanti ad avere le qualità per riuscirci: Tiafoe, Fritz, Paul… È solo questione di tempo. Ma se vuoi vincere un grande titolo oggi, devi passare da Sinner e Alcaraz. Io, però, penso solo al mio primo turno: passo dopo passo”.

Preparazione e crescita

Il 22enne ha parlato anche del suo metodo di lavoro: “Mi concentro su quello che so fare bene, ma cerco sempre di migliorare i punti deboli. Guardare video dei match mi aiuta molto: arrivo in campo più tranquillo, sapendo già cosa voglio fare”.

Alla vigilia dello US Open 2025, Coco Gauff ha sorpreso tutti annunciando un cambio radicale nel suo team: fuori Matt Daily, dentro Gavin MacMillan. Una decisione presa a pochi giorni dal debutto a Flushing Meadows, con un obiettivo preciso: ridurre i troppi doppi falli che hanno caratterizzato la sua stagione.

“È stata una scelta repentina, ma Gavin ha esperienza su questi aspetti e credo sia la persona giusta per aiutarmi. Amo lavorare con Matt, è stato un ottimo allenatore, ma ora guardo al lungo termine. Non voglio sprecare tempo a giocare in un modo che non mi convince”, ha spiegato la statunitense.

Campionessa a New York nel 2023, Gauff si è detta ossessionata dal miglioramento: “Quando vinsi qui, non ero contenta di come avevo giocato. Voglio sempre crescere, anche se a volte questa ossessione può far male. Credo che risolvere questo dettaglio cambierà tutto per me”.

Infine, un pensiero sul record di prize money 2025: *È fantastico vedere come il tennis femminile stia crescendo, abbiamo fatto bene a lottare per un’equa distribuzione. Sono grata di far parte di questo sport, in cui le donne hanno opportunità che in altri sport ancora non esistono”.

Gauff esordirà martedì e, con il nuovo team alle spalle, spera di trasformare il cambio dell’ultima ora in un trampolino di rilancio.

Campionessa in carica a Flushing Meadows e numero uno del mondo, Aryna Sabalenka arriva allo US Open 2025 con un obiettivo chiaro: difendere il titolo e conquistare il suo primo Slam dell’anno. Reduce da una stagione in cui non tutto è filato liscio, la bielorussa ha affrontato il Media Day con grande sincerità, parlando delle sue ambizioni e delle lezioni apprese nei mesi passati.

Il ritorno a New York

“Essere di nuovo qui è speciale, amo questo torneo e i ricordi dello scorso anno sono incredibili. Essere campionessa in carica mi dà vibrazioni positive e tanta emozione. So che sarà difficile, ma questo è il torneo che più mi ispira e spero di dare la mia miglior versione davanti a un pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

La caccia al primo Slam del 2025

“Mi piacerebbe chiudere la stagione con un titolo di Grand Slam e mantenere il numero uno del ranking. Se non ci riuscissi, sarei comunque soddisfatta: ho imparato lezioni importanti che mi renderanno più forte. Ho lavorato molto per assicurarmi che il 2026 sia un anno ancora più di successo”.

Il legame con Gavin MacMillan

Riferendosi al lavoro che in passato svolse con Gavin MacMillan, oggi nuovo coach di Coco Gauff, Sabalenka ha ricordato: “Gli sarò sempre grata. Mi ha aiutato tantissimo in un momento difficile, soprattutto a ritrovare fiducia nel mio servizio. Per me furono due settimane fondamentali: avevo bisogno di cambiare e grazie a lui il mio gioco è tornato alla normalità”.

Il percorso di crescita allo US Open

“Quando venni qui la prima volta, giocai le qualificazioni e mi sembrava tutto troppo grande, lontano, quasi irraggiungibile. Ora è diverso: negli ultimi anni ho imparato a essere a mio agio, a godermi il torneo e a vivere l’energia unica che c’è negli stadi di New York. C’è qualcosa di speciale in questo Slam: il caos, l’entusiasmo, il pubblico… ogni volta è un’emozione incredibile tornare qui”.





Francesco Paolo Villarico