Us Open: Il programma completo di Domenica 24 Agosto 2025. Paolini nella notte. Il campo n.5 diventa praticamente italiano
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton vs I. Buse
A. Sabalenka vs R. Masarova
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs L. Tien
J. Pegula vs M. Sherif
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu vs E. Shibahara
E. Nava vs T. Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava vs J. Paolini
D. Medvedev vs B. Bonzi
Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik vs N. Jarry
A. Eala vs C. Tauson
E. Navarro vs Y. Wang
B. Nakashima vs J. de Jong
Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko vs A. Davidovich Fokina
R. Marino vs L. Fernandez
J. Lehecka vs B. Coric
S. Zhang vs B. Bencic
Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti vs T. Valentova
L. Darderi vs R. Hijikata
L. Nardi vs T. Machac
L. Sun vs C. Osorio
Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet vs F. Marozsan
P. Carreno Busta vs P. Llamas Ruiz
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova
O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova
A. Mannarino vs T. Griekspoor
J. Thompson vs C. Moutet
Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima vs O. Danilovic
C. Ugo Carabelli vs T. Etcheverry
Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler vs M. Linette
S. Dostanic vs E. Spizzirri
J. Ostapenko vs X. Wang
M. Navone vs M. Giron
Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena vs A. Rinderknech
J. Teichmann vs C. McNally
J. Kym vs E. Quinn
V. Azarenka vs H. Inoue
Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen vs V. Kudermetova
Z. Svajda vs Z. Piros
A. Potapova vs L. Zhu
TAG: Us Open, Us open 2025
