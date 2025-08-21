Munar spegne Sonego: il piemontese cede agli ottavi di Winston-Salem. Cocciaretto si ferma a Monterrey: Ruzic vince in tre set e conquista i quarti
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento statunitense il torinese (n.35 del ranking) ha ceduto in tre set allo spagnolo Jaume Munar (n.46 ATP) con il punteggio di 4-6 6-4 6-1. Dopo un avvio promettente, l’azzurro ha progressivamente perso lucidità e incisività, lasciando via libera al maiorchino, che vola ai quarti di finale dove troverà l’ungherese Marton Fucsovics.
Le statistiche confermano le difficoltà di Sonego: solo il 61% di punti vinti con la prima (contro il 75% dello spagnolo) e ben 40 errori gratuiti a fronte di 30 vincenti. Un passaggio a vuoto che costringe l’azzurro a salutare il torneo e a concentrare ora le energie sugli US Open.
Il match era iniziato in salita per Sonego, subito sotto 0-3 nel primo set per un break nel secondo gioco. Da lì però è arrivata una reazione decisa: tra quinto e settimo game Lorenzo ha ribaltato l’inerzia, imponendosi col dritto e chiudendo 6-4 la frazione.
Nel secondo set sembrava tutto andare nella direzione dell’azzurro, capace di strappare il servizio all’avversario nel quinto game. Ma Munar ha risposto con immediatezza, trovando il controbreak e iniziando a spingere da fondo campo, soprattutto sul lato sinistro di Sonego. Il torinese ha cancellato tre palle break nell’ottavo game, ma nel decimo ha ceduto a zero la battuta, consegnando il set allo spagnolo per 6-4.
La terza frazione è stata a senso unico. Sonego ha avuto due chance di break in apertura, non sfruttate, e da lì il match è scivolato via: Munar ha preso il largo con i break al secondo e al sesto gioco, imponendosi con un netto 6-1.
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 500 di Monterrey. L’azzurra ha lottato per oltre due ore e mezza, ma si è arresa alla qualificata croata Antonia Ruzic, che ha chiuso sul punteggio di 7-6(2) 2-6 6-0. Nei quarti la giovane croata affronterà la ceca Marie Bouzkova.
Nel primo set Cocciaretto parte bene e conquista il break nel terzo gioco, confermandolo con autorità per il 3-1. Ruzic però reagisce e trova l’aggancio sul 3-3, annullando due chance per l’allungo dell’azzurra. L’equilibrio resiste fino al tiebreak, dove la croata prende subito il comando (2-0) e non lascia più spazio, chiudendo 7-2 in 66 minuti.
La reazione della marchigiana arriva nella seconda frazione. Dopo aver annullato una palla break nel terzo game, Cocciaretto strappa il servizio a Ruzic per il 3-1. La croata rientra immediatamente, ma l’azzurra non si disunisce e infila tre giochi consecutivi, chiudendo 6-2 in 47 minuti e portando la sfida al terzo set.
La partita però cambia volto nella frazione decisiva: Cocciaretto subisce subito il break a zero e perde via via fiducia e precisione. Ruzic prende il largo con un parziale di 8 punti a 1 e non si volta più indietro, allungando fino al 6-0 in 37 minuti e guadagnandosi i quarti di finale.
Per Cocciaretto resta il rammarico di non aver saputo sfruttare il buon momento del secondo set.
Marco Rossi
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Sonego
Brutta prova di Sonego, dopo aver conquistato il break nel secondo set non è riuscito a portarla a casa. Con questo perde i punti dell’anno scorso e scende fuori dalla Top40
Salvo qualche eccezione,la nostra autonomia(uomini e donne) è max di 1h
Un set e un break sopra Sonego perde improvvisamente il dritto e mette fuori una decina di attacchi fino a farsi breakkare due volte, la seconda a zero. Certo Munar è al suo br e sul cemento ha fatto progressi enormi ma il crollo nel fondamentale preferito del nostro appare inspiegabile.