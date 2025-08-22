Us Open, Sinner punta al bis per restare numero 1 del mondo: in quota titolo è sempre testa a testa con Alcaraz (con gli scontri diretti e quote di tutte le partite)

Si avvicina a grandi passi lo Us Open, ultimo Slam dell’anno, in programma sul cemento americano di Flushing Meadows. Sono stati sorteggiati i tabelloni del singolare maschile e Jannik Sinner affronterà al primo turno il ceco Vit Kopriva, mai sfidato prima. A New York, l’italiano ha un doppio obiettivo: mettere in bacheca il quinto titolo dello Slam, confermarsi campione e soprattutto evitare il sorpasso di Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp. In quota titolo, come riporta Agipronews, l’azzurro parte avanti, a 1,80 e a 2, rispetto al rivale, offerto a 2,75. Decisamente più distanti gli avversari, con un exploit di uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev fissato a 7,50. Tra gli italiani, si sale a 50 per la prima volta di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 10 del torneo, opposto al primo turno al francese Giovanni Mpetshi Perricard.

In campo femminile, dopo la finale persa a Cincinnati contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini punta a essere la sorpresa degli Us Open: un suo primo successo in carriera in un torneo dello Slam è in lavagna a 33. Prima dell’italiana, la favorita è la campionessa in carica Aryna Sabalenka, il cui bis è offerto a 3,50, seguita proprio dalla polacca Iga Swiatek a 5 e dalla coppia formata dall’americana Coco Gauff e dalla russa Mirra Andreeva, entrambe date a 6.

Us Open – Quote e scontri diretti

