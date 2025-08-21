Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Giovedì 21 Agosto 2025
US Open – hard – 🌧️
Q2 Gomez – Cina 2° inc. ore 17
Q2 Faria – Zeppieri 4° inc. ore 17
Q2 Passaro – Pacheco Mendez 4° inc. ore 17
Q2 Gigante – Wong 3° inc. ore 17:00
Q2 Zhao – Stefanini 4° inc. ore 17
CH 75 Sofia – terra – ☀️
QF Kadhe /Molchanov – Agamenone /Roncadelli 4° inc. ore 10
QF Schwaerzler – Agamenone 2° inc. ore 10
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
QF Andaloro /Giunta – Genov /Stepanov Non prima 13:00
CH 50 Augsburg – terra – 🌧️
QF Brancaccio /Montes-De La Torre – Arias/Prado 2° inc. ore 11
TAG: Italiani in campo
