Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 17 Agosto 2025

17/08/2025 09:28 4 commenti
ROU M15 Targu Jiu 15000 – Final
[1] Cezar Cretu ROU vs Samuele Pieri ITA ore 11:30

Samuele Pieri
2
5
Cezar Cretu
6
7
SWE M15 Ystad 15000 – Final
[1] Tom Gentzsch GER vs [3] Alexander Weis ITA ore 11:00
Tom Gentzsch
6
6
Alexander Weis
3
4
POL W35 Bydgoszcz 30000 – Final
[8] Tatiana Pieri ITA vs [2] Kajsa Rinaldo persson SWE ore 10:00
Tatiana Pieri
6
6
Kajsa Rinaldo Persson
2
3
ROU W15 Otopeni 15000 – Final
[1] Cristina Diaz adrover ESP vs Angelica Raggi ITA ore 13:00
Angelica Raggi
6
6
Cristina Diaz Adrover
2
2
4 commenti

Vasco90 17-08-2025 13:14

E brava la sindaca!

 4
PAOLO (Guest) 17-08-2025 12:32

Brava la Pieri junior ovvero Tatiana! Ha ancora 26 anni,con questa vittoria sale al n.355 (circa 30 posizioni sotto il proprio best e 120-130 sotto la zona qualificazioni Slam).Ci credo poco,ma spero che l’effetto Paolini si faccia sentire un pochino almeno su lei e Jessica,essendo cresciute insieme…

 3
Vasco90 17-08-2025 12:03

Benissimo tatiana

 2
giovanna 17-08-2025 11:54

Brava Tatiana !

 1
