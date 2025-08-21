Munar spegne Sonego: il piemontese cede agli ottavi di Winston-Salem. Cocciaretto si ferma a Monterrey: Ruzic vince in tre set e conquista i quarti

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento statunitense il torinese (n.35 del ranking) ha ceduto in tre set allo spagnolo Jaume Munar (n.46 ATP) con il punteggio di 4-6 6-4 6-1. Dopo un avvio promettente, l’azzurro ha progressivamente perso lucidità e incisività, lasciando via libera al maiorchino, che vola ai quarti di finale dove troverà l’ungherese Marton Fucsovics.

Le statistiche confermano le difficoltà di Sonego: solo il 61% di punti vinti con la prima (contro il 75% dello spagnolo) e ben 40 errori gratuiti a fronte di 30 vincenti. Un passaggio a vuoto che costringe l’azzurro a salutare il torneo e a concentrare ora le energie sugli US Open.

Il match era iniziato in salita per Sonego, subito sotto 0-3 nel primo set per un break nel secondo gioco. Da lì però è arrivata una reazione decisa: tra quinto e settimo game Lorenzo ha ribaltato l’inerzia, imponendosi col dritto e chiudendo 6-4 la frazione.

Nel secondo set sembrava tutto andare nella direzione dell’azzurro, capace di strappare il servizio all’avversario nel quinto game. Ma Munar ha risposto con immediatezza, trovando il controbreak e iniziando a spingere da fondo campo, soprattutto sul lato sinistro di Sonego. Il torinese ha cancellato tre palle break nell’ottavo game, ma nel decimo ha ceduto a zero la battuta, consegnando il set allo spagnolo per 6-4.

La terza frazione è stata a senso unico. Sonego ha avuto due chance di break in apertura, non sfruttate, e da lì il match è scivolato via: Munar ha preso il largo con i break al secondo e al sesto gioco, imponendosi con un netto 6-1.

ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 6 4 1 Jaume Munar [12] Jaume Munar [12] 4 6 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 500 di Monterrey. L’azzurra ha lottato per oltre due ore e mezza, ma si è arresa alla qualificata croata Antonia Ruzic, che ha chiuso sul punteggio di 7-6(2) 2-6 6-0. Nei quarti la giovane croata affronterà la ceca Marie Bouzkova.

Nel primo set Cocciaretto parte bene e conquista il break nel terzo gioco, confermandolo con autorità per il 3-1. Ruzic però reagisce e trova l’aggancio sul 3-3, annullando due chance per l’allungo dell’azzurra. L’equilibrio resiste fino al tiebreak, dove la croata prende subito il comando (2-0) e non lascia più spazio, chiudendo 7-2 in 66 minuti.

La reazione della marchigiana arriva nella seconda frazione. Dopo aver annullato una palla break nel terzo game, Cocciaretto strappa il servizio a Ruzic per il 3-1. La croata rientra immediatamente, ma l’azzurra non si disunisce e infila tre giochi consecutivi, chiudendo 6-2 in 47 minuti e portando la sfida al terzo set.

La partita però cambia volto nella frazione decisiva: Cocciaretto subisce subito il break a zero e perde via via fiducia e precisione. Ruzic prende il largo con un parziale di 8 punti a 1 e non si volta più indietro, allungando fino al 6-0 in 37 minuti e guadagnandosi i quarti di finale.

Per Cocciaretto resta il rammarico di non aver saputo sfruttare il buon momento del secondo set.

WTA Monterrey Antonia Ruzic Antonia Ruzic 7 2 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 0 Vincitore: Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi