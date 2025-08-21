Us Open 2025 Copertina, WTA

Us Open: Il Tabellone Principale femminile. Sono tre le azzurre al via. Jasmine Paolini nella parte alta

21/08/2025 18:19 10 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

USA Us Open – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) A. Sabalenka BLR vs R. Masarova SUI
N. Parrizas Diaz ESP vs P. Kudermetova RUS
E. Jacquemot FRA vs M. Bouzkova CZE
(31) L. Fernandez CAN vs QUALIFIER

(19) E. Mertens BEL vs A. Ahn USA
L. Sun NZL vs C. Osorio COL
C. Bucsa ESP vs QUALIFIER
A. Eala PHI vs (14) C. Tauson DEN

(9) E. Rybakina KAZ vs J. Pareja USA
L. Bronzetti ITA vs QUALIFIER
E. Raducanu GBR vs QUALIFIER
(24) V. Kudermetova RUS vs QUALIFIER

(32) M. Kessler USA vs M. Linette POL
M. Vondrousova CZE vs QUALIFIER
A. Sasnovich BLR vs I. Jovic USA
(7) J. Paolini ITA vs QUALIFIER

(4) J. Pegula USA vs M. Sherif EGY
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova RUS
V. Azarenka BLR vs QUALIFIER
A. Pavlyuchenkova RUS vs (30) D. Yastremska UKR

(17) L. Samsonova RUS vs Y. Yuan CHN
L. Jeanjean FRA vs QUALIFIER
A. Li USA vs R. Sramkova SVK
(16) B. Bencic SUI vs QUALIFIER

(10) E. Navarro USA vs Y. Wang CHN
J. Teichmann SUI vs C. McNally USA
M. Uchijima JPN vs O. Danilovic SRB
B. Krejcikova CZE vs (22) V. Mboko CAN

(25) J. Ostapenko LAT vs QUALIFIER
T. Townsend USA vs A. Ruzic CRO
A. Potapova RUS vs L. Zhu CHN
A. Parks USA vs (5) M. Andreeva RUS

USA Us Open – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(6) M. Keys USA vs R. Zarazua MEX
P. Kvitova CZE vs D. Parry FRA
Z. Sonmez TUR vs QUALIFIER
K. Boulter GBR vs (27) M. Kostyuk UKR

(21) L. Noskova CZE vs QUALIFIER
E. Lys GER vs QUALIFIER
S. Cirstea ROU vs S. Sierra ARG
V. Williams USA vs (11) K. Muchova CZE

(15) D. Kasatkina AUS vs E. Ruse ROU
K. Rakhimova RUS vs C. Garcia FRA
H. Baptiste USA vs K. Siniakova CZE
G. Minnen BEL vs (23) N. Osaka JPN

(28) M. Frech POL vs T. Gibson AUS
P. Stearns USA vs QUALIFIER
D. Vekic CRO vs J. Bouzas Maneiro ESP
A. Tomljanovic AUS vs (3) C. Gauff USA

(8) A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS
M. Joint AUS vs QUALIFIER
D. Collins USA vs J. Cristian ROU
A. Krueger USA vs (26) S. Kenin USA

(18) B. Haddad Maia BRA vs S. Kartal GBR
L. Boisson FRA vs V. Golubic SUI
M. Sakkari GRE vs T. Maria GER
A. Bondar HUN vs (12) E. Svitolina UKR

(13) E. Alexandrova RUS vs A. Sevastova LAT
C. Dolehide USA vs X. Wang CHN
A. Zakharova RUS vs E. Avanesyan ARM
L. Siegemund GER vs (20) D. Shnaider RUS

(29) A. Kalinskaya RUS vs C. Ngounoue USA
Y. Putintseva KAZ vs E. Cocciaretto ITA
S. Lamens NED vs V. Glozman USA
E. Arango COL vs (2) I. Swiatek POL

brizz 21-08-2025 22:14

Swiatek

Sabalenka

Mboko
Gauff

Rybakina
Pegula
Keys
Svitolina

Tauson
Paolini
Samsonova
Andreeva
Muchova
Osaka
Anisimova
Shnaider

 10
10

miky85 21-08-2025 21:54

Swiatek

Sabalenka

Samsonova
Keys

Paolini
Mboko
Gauff
Svitolina

Mertens
Rybakina
Pegula
Potapova
Noskova
Osaka
Anisimova
Alexandrova

 9


non tennista (Guest) 21-08-2025 21:15

Per quanto visto recentemente Swiatek sarebbe la grande favorita ma dopo le grandi vittorie possono arrivare le sconfitte

 8


+1: Taxi Driver
nico 21-08-2025 20:55

SWIATEK

SABALENKA

ANDREEVA
KEYS

RYBAKINA
PEGULA
GAUFF
ANISIMOVA

TAUSON
PAOLINI
BENCIC
MBOKO
MUCHOVA
OSAKA
SVITOLINA
ALEXANDROVA

 7


Maury 21-08-2025 20:43

SWIATEK

MBOKO

PAOLINI
GAUFF

SABALENKA
PEGULA
KEYS
ANISIMOVA

TAUSON
RYBAKINA
BENCIC
ANDREEVA
NOSKOVA
OSAKA
SVITOLINA
SHNAIDER

 6


mattia saracino 21-08-2025 20:23

Forza italiane.

 5


Atom (Guest) 21-08-2025 18:59

Jasmine agli ottavi facilmente , poi si vedra’

 4


kaishaku 21-08-2025 18:59

SWIATEK

SABALENKA

MBOKO
GAUFF

RYBAKINA
PEGULA
KEYS
KASATKINA

TAUSON
PAOLINI
BENCIC
ANDREEVA
NOSKOVA
OSAKA
ANISIMOVA
ALEXANDROVA

 3


Max66 (Guest) 21-08-2025 18:54

Un sorteggio non male per Jasmine, se sta bene ai quarti ci arriva, poi con Sabalenka è tosta, ma io non dispero

 2


+1: Taxi Driver
Taxi Driver 21-08-2025 18:39

Swiatek mi sembra in modalità “rullo compressore”….favorita.
In calo Sabalenka e Rybakina.
Possibile “sorpresa” Gauff o Navarro.

 1

