Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma completo di Domenica 24 Agosto 2025. Paolini nella notte. Il campo n.5 diventa praticamente italiano

23/08/2025 00:49 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton USA vs I. Buse PER
A. Sabalenka vs R. Masarova SUI

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs L. Tien USA
J. Pegula USA vs M. Sherif EGY

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs E. Shibahara JPN
E. Nava USA vs T. Fritz USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava AUS vs J. Paolini ITA
D. Medvedev vs B. Bonzi FRA

Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik CZE vs N. Jarry CHI
A. Eala PHI vs C. Tauson DEN
E. Navarro USA vs Y. Wang CHN
B. Nakashima USA vs J. de Jong NED

Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko KAZ vs A. Davidovich Fokina ESP
R. Marino CAN vs L. Fernandez CAN
J. Lehecka CZE vs B. Coric CRO
S. Zhang CHN vs B. Bencic SUI

Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti ITA vs T. Valentova CZE
L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS
L. Nardi ITA vs T. Machac CZE
L. Sun NZL vs C. Osorio COL

Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet FRA vs F. Marozsan HUN
P. Carreno Busta ESP vs P. Llamas Ruiz ESP
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova

Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz ESP vs P. Kudermetova
O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova CZE
A. Mannarino FRA vs T. Griekspoor NED
J. Thompson AUS vs C. Moutet FRA

Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima JPN vs O. Danilovic SRB
C. Ugo Carabelli ARG vs T. Etcheverry ARG

Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler USA vs M. Linette POL
S. Dostanic USA vs E. Spizzirri USA
J. Ostapenko LAT vs X. Wang CHN
M. Navone ARG vs M. Giron USA

Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena ESP vs A. Rinderknech FRA
J. Teichmann SUI vs C. McNally USA
J. Kym SUI vs E. Quinn USA
V. Azarenka vs H. Inoue USA

Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen INA vs V. Kudermetova
Z. Svajda USA vs Z. Piros HUN
A. Potapova vs L. Zhu CHN

TAG: ,