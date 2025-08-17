ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Hamad Medjedovic SRB, 18.07.2003 - Foto Getty Images
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
STADIUM – ore 19:00
Alejandro Tabilo
vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
David Goffin vs Pedro Martinez (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Yoshihito Nishioka vs Pablo Carreno Busta
Il match deve ancora iniziare
Mackenzie McDonald vs Brandon Holt
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 19:00
Aleksandar Vukic vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Kamil Majchrzak vs Nicolas Jarry (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Arthur Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 19:00
Valentin Royer vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Botic van de Zandschulp vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Yunchaokete Bu vs Chun-Hsin Tseng
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 19:00
Tristan Schoolkate vs Nishesh Basavareddy
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
STADIUM – ore 16:00
(2) Rebeka Masarova
vs (6) Sorana Cirstea
WTA Cleveland
Rebeka Masarova [2]
0
2
1
Sorana Cirstea [6]•
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Ella Franz / Laura Tapia Gonzalez vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Iva Jovic vs (4) Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
(3) Maya Joint vs Eva Lys
Il match deve ancora iniziare
Katrina Scott vs Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
(3) Talia Gibson vs (8) Anna Rogers
WTA Cleveland
Talia Gibson [3]
40
7
0
Anna Rogers [8]•
15
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Rogers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Anna Rogers
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Anna Rogers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Kimberly Birrell vs Anastasia Zakharova Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
(6) Sonay Kartal vs Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
Yuliia Starodubtseva vs Ann Li
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
(4) Nuria Parrizas Diaz vs (7) Yafan Wang
WTA Cleveland
Nuria Parrizas Diaz [4]•
40
6
0
Yafan Wang [7]
A
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Parrizas Diaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
Nuria Parrizas Diaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yafan Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Nuria Parrizas Diaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Nuria Parrizas Diaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Nuria Parrizas Diaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(1) Elsa Jacquemot vs Jessica Failla
Il match deve ancora iniziare
(4) Fanny Stollar / (4) Fang-Hsien Wu vs Emily Appleton / Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
Maia Lumsden / Makoto Ninomiya vs (3) Ulrikke Eikeri / (3) Eri Hozumi
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – TD Qualificazione, cemento
Estadio – ore 22:00
(4) Leolia Jeanjean
vs (7) Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
(3) Cristina Bucsa vs (6) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 22:00
(1) Antonia Ruzic
vs Xiaodi You
Il match deve ancora iniziare
(2) Lulu Sun vs (5) Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
