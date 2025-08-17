Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 17 Agosto 2025
17/08/2025 09:28 4 commenti
M15 Targu Jiu 15000 – Final
[1] Cezar Cretu vs Samuele Pieri ore 11:30
M15 Ystad 15000 – Final
[1] Tom Gentzsch vs [3] Alexander Weis ore 11:00
W35 Bydgoszcz 30000 – Final
[8] Tatiana Pieri vs [2] Kajsa Rinaldo persson ore 10:00
W15 Otopeni 15000 – Final
[1] Cristina Diaz adrover vs Angelica Raggi ore 13:00
4 commenti
E brava la sindaca!
Brava la Pieri junior ovvero Tatiana! Ha ancora 26 anni,con questa vittoria sale al n.355 (circa 30 posizioni sotto il proprio best e 120-130 sotto la zona qualificazioni Slam).Ci credo poco,ma spero che l’effetto Paolini si faccia sentire un pochino almeno su lei e Jessica,essendo cresciute insieme…
Benissimo tatiana
Brava Tatiana !