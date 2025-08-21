Us Open: Il Tabellone Principale femminile. Sono tre le azzurre al via. Jasmine Paolini nella parte alta
Us Open – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) A. Sabalenka vs R. Masarova
N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova
E. Jacquemot vs M. Bouzkova
(31) L. Fernandez vs QUALIFIER
(19) E. Mertens vs A. Ahn
L. Sun vs C. Osorio
C. Bucsa vs QUALIFIER
A. Eala vs (14) C. Tauson
(9) E. Rybakina vs J. Pareja
L. Bronzetti vs QUALIFIER
E. Raducanu vs QUALIFIER
(24) V. Kudermetova vs QUALIFIER
(32) M. Kessler vs M. Linette
M. Vondrousova vs QUALIFIER
A. Sasnovich vs I. Jovic
(7) J. Paolini vs QUALIFIER
(4) J. Pegula vs M. Sherif
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
V. Azarenka vs QUALIFIER
A. Pavlyuchenkova vs (30) D. Yastremska
(17) L. Samsonova vs Y. Yuan
L. Jeanjean vs QUALIFIER
A. Li vs R. Sramkova
(16) B. Bencic vs QUALIFIER
(10) E. Navarro vs Y. Wang
J. Teichmann vs C. McNally
M. Uchijima vs O. Danilovic
B. Krejcikova vs (22) V. Mboko
(25) J. Ostapenko vs QUALIFIER
T. Townsend vs A. Ruzic
A. Potapova vs L. Zhu
A. Parks vs (5) M. Andreeva
Us Open – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(6) M. Keys vs R. Zarazua
P. Kvitova vs D. Parry
Z. Sonmez vs QUALIFIER
K. Boulter vs (27) M. Kostyuk
(21) L. Noskova vs QUALIFIER
E. Lys vs QUALIFIER
S. Cirstea vs S. Sierra
V. Williams vs (11) K. Muchova
(15) D. Kasatkina vs E. Ruse
K. Rakhimova vs C. Garcia
H. Baptiste vs K. Siniakova
G. Minnen vs (23) N. Osaka
(28) M. Frech vs T. Gibson
P. Stearns vs QUALIFIER
D. Vekic vs J. Bouzas Maneiro
A. Tomljanovic vs (3) C. Gauff
(8) A. Anisimova vs K. Birrell
M. Joint vs QUALIFIER
D. Collins vs J. Cristian
A. Krueger vs (26) S. Kenin
(18) B. Haddad Maia vs S. Kartal
L. Boisson vs V. Golubic
M. Sakkari vs T. Maria
A. Bondar vs (12) E. Svitolina
(13) E. Alexandrova vs A. Sevastova
C. Dolehide vs X. Wang
A. Zakharova vs E. Avanesyan
L. Siegemund vs (20) D. Shnaider
(29) A. Kalinskaya vs C. Ngounoue
Y. Putintseva vs E. Cocciaretto
S. Lamens vs V. Glozman
E. Arango vs (2) I. Swiatek
TAG: Us Open, Us open 2025
Per quanto visto recentemente Swiatek sarebbe la grande favorita ma dopo le grandi vittorie possono arrivare le sconfitte
Forza italiane.
Jasmine agli ottavi facilmente , poi si vedra’
Un sorteggio non male per Jasmine, se sta bene ai quarti ci arriva, poi con Sabalenka è tosta, ma io non dispero
Swiatek mi sembra in modalità “rullo compressore”….favorita.
In calo Sabalenka e Rybakina.
Possibile “sorpresa” Gauff o Navarro.