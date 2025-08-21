Errani e Vavassori, trionfo bis tra polemiche al nuovo formato dello US Open che discrimina le coppie “vere”. Swiatek e Ruud: “Esperienza unica, ma Errani e Vavassori hanno meritato. Forse sarebbe stato meglio che la finale di Cincinnati fosse stata programmata prima”

Restano ancora molti nodi da sciogliere sul nuovo formato del doppio misto, ma una certezza è emersa con forza dallo US Open 2025: i campioni restano campioni. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno, superando in finale la coppia composta da Iga Swiatek e Casper Ruud nonostante le difficoltà legate al nuovo sistema di svolgimento del torneo. Una vittoria arrivata addirittura pochi minuti dopo la semifinale, un ostacolo non da poco che gli azzurri hanno trasformato in ulteriore spinta.

“Questa notte è stata incredibile, l’atmosfera pazzesca. L’ultimo match è stato bellissimo, con tanti punti di alto livello”, ha raccontato Vavassori in conferenza stampa. “Credo che questi due giorni saranno molto importanti per il futuro del doppio, perché abbiamo dimostrato che i doppisti sono grandi giocatori. Con il giusto marketing, il doppio può diventare un prodotto ancora più grande”.

Errani: “Non credevo davvero al bis”

Sincera Errani, che ha ammesso di avere avuto dubbi sul successo finale. “Non credevo troppo nella possibilità di ripetere il trionfo, è stato complicato. Per me era più un no che un sì”, ha spiegato. Vavassori ha poi ricordato la battaglia per ottenere l’invito dagli organizzatori: “Non avremmo giocato questo torneo senza quel comunicato. Era importante esserci, e in qualche modo è stata anche una dichiarazione di intenti: il doppio può crescere, deve avere più spazio”.

Il servizio da sotto di Sarita

Durante la finale, un episodio curioso ha fatto sorridere il pubblico: Errani ha servito da sotto. “Vuoi sapere la verità? Sentivo che se avessi servito normalmente avrei fatto doppio fallo, così ho provato da sotto. Non è facile rispondere a un colpo simile, qualcuno si innervosisce. L’ho sentito e l’ho fatto, anche se poi abbiamo perso quel punto”, ha raccontato con ironia l’azzurra.

Più prize money, ma anche più prospettive

Quest’anno il doppio misto ha potuto contare su un milione di dollari in più di montepremi, un segnale positivo secondo i due azzurri. “Se non avessi potuto giocare, sarei stato arrabbiato anch’io”, ha detto Vavassori. “L’anno scorso è stato incredibile per noi e questa iniziativa è buona per lo sport. Ma in futuro bisognerà fare di più: magari allargare il tabellone a 32 coppie, aggiungere un turno e costruire una narrazione che metta in risalto la sfida tra singolaristi e doppisti”.

Con questo secondo titolo consecutivo a New York, Errani e Vavassori confermano di essere la coppia da battere e, al tempo stesso, rilanciano il dibattito sul futuro del doppio, chiedendo più spazio, più attenzione e più visibilità.

Hanno brillato in passato nei match di singolare sull’Arthur Ashe Stadium, ma nel doppio misto la storia è stata diversa. Iga Swiatek e Casper Ruud si sono arresi soltanto al super tie-break della finale dello US Open 2025 contro Sara Errani e Andrea Vavassori, in un match che ha confermato la solidità e l’intesa della coppia azzurra.

La finale, disputata davanti a una cornice di pubblico entusiasta anche a tarda notte, ha rappresentato la chiusura di un esperimento innovativo per il doppio misto, che in questa edizione ha visto un formato rivisto e accorciato. Al termine della sfida, i due finalisti hanno raccontato le proprie sensazioni in conferenza stampa.

Swiatek: “Evento competitivo e divertente”

“Sara e Andrea hanno sicuramente fatto un passo avanti e hanno giocato un grande match” – ha spiegato Swiatek. – “È stata una partita molto competitiva e spero che i tifosi si siano divertiti, perché questo evento serve soprattutto a questo. Personalmente mi sono goduta molto tutta l’esperienza”.

Sul nuovo formato ridotto, la polacca ha aggiunto: “È l’unico modo in cui noi giocatori di singolare possiamo partecipare senza che influisca troppo sul torneo principale, che rimane la priorità. Forse sarebbe stato meglio che la finale di Cincinnati fosse stata programmata prima, perché quello è stato il passaggio più complicato per me. Giocare set fino a quattro giochi va bene, è breve ma permette comunque di capire chi è il migliore. La finale fino a sei ha avuto senso, perché ci ha dato l’opportunità di provare la rimonta”.

Ruud: “Arthur Ashe pieno a mezzanotte, uno spettacolo incredibile”

Anche Ruud si è detto entusiasta dell’esperienza, nonostante la sconfitta: “È stato un onore e molto divertente condividere il campo con Iga. È la prima volta che si organizza un torneo così e so che ha suscitato molte reazioni, ma non si può negare che sia stato fantastico per il pubblico. Non capita spesso di vedere l’Arthur Ashe pieno a mezzanotte di un mercoledì”.

Il norvegese ha poi riconosciuto i meriti degli avversari: “Il servizio di Sara è stato un rebus impossibile. Andrea si muove benissimo a rete e noi, che siamo singolaristi, non siamo abituati a pensare di chiudere quando arriva un servizio a 110 km/h. A volte sembrava quasi che avessimo paura a salire a rete. Anche quando facevamo un buon ritorno, lui era lì a chiudere con la volée. È stato frustrante, ma bisogna dargli grande credito per la rapidità e l’efficacia nei movimenti”.

“Più spazio ai doppisti”

Infine, Ruud ha espresso una riflessione sul formato: “Forse si potrebbe rivedere il sistema di inviti. C’erano solo tre giocatori specializzati di doppio in tabellone, e capisco la frustrazione di chi non ha potuto partecipare. Magari in futuro si potrà allargare un po’ il campo e rendere la competizione ancora più equilibrata. È un evento nuovo, sperimentale: si analizzerà e si vedrà come migliorarlo”.





Francesco Paolo Villarico