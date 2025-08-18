ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 2 azzurri (LIVE)
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno, cemento
STADIUM – ore 20:00
Borna Coric vs Darwin Blanch
Vit Kopriva vs Sebastian Korda (Non prima 21:30)
Stefan Dostanic vs Aleksandar Vukic (Non prima 01:00)
Nuno Borges vs Kamil Majchrzak
COURT 2 – ore 20:00
Raphael Collignon vs Nishesh Basavareddy
Mariano Navone vs Dhakshineswar Suresh (Non prima 22:00)
Francisco Comesana vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)
COURT 3 – ore 20:00
Hugo Gaston vs Marton Fucsovics
Aleksandar Kovacevic vs Filip Misolic
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Andre Goransson / Sem Verbeek
COURT 4 – ore 20:00
Roman Safiullin vs Christopher O’Connell
Romain Arneodo / Rohan Bopanna vs Luciano Darderi / Alexandre Muller
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 1° Turno, cemento
STADIUM – ore 17:00
Jil Teichmann vs (5) Lois Boisson
(1) Liudmila Samsonova vs Caroline Dolehide
Carmen Corley / Ivana Corley vs Polina Kudermetova / Ann Li
Peyton Stearns vs Yafan Wang Non prima 23:30
(7) Katie Boulter vs Yue Yuan
Court 1 – ore 17:00
Elena-Gabriela Ruse vs (8) Hailey Baptiste
Lin Zhu vs Elsa Jacquemot
Lucia Bronzetti vs Viktorija Golubic
Suzan Lamens vs (2) Xinyu Wang
Court 2 – ore 17:00
Sorana Cirstea vs Moyuka Uchijima
Talia Gibson vs Greet Minnen
Sabrina Santamaria / Qianhui Tang vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Estadio – ore 23:00
Jessica Bouzas Maneiro vs Kamilla Rakhimova
Anna Blinkova vs (5) Elise Mertens Non prima 01:00
Maria Sakkari vs Donna Vekic Non prima 03:30
Jaqueline Cristian vs (7) Leylah Fernandez
Grandstand – ore 23:30
Anna Bondar vs Tatjana Maria
Marie Bouzkova vs Zeynep Sonmez
Miyu Kato / Renata Zarazua vs Magali Kempen / Anna Siskova
Cancha 4 – ore 23:30
Linda Noskova / Rebecca Sramkova vs Tereza Mihalikova / Giuliana Olmos
Leolia Jeanjean / Maria Kozyreva vs Julia Garcia Ruiz / Victoria Rodriguez Non prima 00:30
Jessica Bouzas Maneiro / Elisabetta Cocciaretto vs (4) Cristina Bucsa / (4) Nicole Melichar-Martinez
2 commenti
Sono circa 3 ore di macchina tra Sumter e Winston-Salem, penso che Bellucci ce la possa fare
Bellucci è arrivato a winstom salem? Ce la fa a giocare con Comesana?C’è anche alle 00 bronzetti golubic