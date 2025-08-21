Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 21 Agosto 2025
M25 Santander 30000 – 2nd Round, 1st Round
Manel Lazaro juncadella vs [2] Lorenzo Giustino 2-3 sospesa per pioggia
Michiel De krom vs [2] Lorenzo Giustino 6-4 4-6 1-6
M25 Lesa 30000 – 2nd Round
Giorgio Tabacco vs [3] Remy Bertola 2-6 3-6
Niccolo Ciavarella vs [6] Giovanni Fonio 5-7 0-6
Kirill Kivattsev vs Juan Cruz Martin manzano 3-6 6-4 2-6
Lorenzo Carboni vs Denis Constantin Spiridon Non prima delle 20:30
Gianluca Cadenasso vs [2] LUCIANO EMANUEL Ambrogi 6-4 1-6 2-6
[8] Andrea Picchione vs Francesco Forti 1-6 6-7
[4] Oleksandr Ovcharenko vs Giovanni Oradini 4-6 6-4 6-4
[5] Kilian Feldbausch vs Gabriele Pennaforti 7-5 6-0
M25 Maribor 30000 – 2nd Round
Leonardo Iemmi vs [4] Branko Djuric 1-6 2-6
Pietro Romeo Scomparin vs [2] Viacheslav Bielinskyi 3-6 1-6
M15 Maanshan 15000 – 2nd Round
Niccolo Catini vs Linghao Zhang 6-2 6-2
M15 Mistelbach 15000 – 2nd Round
Lorenzo Angelini vs Piet Luis Pinter 6-1 6-4
[1] Sandro Kopp vs Jacopo Bilardo 6-2 6-1
[7] Marcel Zielinski vs Giannicola Misasi 2-6 6-3 6-2
M15 Arad 15000 – 2nd Round
Federico Valle vs [4] Tomas Farjat 2-6 1-6
[3] Stefan Palosi vs Vito Dell’elba 6-3 6-3
[8] Diego Fernandez flores vs Daniel Bagnolini 6-1 6-2
M15 Pirot 15000 – 2nd Round
Frazier Rengifo vs Mattia Nannelli 6-3 6-3
Filiberto Fumagalli vs Andrea Fiorentini 6-7 0-6
James Hopper vs [7] Giuseppe La vela 2-6 0-6
M15 Bastad 15000 – 2nd Round
Daniele Rapagnetta vs Karl Friberg 7-5 6-2
W50 Bistrita 40000 – 2nd Round
[5] Tyra Caterina Grant vs Ikumi Yamazaki 5-7 6-0 6-0
W35 Verbier 30000 – 2nd Round
Federica Sacco vs [7] Tiphanie Lemaitre 5-7 1-6
Noemi Basiletti vs [8] Sofia Shapatava 1-6 3-6
[1] Nastasja Schunk vs Anastasia Bertacchi 1-6 2-6
[6] Dalila Spiteri vs Monika Stankiewicz 6-2 6-2
W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[5] Alena Kovackova vs Syria La cerra 6-0 6-0
Viola Bedini vs [8] Clarissa Blomqvist 4-6 6-1 1-6
W15 Ankara 15000 – 2nd Round
[7] Marie Villet vs Anja Casari 7-6 6-0
W15 Krakow 15000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi vs Marcelina Podlinska 3-6 1-6
Viola Turini vs Oriana Gniewkowska 6-2 6-3
W15 Logrono 15000 – 2nd Round
Giuliana Bestetti vs Aleksandra Pozarenko 6-4 2-6 6-3
W15 Wanfercée-Baulet 15000 – 2nd Round
Vivien Sandberg vs [6] Laura Mair 3-6 2-6
2 commenti
Anastasia Bertacchi risultato di giornata… brava.
A SEGNO.
Martina Cerbo la scorsa settimana in un J60 in portogallo. Ci sarà modo di riparlare di questa ragazzina,per ora lasciatemi dormire.
Solo oggi ho rivisto la pagina itf italiana riattivata,forse per la Grant,e quindi aspettavo di segnalare, essendo l’unica pagina per poter segnalare
risultati giovanili,importanti , visto che il presente ed il prossimo futuro è grigio, seppur ormai della scorsa.