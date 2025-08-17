Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

17/08/2025 15:46 Nessun commento
Hamad Medjedovic SRB, 18.07.2003 - Foto Getty Images

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

STADIUM – ore 19:00
Alejandro Tabilo CHI vs Dhakshineswar Suresh IND
Il match deve ancora iniziare

David Goffin BEL vs Pedro Martinez ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishioka JPN vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 19:00
Aleksandar Vukic AUS vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Nicolas Jarry CHI (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 19:00
Valentin Royer FRA vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 19:00
Tristan Schoolkate AUS vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

STADIUM – ore 16:00
(2) Rebeka Masarova SUI vs (6) Sorana Cirstea ROU
WTA Cleveland
Rebeka Masarova [2]
0
2
1
Sorana Cirstea [6]
15
6
3
Mostra dettagli

Ella Franz USA / Laura Tapia Gonzalez ESP vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA vs (4) Anastasia Potapova RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Maya Joint AUS vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Katrina Scott USA vs Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
(3) Talia Gibson AUS vs (8) Anna Rogers USA

WTA Cleveland
Talia Gibson [3]
40
7
0
Anna Rogers [8]
15
5
0
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Sonay Kartal GBR vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(4) Nuria Parrizas Diaz ESP vs (7) Yafan Wang CHN

WTA Cleveland
Nuria Parrizas Diaz [4]
40
6
0
Yafan Wang [7]
A
1
2
Mostra dettagli

(1) Elsa Jacquemot FRA vs Jessica Failla USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Fanny Stollar HUN / (4) Fang-Hsien Wu TPE vs Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

Maia Lumsden GBR / Makoto Ninomiya JPN vs (3) Ulrikke Eikeri NOR / (3) Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – TD Qualificazione, cemento

Estadio – ore 22:00
(4) Leolia Jeanjean FRA vs (7) Elvina Kalieva USA
Il match deve ancora iniziare

(3) Cristina Bucsa ESP vs (6) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 22:00
(1) Antonia Ruzic CRO vs Xiaodi You CHN
Il match deve ancora iniziare

(2) Lulu Sun NZL vs (5) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

