Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 14 Agosto 2025

14/08/2025 07:55 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
QF Sinner ITA – Auger-Aliassime CAN Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Sofia – terra – ☀️
QF Agamenone ITA/Ambrogi ARG – Kolar CZE/Serdarusic CRO 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 125 Cancun – hard – ⛈️
R32 Tabilo CHI – Passaro ITA Inizio 16:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Pellegrino ITA – Wong HKG 2° inc. ore 21

ATP Cancun
Andrea Pellegrino
40
1
0
Coleman Wong
40
6
0
USA CH 125 Sumter – hard – ⛈️
R16 Bellucci ITA – Rocha POR Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
QF Lokoli FRA – Fellin ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Duncan GBR/Hands GBR – Moroni ITA/Parker GBR Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

QF Langmo USA/Potenza ITA – Cornea ROU/Martineau FRA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Todi – terra – 🌦️
QF Mansilla Diez ESP/Pujol Navarro ESP – Basile ITA/Ricca ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Ferrari ITA – Skatov KAZ 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

QF Cecchinato ITA – Prado Angelo BOL Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

QF Travaglia ITA – Neumayer AUT Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

QF Agostini ITA/Vasa FIN – Cukierman ISR/Ingildsen DEN 4° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

QF Liutarevich BLR/Zeballos BOL – Romano ITA/Vasami ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
OTT Bronzetti ITA – Gauff USA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

OTT Paolini ITA – Krejcikova CZE ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

QF Errani ITA/Paolini ITA – Stearns USA/Vondrousova CZE 2 incontro dalle 21:00

Il match deve ancora iniziare

