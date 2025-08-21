Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 21 Agosto 2025

21/08/2025 21:33 2 commenti
Daniele Rapagnetta nella foto - Foto FITP
Daniele Rapagnetta nella foto - Foto FITP

ESP M25 Santander 30000 – 2nd Round, 1st Round
Manel Lazaro juncadella ESP vs [2] Lorenzo Giustino ITA 2-3 sospesa per pioggia

ITF M25 Santander - 2025-08-17T00:00:00Z
Michiel De Krom
6
4
1
Lorenzo Giustino
4
6
6
Vincitore: Lorenzo Giustino
Mostra dettagli

Michiel De krom NED vs [2] Lorenzo Giustino ITA 6-4 4-6 1-6




ITA M25 Lesa 30000 – 2nd Round
Giorgio Tabacco ITA vs [3] Remy Bertola SUI 2-6 3-6
Niccolo Ciavarella ITA vs [6] Giovanni Fonio ITA 5-7 0-6
Kirill Kivattsev RUS vs Juan Cruz Martin manzano ITA 3-6 6-4 2-6
Lorenzo Carboni ITA vs Denis Constantin Spiridon ITA Non prima delle 20:30
ITF M25 Lesa - 2025-08-18T00:00:00Z
Denis Constantin Spiridon
3
5
Lorenzo Carboni
6
7
Mostra dettagli

Gianluca Cadenasso ITA vs [2] LUCIANO EMANUEL Ambrogi ARG 6-4 1-6 2-6
[8] Andrea Picchione ITA vs Francesco Forti ITA 1-6 6-7
[4] Oleksandr Ovcharenko UKR vs Giovanni Oradini ITA 4-6 6-4 6-4
[5] Kilian Feldbausch SUI vs Gabriele Pennaforti ITA 7-5 6-0



SLO M25 Maribor 30000 – 2nd Round
Leonardo Iemmi ITA vs [4] Branko Djuric SRB 1-6 2-6
Pietro Romeo Scomparin ITA vs [2] Viacheslav Bielinskyi UKR 3-6 1-6



CHN M15 Maanshan 15000 – 2nd Round
Niccolo Catini ITA vs Linghao Zhang CHN 6-2 6-2



AUT M15 Mistelbach 15000 – 2nd Round
Lorenzo Angelini ITA vs Piet Luis Pinter AUT 6-1 6-4
[1] Sandro Kopp AUT vs Jacopo Bilardo ITA 6-2 6-1
[7] Marcel Zielinski POL vs Giannicola Misasi ITA 2-6 6-3 6-2



ROU M15 Arad 15000 – 2nd Round
Federico Valle ITA vs [4] Tomas Farjat ARG 2-6 1-6
[3] Stefan Palosi ROU vs Vito Dell’elba ITA 6-3 6-3
[8] Diego Fernandez flores CHI vs Daniel Bagnolini ITA 6-1 6-2



SRB M15 Pirot 15000 – 2nd Round
Frazier Rengifo COL vs Mattia Nannelli ITA 6-3 6-3
Filiberto Fumagalli ITA vs Andrea Fiorentini ITA 6-7 0-6
James Hopper GBR vs [7] Giuseppe La vela ITA 2-6 0-6




SWE M15 Bastad 15000 – 2nd Round
Daniele Rapagnetta ITA vs Karl Friberg SWE 7-5 6-2



ROU W50 Bistrita 40000 – 2nd Round
[5] Tyra Caterina Grant ITA vs Ikumi Yamazaki JPN 5-7 6-0 6-0




SUI W35 Verbier 30000 – 2nd Round
Federica Sacco ITA vs [7] Tiphanie Lemaitre FRA 5-7 1-6
Noemi Basiletti ITA vs [8] Sofia Shapatava GEO 1-6 3-6
[1] Nastasja Schunk GER vs Anastasia Bertacchi ITA 1-6 2-6
[6] Dalila Spiteri ITA vs Monika Stankiewicz POL 6-2 6-2



TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[5] Alena Kovackova CZE vs Syria La cerra ITA 6-0 6-0
Viola Bedini ITA vs [8] Clarissa Blomqvist FIN 4-6 6-1 1-6




TUR W15 Ankara 15000 – 2nd Round
[7] Marie Villet FRA vs Anja Casari ITA 7-6 6-0



POL W15 Krakow 15000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi ITA vs Marcelina Podlinska POL 3-6 1-6
Viola Turini ITA vs Oriana Gniewkowska POL 6-2 6-3



ESP W15 Logrono 15000 – 2nd Round
Giuliana Bestetti ITA vs Aleksandra Pozarenko RUS 6-4 2-6 6-3




BEL W15 Wanfercée-Baulet 15000 – 2nd Round
Vivien Sandberg GER vs [6] Laura Mair ITA 3-6 2-6

TAG: ,

2 commenti

Paky 71 22-08-2025 00:52

Anastasia Bertacchi risultato di giornata… brava.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-08-2025 00:12

A SEGNO.
Martina Cerbo la scorsa settimana in un J60 in portogallo. Ci sarà modo di riparlare di questa ragazzina,per ora lasciatemi dormire.
Solo oggi ho rivisto la pagina itf italiana riattivata,forse per la Grant,e quindi aspettavo di segnalare, essendo l’unica pagina per poter segnalare
risultati giovanili,importanti , visto che il presente ed il prossimo futuro è grigio, seppur ormai della scorsa.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!