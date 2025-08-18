Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 2 azzurri (LIVE)

18/08/2025 12:26 2 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno, cemento

STADIUM – ore 20:00
Borna Coric CRO vs Darwin Blanch USA
Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Sebastian Korda USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 20:00
Raphael Collignon BEL vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Dhakshineswar Suresh IND (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 20:00
Hugo Gaston FRA vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Andre Goransson SWE / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare




COURT 4 – ore 20:00
Roman Safiullin RUS vs Christopher O’Connell AUS
Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Rohan Bopanna IND vs Luciano Darderi ITA / Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 1° Turno, cemento

STADIUM – ore 17:00
Jil Teichmann SUI vs (5) Lois Boisson FRA
Il match deve ancora iniziare

(1) Liudmila Samsonova RUS vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare

Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Polina Kudermetova RUS / Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Yafan Wang CHN Non prima 23:30

Il match deve ancora iniziare

(7) Katie Boulter GBR vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 17:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (8) Hailey Baptiste USA
Il match deve ancora iniziare

Lin Zhu CHN vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED vs (2) Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 17:00
Sorana Cirstea ROU vs Moyuka Uchijima JPN
Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

Sabrina Santamaria USA / Qianhui Tang CHN vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Estadio – ore 23:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Kamilla Rakhimova RUS
Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs (5) Elise Mertens BEL Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs Donna Vekic CRO Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (7) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 23:30
Anna Bondar HUN vs Tatjana Maria GER
Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Miyu Kato JPN / Renata Zarazua MEX vs Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare




Cancha 4 – ore 23:30
Linda Noskova CZE / Rebecca Sramkova SVK vs Tereza Mihalikova SVK / Giuliana Olmos MEX
Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Maria Kozyreva RUS vs Julia Garcia Ruiz MEX / Victoria Rodriguez MEX Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP / Elisabetta Cocciaretto ITA vs (4) Cristina Bucsa ESP / (4) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

2 commenti

JOA20 (Guest) 18-08-2025 13:54

Scritto da Martinmulligan
Bellucci è arrivato a winstom salem? Ce la fa a giocare con Comesana?

Sono circa 3 ore di macchina tra Sumter e Winston-Salem, penso che Bellucci ce la possa fare

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Martinmulligan (Guest) 18-08-2025 13:16

Bellucci è arrivato a winstom salem? Ce la fa a giocare con Comesana?C’è anche alle 00 bronzetti golubic

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
14:14 -->