Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Giovedì 21 Agosto 2025

21/08/2025 08:33 Nessun commento
Matteo Gigante nella foto
Matteo Gigante nella foto

USA US Open – hard – 🌧️
Q2 Gomez ARG – Cina ITA 2° inc. ore 17

Slam Us Open
F. Gomez
15
6
1
F. Cina
0
3
2
Mostra dettagli

Q2 Faria POR – Zeppieri ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q2 Passaro ITA – Pacheco Mendez MEX 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gigante ITA – Wong HKG 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Zhao CAN – Stefanini ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare




BUL CH 75 Sofia – terra – ☀️
QF Kadhe IND/Molchanov UKR – Agamenone ITA/Roncadelli URU 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare

QF Schwaerzler AUT – Agamenone ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
QF Andaloro ITA/Giunta ITA – Genov BUL/Stepanov ISR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 50 Augsburg – terra – 🌧️
QF Brancaccio ITA/Montes-De La Torre ESP – AriasBOL/Prado BOL 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

TAG: