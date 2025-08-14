Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 14 Agosto 2025
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
QF Sinner – Auger-Aliassime Non prima 21:00
CH 50 Sofia – terra – ☀️
QF Agamenone /Ambrogi – Kolar /Serdarusic 3° inc. ore 10
CH 125 Cancun – hard – ⛈️
R32 Tabilo – Passaro Inizio 16:30
R32 Pellegrino – Wong 2° inc. ore 21
CH 125 Sumter – hard – ⛈️
R16 Bellucci – Rocha Inizio 17:00
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
QF Lokoli – Fellin Non prima 12:00
QF Duncan /Hands – Moroni /Parker Inizio 10:00
QF Langmo /Potenza – Cornea /Martineau 3° inc. ore 10
CH 75 Todi – terra – 🌦️
QF Mansilla Diez /Pujol Navarro – Basile /Ricca Inizio 14:00
QF Ferrari – Skatov 2° inc. ore 14
QF Cecchinato – Prado Angelo Non prima 17:00
QF Travaglia – Neumayer Non prima 20:30
QF Agostini /Vasa – Cukierman /Ingildsen 4° inc. ore 14
QF Liutarevich /Zeballos – Romano /Vasami 2° inc. ore 17
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
OTT Bronzetti – Gauff ore 17:00
OTT Paolini – Krejcikova ore 19:00
QF Errani /Paolini – Stearns /Vondrousova 2 incontro dalle 21:00
TAG: Italiani in campo
