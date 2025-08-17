Un duello senza confini: Sinner e Alcaraz finalisti su terra, erba e cemento
I tifosi del tennis possono ritenersi fortunati: ancora una volta Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affrontano in una finale di prestigio, questa volta al Masters 1000 di Cincinnati. Una rivalità che sta diventando il centro del circuito ATP, con lo spagnolo e l’italiano costantemente capaci di imporsi sugli avversari e di ritrovarsi faccia a faccia nei momenti più importanti della stagione.
I numeri confermano che siamo di fronte a un duello destinato a scrivere pagine di storia. Con la finale in Ohio, Alcaraz e Sinner diventano infatti la quinta coppia della storia del tennis maschile a sfidarsi in finali su tre superfici diverse all’interno della stessa stagione dal 1990 in poi. Prima di loro, l’impresa era riuscita soltanto a coppie leggendarie come Edberg-Becker (1990), Federer-Nadal (2006), Nadal-Djokovic (2011) e Federer-Djokovic (2015).
La stagione 2025 ha già consegnato tre capitoli memorabili della rivalità: la vittoria di Sinner a Wimbledon sull’erba, il trionfo di Alcaraz sulla terra di Roma e quello a Parigi nel Roland Garros. Ora arriva l’appuntamento sul cemento americano, che aggiunge un ulteriore tassello alla sfida tra i due giocatori che più di chiunque altro stanno segnando il presente e, con tutta probabilità, il futuro del tennis mondiale.
Finali Sinner 🇮🇹 vs Alcaraz 🇪🇸 – 2025
|Roma (Terra battuta)
|Alcaraz 🇪🇸 b. Sinner 🇮🇹
|6-3, 6-4
|Roland Garros (Terra battuta)
|Alcaraz 🇪🇸 b. Sinner 🇮🇹
|7-6, 2-6, 6-3, 4-6, 6-3
|Wimbledon (Erba)
|Sinner 🇮🇹 b. Alcaraz 🇪🇸
|7-6, 6-3, 6-4
|Cincinnati (Cemento)
|Da giocare
|–
Marco Rossi
@ Pippolivetennis (#4461758)
C’è più pressione su Sinner che anche vincendo non sarebbe sicuro di restare numero 1 a fine anno.
Anche se dice di non essere interessato, credo che un pensierino lo abbia fatto.
Come diceva Sandra a Raimondo, che noia, che barba, che barba, che noia, che barba.
Scherzi a parte, il bello di questo scontro, é che non c’è un tennista nettamente favorito. Ogni match fa storia a sé. Per cui vinca il migliore. ( cioé il numero 1).
Se ne parla da diverso tempo.
Matematicamente una vittoria domani e la riconferma agli US Open non sono sufficienti per mantenersi n.1 fino alla fine dell’anno.
Molto dipende dal livello che riescono a mantenere da oggi fino alla fine delle Finals.
Teoricamente Alcaraz ha tutte le possibilità di superarlo.
In pratica non sarà facile perché trattasi della superficie preferita da Sinner e non dal murciano.
Finale di stagione tutto da gustare.
In effetti, ce ne fosse uno giusto 🙂
Nel caso dovesse vincere sia Cincinnati che Uso.Open a quanto si estenderebbe la striscia di settimane al n1 ?Può arrivare alle Finals da n1 senza interruzione?
Se ci pensate , considerando che poi non difende niente per 3 mesi ..rischia di farsi 2 anni e mezzo al n1 senza interruzioni
Sono tutti sbagliati…
I punteggi delle finali sono sbagliati mi sa