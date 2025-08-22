Us Open, Sinner punta al bis per restare numero 1 del mondo: in quota titolo è sempre testa a testa con Alcaraz (con gli scontri diretti e quote di tutte le partite)
Si avvicina a grandi passi lo Us Open, ultimo Slam dell’anno, in programma sul cemento americano di Flushing Meadows. Sono stati sorteggiati i tabelloni del singolare maschile e Jannik Sinner affronterà al primo turno il ceco Vit Kopriva, mai sfidato prima. A New York, l’italiano ha un doppio obiettivo: mettere in bacheca il quinto titolo dello Slam, confermarsi campione e soprattutto evitare il sorpasso di Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp. In quota titolo, come riporta Agipronews, l’azzurro parte avanti, a 1,80 e a 2, rispetto al rivale, offerto a 2,75. Decisamente più distanti gli avversari, con un exploit di uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev fissato a 7,50. Tra gli italiani, si sale a 50 per la prima volta di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 10 del torneo, opposto al primo turno al francese Giovanni Mpetshi Perricard.
In campo femminile, dopo la finale persa a Cincinnati contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini punta a essere la sorpresa degli Us Open: un suo primo successo in carriera in un torneo dello Slam è in lavagna a 33. Prima dell’italiana, la favorita è la campionessa in carica Aryna Sabalenka, il cui bis è offerto a 3,50, seguita proprio dalla polacca Iga Swiatek a 5 e dalla coppia formata dall’americana Coco Gauff e dalla russa Mirra Andreeva, entrambe date a 6.
Us Open – Quote e scontri diretti
1R 🇺🇸 Opelka – 🇪🇸 Alcaraz (2) 0-0 10.28 1.05
1R 🇺🇸 Dostanic – 🇺🇸 Spizzirri 1-1 2.30 1.56
1R 🇮🇹 Darderi (32) – 🇦🇺 Hijikata 1-0 1.50 2.51
1R 🇷🇺 Shevchenko – 🇪🇸 Davidovich Fokina (18) 0-0 4.69 1.16
1R 🇪🇸 Carballes Baena – 🇫🇷 Rinderknech 2-0 2.86 1.39
1R 🇦🇷 Navone – 🇺🇸 Giron 1-0 1.58 2.07
1R 🇷🇺 Medvedev (13) – 🇫🇷 Bonzi 1-2 1.25 3.82
1R 🇦🇹 Ofner – 🇳🇴 Ruud (12) 0-2 5.23 1.16
1R 🇦🇷 Ugo Carabelli – 🇦🇷 Etcheverry 6-6 3.46 1.28
1R 🇨🇿 Lehecka (20) – 🇭🇷 Coric 1-0 1.12 6.15
1R 🇫🇷 Mannarino – 🇳🇱 Griekspoor (29) 0-1 1.91 1.86
1R 🇺🇸 Nava – 🇺🇸 Fritz (4) 0-2 8.35 1.07
1R 🇮🇹 Nardi – 🇨🇿 Machac (21) 1-2 2.60 1.45
1R 🇧🇷 Fonseca – 🇷🇸 Kecmanovic 0-0 1.54 2.45
1R 🇨🇿 Mensik (16) – 🇨🇱 Jarry 0-0 1.31 3.10
1R 🇳🇱 Van De Zandschulp – 🇩🇰 Rune (11) 0-2 3.89 1.21
1R 🇺🇸 Tiafoe (17) – 🇯🇵 Nishioka 3-3 1.07 7.62
1R 🇬🇧 Norrie – 🇺🇸 Korda 1-3 2.25 1.53
1R 🇷🇸 Djokovic (7) – 🇺🇸 Tien 0-0 1.09 7.55
1R 🇦🇺 O’Connell – 🇦🇺 De Minaur (8) 1-0 10.04 1.05
1R 🇩🇪 Altmaier – 🇷🇸 Medjedovic 1-1 3.93 1.24
1R 🇮🇹 Arnaldi – 🇦🇷 Cerundolo (19) 0-0 1.90 1.86
1R 🇧🇴 Dellien – 🇵🇱 Majchrzak 1-1 9.08 1.06
1R 🇷🇺 Khachanov (9) – 🇺🇸 Basavareddy 0-0 1.18 4.76
1R 🇫🇷 Monfils – 🇷🇺 Safiullin 0-0 1.86 1.90
1R 🇩🇪 Zverev (3) – 🇨🇱 Tabilo 1-0 1.03 13.15
1R 🇨🇦 Diallo (31) – 🇧🇦 Dzumhur 0-0 1.29 3.39
1R 🇮🇹 Musetti (10) – 🇫🇷 Mpetshi Perricard 2-0 1.35 3.00
1R 🇮🇹 Sonego – 🇦🇺 Schoolkate 0-0 1.22 4.29
1R 🇭🇺 Fucsovics – 🇨🇦 Shapovalov (27) 2-2 2.42 1.53
1R 🇮🇹 Sinner (1) – 🇨🇿 Kopriva 0-0 1.01 33.13
1R 🇧🇷 Bellucci – 🇨🇳 Shang 0-0 1.55 2.33
1R 🇷🇸 Djere – 🇧🇪 Collignon 0-0 1.86 1.94
1R 🇦🇺 Thompson – 🇫🇷 Moutet 0-1 3.09 1.29
1R 🇦🇷 Comesana – 🇺🇸 Michelsen (28) 0-0 3.43 1.29
1R 🇬🇷 Tsitsipas (26) – 🇫🇷 Muller 2-0 1.60 2.30
1R 🇫🇷 Humbert (22) – 🇦🇺 Walton 0-0 1.34 3.16
1R 🇪🇸 Bautista-Agut – 🇬🇧 Fearnley 0-0 1.60 2.34
1R 🇧🇪 Bergs – 🇹🇼 Tseng 0-0 1.34 3.11
1R 🇺🇸 Brooksby – 🇦🇺 Vukic 1-1 1.39 2.83
1R 🇫🇷 Halys – 🇧🇪 Goffin 0-1 1.32 3.39
1R 🇩🇰 Moller – 🇺🇸 Paul (14) 0-1 13.23 1.03
1R 🇵🇹 Borges – 🇺🇸 Holt 0-0 1.30 3.35
1R 🇰🇿 Bublik (23) – 🇭🇷 Cilic 0-3 1.44 2.64
1R 🇫🇷 Royer – 🇨🇳 Yunchaokete 1-0 3.08 1.34
1R 🇦🇺 Popyrin – 🇫🇮 Ruusuvuori 1-0 1.06 8.99
Us Open – Quote e scontri diretti
1R 🇨🇴 Arango – 🇵🇱 Swiatek (2) 0-0 17.42 1.01
1R 🇳🇱 Lamens – 🇺🇸 Glozman 0-0 1.18 4.12
1R 🇰🇿 Putintseva – 🇮🇹 Cocciaretto 2-0 1.91 1.83
1R 🇷🇺 Kalinskaya (29) – 🇺🇸 Ngounoue 0-0 1.35 2.79
1R 🇩🇪 Siegemund – 🇷🇺 Shnaider (20) 2-0 2.64 1.40
1R 🇷🇺 Zakharova – 🇷🇺 Avanesyan 1-0 1.63 2.20
1R 🇺🇸 Dolehide – 🇨🇳 Wang 0-1 2.14 1.72
1R 🇷🇺 Alexandrova (13) – 🇱🇻 Sevastova 0-0 1.20 3.94
1R 🇭🇺 Bondar – 🇺🇦 Svitolina (12) 0-2 7.61 1.07
1R 🇬🇷 Sakkari – 🇩🇪 Maria 2-2 1.22 3.83
1R 🇫🇷 Boisson – 🇨🇭 Golubic 0-1 2.10 1.60
1R 🇧🇷 Haddad Maia (18) – 🇬🇧 Kartal 0-1 1.88 1.82
1R 🇺🇸 Krueger – 🇺🇸 Kenin (26) 1-1 1.82 1.85
1R 🇺🇸 Collins – 🇷🇴 Cristian 1-0 1.39 2.74
1R 🇺🇸 Anisimova (8) – 🇦🇺 Birrell 0-0 1.19 4.27
1R 🇦🇺 Tomljanovic – 🇺🇸 Gauff (3) 0-1 12.94 1.03
1R 🇭🇷 Vekic – 🇪🇸 Bouzas Maneiro 1-0 1.70 2.14
1R 🇵🇱 Frech (28) – 🇬🇧 Gibson 0-0 1.53 2.46
1R 🇧🇪 Minnen – 🇯🇵 Osaka (23) 0-1 5.61 1.12
1R 🇺🇸 Baptiste – 🇨🇿 Siniakova 0-0 2.60 1.49
1R 🇷🇺 Rakhimova – 🇫🇷 Garcia 0-2 1.56 2.21
1R 🇷🇺 Kasatkina (15) – 🇷🇴 Ruse 0-0 1.42 2.84
1R 🇺🇸 Williams – 🇨🇿 Muchova (11) 0-1 7.10 1.08
1R 🇷🇴 Cirstea – 🇪🇸 Sierra 0-0 1.49 2.55
1R 🇬🇧 Boulter – 🇺🇦 Kostyuk (27) 1-0 2.90 1.39
1R 🇨🇿 Kvitova – 🇫🇷 Parry 0-0 2.88 1.38
1R 🇺🇸 Keys (6) – 🇲🇽 Zarazua 1-0 1.06 8.70
1R 🇺🇸 Parks – 🇷🇺 Andreeva (5) 0-0 5.37 1.13
1R 🇷🇺 Potapova – 🇨🇳 Zhu 2-0 1.68 2.09
1R 🇺🇸 Townsend – 🇷🇸 Ruzic 0-0 1.71 2.13
1R 🇨🇿 Krejcikova – 🇨🇦 Mboko (22) 0-0 2.76 1.43
1R 🇯🇵 Uchijima – 🇷🇸 Danilovic 0-1 3.93 1.20
1R 🇨🇭 Teichmann – 🇺🇸 McNally 0-0 3.35 1.28
1R 🇺🇸 Navarro (10) – 🇨🇳 Wang 0-0 1.24 3.87
1R 🇨🇳 Li – 🇸🇰 Sramkova 1-0 1.78 1.96
1R 🇷🇺 Samsonova (17) – 🇨🇳 Yuan 0-0 1.23 4.15
1R 🇷🇺 Pavlyuchenkova – 🇺🇦 Yastremska (30) 1-0 2.13 1.60
1R 🇺🇦 Starodubtseva – 🇷🇺 Blinkova 0-0 1.82 1.82
1R 🇺🇸 Pegula (4) – 🇪🇬 Sherif 0-0 1.04 11.95
1R 🇧🇾 Sasnovich – 🇷🇸 Jovic 0-0 4.00 1.22
1R 🇺🇸 Kessler (32) – 🇵🇱 Linette 1-0 1.55 2.33
1R 🇰🇿 Rybakina (9) – 🇪🇸 Pareja 0-0 1.05 10.14
1R 🇵🇭 Eala – 🇩🇰 Tauson (14) 0-0 3.77 1.27
1R 🇨🇳 Sun – 🇨🇴 Osorio 0-0 1.58 2.26
1R 🇧🇪 Mertens (19) – 🇺🇸 Ahn 0-0 1.05 10.50
1R 🇫🇷 Jacquemot – 🇨🇿 Bouzkova 0-0 3.49 1.30
1R 🇪🇸 Parrizas-Diaz – 🇷🇺 Kudermetova 0-1 1.86 1.86
1R 🇧🇾 Sabalenka (1) – 🇪🇸 Masarova 1-0 1.02 14.17
TAG: Us Open, Us open 2025
Vincendo a NY il nostro Sinner si unirebbe ai Fab-3, finora gli unici a vincere 3 Slam nello stesso anno.
Poi con il 3-1 nei confronti di Alcaraz, chi potrebbe non considerarlo il MIGLIORE?
Infine avrebbe anche la possibilita di giocarsi le Finals e la Davis in casa, 2 opportunità imperdibili…
E nessuno parla della pressione che dovrà patire Carlitos in questa folle corsa, dopo una stagione già pesantissima!
In realtà Sinner ha ancora un minimo di margine, solo se non guadagna punti su Carlos durante gli US Open allora la patata bollente passerà al murciano. Supponendo per assurdo che i due continueranno a sfidarsi in finale nei prossimi grandi tornei (USO, Shanghai Masters, Paris Masters, ATP Finals), che faranno gli stessi punti nei 500 (giocheranno uno a Tokyo, l’altro a Pechino, e difficilmente faranno un 500 indoor causa 6 Kings Slam) e che vinceranno lo stesso numero di partite nel girone delle Finals, se uno dei due vincesse tutte le finali guadagnerebbe 1.900 punti sul diretto avversario, di fronte a 1.890 punti di differenza nella Race.
A quanto pare è bastato un ritiro per un problema fisico (probabile gastroenterite abbinata a sfavorevolissime condizioni climatiche) per far dimenticare ad alcuni chi è il numero 1 e di che pasta è fatto Jannik. Ci penserà lui stesso a riportarli nella realtà.
Immagino che Sinner, al momento, si stia ponendo un unico obiettivo, ovvero vincere il torneo.
Soltanto dopo penserà a tutte le altre questioni…
Vincere significherebbe:
– ristabilire la sua supremazia (#1)
– invertire il trend di HH con Carlos (che potrebbe iniziare soffrirlo, come Daniil e Nole)
– stabilire un record per pochi, anzi pochissimi (3 Slam in 1 anno)
In seguito potrebbe anche perdere il top per qualche meseo giorno, ma a quel punto Alcaraz apparire be solo come un “usurpatore” mentre l’immagine di Jannik continuerebbe a brillare vividissima.
stanno per cominciare gli us open e anche in questo slam è molto difficile pensare che a trionfare possa essere uno diverso tra Sinner e Alcaraz. La striscia di titoli che hanno conquistato consecutivamente i due è arrivata a 7 e, se non sbaglio, il record di slam vinti consecutivamente in tandem è di 11 (coppia Federer-Nadal da RG 2005 a USO 2007).
Per il numero 1 a fine anno ormai è chiaramente tutto nelle mani di Alcaraz che, se manterrà la straordinaria costanza che ha mantenuto per tutto l’anno, inevitabimente chiuderà la stagione al comando, a prescindere dal fatto che vinca o meno questi US Open. Certo dovesse vincere Sinner anche questo slam e dovesse poi finire la stagione al numero 2 ci sarà da chiedersi chi sia il vero numero 1…ma è ancora presto per parlarne.
Ahahahahah
Mentre Alcaraz arriva a New York rilassato!! Penso che con il tabellone che si è trovato abbia qualche pensiero in più di Jannik.
Ma Pinco chi? Pallino?
Normalmente New York e’ piuttosto umido, pero’ dando una occhiata alle previsioni dei prossimi giorni sembrerebbe molto meno caldo e anche meno umido di Cincinnati. Certo, meglio non fidarsi delle previsioni…
Paolini a 33, io uno scudo me lo giocherei…
Le nuvole sopra la testa di Jannik si sono riformate come nel post sconfitta ad Halle contro Bublik. Quel ritiro in finale con annesso parziale di 0-5 rimane troppo impresso per essere ottimisti. Anche in virtù di un alcaraz che dal punto di vista fisico è totalmente diverso da un anno fa e ha nel mirino tutto, us open, finals e Davis.
Non mi interessa quanto e se il tabellone di Sinner sia più o meno buono. C’è bisogno di uno Jannik al top fin da subito, capace di amministrare al meglio le condizioni climatiche a new York che non sono troppo distanti da Cincinnati.
Adesso tutta la pressione è su Sinner.